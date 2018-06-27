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«Западные партнёры играли не по правилам»: делегация РФ подвела итоги спецсессии ОЗХО в Гааге

27 июня 2018, 20:39  •  69 • В мире
Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин и глава российской делегации Георгий Каламанов выступили на пресс-конференции по итогам второго дня специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, которая проходит с 26 по 28 июня. Ранее участники спецсессии одобрили расширение мандата организации. RT вёл прямую трансляцию.
 
globallookpress.com © Wilfried Wirth
 

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