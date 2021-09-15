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Западные НКО вместе со сторонниками Навального готовят провокации на выборах в ГД

15 сентября 2021, 19:55  •  57 • Политика
Сторонники блогера Алексея Навального, активисты движения «Голос» (признано иностранным агентом) и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ, один из институтов ОБСЕ) готовят провокации на выборах в Госдуму РФ. Среди граждан России уже начали проводить соответствующие инструктажи. Об этом 14 сентября сообщил Telegram-канал «Блок».
В Telegram-канале было опубликовано видео с инструктажа, который проводила помощница экс-главы штаба Навального в Санкт-Петербурге Наталья Заостровцева («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, запрещены в РФ).
Более того, сотрудники БДИПЧ вместе с активистами «Голоса» создали специальные методички, в них указаны инструкции для наблюдателей. Заостровцева сообщила, что наблюдатели должны будут сделать так, чтобы их выгнали с участка, что можно будет засчитать как нарушение.
Заостровцева также заострила внимание, что представители несистемной оппозиции понимают, что нарушений на выборах будет недостаточно, поэтому их нужно создавать.
«Я напоминаю, что мы пытаемся доказать, что выборы нелегитимны», — сказала Заостровцева.
В зале, как указывает «Блок», также находились активисты петербургского молодежного «Яблока». В Telegram-канале также уточнили, что движение «Голос» не раз уличали в создании и распространении фейков.
14 сентября сообщалось, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму.
Ранее, 30 августа, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что участники видеонаблюдения на выборах в сентябре получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями. Наблюдать за ходом голосования станут все политические партии, их региональные отделения и кандидаты в одномандатных округах, избирательные комиссии, центры общественного наблюдения в субъектах, где участвовать может любой желающий, который прошел необходимое обучение.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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