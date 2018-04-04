Западные эксперты: в случае войны НАТО не спасёт Прибалтику

Итогом визита президентов Латвии, Литвы и Эстонии 3 апреля в Вашингтон стало обещание Дональда Трампа выделить им $100 млн. на закупку боеприпасов, $70 млн. на закупку военного снаряжения и обучение военнослужащих и $3 млн. на антироссийскую пропаганду в виде «повышения грамотности в области СМИ».

Добровольно предлагая себя американцам в роли плацдарма для потенциального нападения на Россию, Прибалтика превращается в пороховую бочку. Об этом откровенно говорят зарубежные эксперты. «Риск эскалации, которая может спровоцировать более масштабный конфликт между Россией и НАТО, опасно высок, будь то намеренно, в силу неизбежной инерции или случайности. Особенно в Прибалтике – регионе, который для НАТО будет трудно защитить. Баланс сил здесь в пользу России», – констатирует Ульрих Кюн, эксперт американского Фонда Карнеги.

Кюн рассуждает о том, что в случае войны с Россией Западу следует поскорее перенести боевые действия на российскую территорию, иначе войска НАТО из центральной Европы не успеют помочь ни Литве, ни Латвии, ни Эстонии.

В ситуации обострения отношений между Западом и Россией политический разум требует не нагнетать обстановку, а садиться за стол переговоров. Однако ни Литва, ни Латвия, ни Эстония делать этого не хотят; правящие классы в этих прибалтийских государствах рассчитывают удержаться у власти исключительно благодаря покровительству Вашингтона.

Исходя из своих геополитических интересов, Соединённые Штаты превращают Прибалтику в жертву, которую одной из первых отдадут на заклание, руководствуясь принципом America first.