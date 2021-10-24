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Западные эксперты назвали президента России "уличным бойцом"

24 октября 2021, 12:30  •  141 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Роль Путина на мировой арене заметно усилилась
О российском лидере высказались эксперты в беседе с каналом CNN. Запад серьезно просчитался в отношении Владимира Путина, считают они.
Так, экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что раскол в НАТО, который сейчас наблюдается, это большой подарок президенту РФ. Нежелание западных стран действовать сообща играет на руку российской стороне, уверен он. Террас заявил, что Путин якобы понимает только язык силы, "сильные послания". И если Запад не сплотится, то наша страна этим воспользуется.
"Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей", – прямо признал он слабость зарубежных стран перед РФ. При этом Террас назвал политика "уличным бойцом".
Не преминул эксперт прокомментировать и ситуацию с газом, пытаясь, по традиции, повесить вину за беды европейцев на Россию. Террас заявил, что налицо зависимость Германии от поставок голубого топлива из РФ, что также ведет к расколу среди стран Запада. У Москвы же, между тем, нет никакого желания вести игру по правилам других государств.
Ранее бедственное положение на газовом рынке прокомментировал немецкий журналист. Он назвал способ "противостоять" России.

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