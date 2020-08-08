Западные дипломаты напомнили об обязательствах Молдовы перед ЕС

Европейские посольства в Кишинёве выступили в защиту посла ЕС

В четверг в Кишинёве состоялся митинг протеста оппозиционной партии «Шор» перед зданием, в котором находится офис делегации Евросоюза в Молдове. Протестующие требовали отставки главы европейской делегации Петера Михалко, который в эфире молдавского телеканала упрекнул правоохранительные органы Молдовы за затягивание процесса по делу лидера партии «Шор» Илана Шора. Соратники Шора посчитали такую критику не только вмешательством во внутренние дела Молдавии, но и давлением на правоохранительные органы.

Однако посольства Франции, Польши и Швеции в Молдове выступили в поддержку Петера Михалко, напомнив членам партии «Шор», что Кишинёв обязался довести до конца расследование «кражи века» – вывода из банковской системы страны более одного миллиарда долларов. И не только довести расследование до конца, но и наказать всех виновных и причастных к этому делу.

«Посол Франции полностью солидарен с заявлениями посла Европейского Союза в Республике Молдова и напоминает, что страна обязалась обеспечить беспристрастное расследование в отношении массовых банковских мошенничеств в 2014/2015 годах, после чего необходимо передать виновных правосудию»,

– говорится в заявлении посольства Франции.

Посольство Швеции полностью поддерживает коллег из Франции и ожидает, что Молдова как можно быстрее выполнит свои обязательства перед своими гражданами и перед Евросоюзом. Также в Посольстве Швеции ожидают, что правоохранительным органам Молдовы удастся не только наказать виновных, но и вернуть украденные средства.

Про обязательства Молдовы перед ЕС напомнили и в Посольстве Польши.

«Польша поддерживает выполнение всех обязательств перед ЕС на благо и процветание народа Молдовы – страны, ассоциированной с ЕС, и важного игрока в Восточном Партнёрстве»,

– говорится в сообщении Посольства Польши в Молдове.

Поддержали главу делегации ЕС и в Кишинёве.

Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил о своей солидарности с Петером Михалко и считает его замечания справедливыми.

«Уважаемые депутаты партии «Шор», вы очень смелые! После того как украли миллиард, и ваш шеф сбежал (доказав, что не в состоянии защищаться), у вас хватает смелости нападать на молдавских и европейских чиновников, которые высказываются против затягивания дела Шора. А наши судьи решили доказать, что могут бесконечно откладывать рассмотрение дела Шора. Это дело касается всех, потому что за него расплачивается вся страна»,

– отметил министр.

В прокуратуре же сообщили, что расследование «кражи века» продолжается и не далее, как на прошлой неделе было арестовано пятеро обвиняемых по делу о банковских махинациях в 2014 – 2015 годах. Сами арестованные уверяют, что их просто использовали для прикрытия махинаций. Все обвиняемые связаны с компаниями, принадлежащими Владимиру Плахотнюку и Илану Шору.