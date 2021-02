Западные державы стремятся охватить влиянием народы Крайнего Севера России • 54 • Война На Россию распространяют преступления европейского колониализма Запад готовится к пропагандистской войне против России в Арктике, прощупывая ситуацию с положением коренных народов российского Крайнего Севера. В России, от Заполярья до Чукотки, проживают около трёх десятков северных малочисленных народностей (саамы, вепсы, чукчи, эвены, ненцы, манси, нганасаны, ительмены, кереки, коряки и др.). На Крайнем Севере они составляют 5% всего населения. Представители этих народов наделены в местах компактного проживания рядом социально-экономических привилегий. Так, в самом отдалённом районе нашей страны – в Чукотском автономном округе – дети из эвенских, юкагирских, чукотских, корякских семей питаются в школе бесплатно дважды в день, имеют право на бесплатные обучающие материалы. Для коренных жителей установлен перечень бесплатных лекарств. Из-за этого бывает, что дети в смешанных семьях выбирают национальность не русского отца, а матери-северянки. Чукотка поддерживается и на федеральном уровне: ряд бюджетных организаций обеспечиваются путёвкам в санатории и дома отдыха на юге по сниженным ценам, выделяются субсидированные авиабилеты в Москву и на другие направления, раз в два года государство компенсирует бюджетнику транспортные расходы при поездке в отпуск, предоставляются увеличенные отпуска и т. д. В России действуют федеральные законы, устанавливающие правовые основы образования и использования территорий традиционного природопользования для народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока: "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" и другие. В некоторых регионах законодательно предусмотрена целевая помощь людям, занимающимся традиционным промыслом (охота, оленеводство, морской зверобойный промысел), допускается учёт традиций этих народов при решении вопросов землепользования и судебной защите. Не остаётся без внимания сфера культуры. Региональная пресса публикует материалы на языках коренных народов, в школах регулярно выставляются экспозиции, посвящённые Международному дню родного языка, – книги на коренных языках, учебники, словари, учебно-методические материалы. Тем не менее проблема сбережения коренных языков остаётся острой. Под угрозой исчезновения находятся 18 языков в России, почти все они – это языки северных и дальневосточных народов. Текущие возможности территорий проживания северных народов различны, и не каждый регион в состоянии обеспечить коренные народы всем и сразу. Этим пользуются западные пропагандисты. В последнее время заметно изменение стиля их пропаганды. Если раньше обвинения в адрес России в пренебрежении правами коренных народов носили грубый, прямолинейный характер, то теперь по мере распространения на Западе новой политической моды каяться за грехи колониализма Россию включают в список стран, несущих ответственность за колониальное прошлое, искажая историю взаимоотношений России с инкорпорированными в её состав северными народами. Выделяют тех, кого надо хвалить за заботу о малых народностях (как правило, это Дания, Норвегия, Канада, США), и тех, кого надо критиковать за отсутствие таковой – это всегда Россия. Внушается, что Россия, во-первых, была такой же колониальной державой, как Великобритания, Франция, Германия, Португалия, Испания, Голландия, и, во-вторых, что Россия отказывается компенсировать малым народам обиды, нанесённые колониальным правлением русских, в то время, дескать, как западные колониальные державы это делают. При этом игнорируются такие факты, как разработка российскими и советскими учёными письменности для бесписьменных языков малых народностей, выделение средств на изучение коренных языков в школах, учреждение факультетов изучения коренных языков в специализированных вузах. Ничего подобного европейский колониализм не знал. Институт Арктики Центра исследования вопросов безопасности в полярных регионах (The Arctic Institute. Center for Circumpolar Security Studies) со штаб-квартирой в Вашингтоне утверждает, что из-за нерасторопности российских властей коренные народы Крайнего Севера подвержены повышенному риску заражения коронавирусом, экономическим неурядицам и домашнему насилию из-за введенных карантинных мер, ограничивающих свободу передвижения. В американском Институте Арктики указывают, что поголовное владение саамами русским языком при незнании английского затрудняет включение российских саамов в международные проекты по поддержке развития саамской культуры (International Year of Indigenous Languages in the Arctic (Part II) | The Arctic Institute). Особенно активна на саамском направлении Норвегия. Там проживает подавляющее большинство саамов, тогда как в России их всего 1,8 тыс., но норвежцам очень хочется включить этих российских граждан в свои международные проекты. Одним из таких проектов является укрепление «транснациональной идентичности» саамов в границах Баренц-региона, охватывающего и часть Мурманской области, богатой залежами полезных ископаемых. Для саамов Баренц-региона разработан, например, проект "Международный саамский язык", его курирует Арктический университет Норвегии, и он же выделяет стипендии прозападным активистам саамского движения в России. И вот результат: в 2019 г. норвежцы направили в ООН отчет о нарушении прав саамов в России. Арктика и приарктические территории занимают 65% площади Российской Федерации. Россия входит в Арктический совет наряду с Данией, Исландией, Швецией, Норвегией, Канадой и США и является единственным арктическим государством, кто имеет постоянное экономическое и человеческое присутствие в Арктике. В России расположены 8 из 12 арктических городов с населением более 100 тыс. Население Крайнего Севера составляет 1% от всего населения страны, но дает 11% ВВП и 22% экспорта. Для Запада это лакомый кусок. Дальнейшая добыча полезных ископаемых и изменения климата могут поставить под угрозу быт и здоровье коренных малочисленных народов, "беспокоится" директор Института изучения Европы, России и Евразии (IERES) проф. Марлен Ларуель в докладе Russia's Arctic Policy. A Pоwer Strategy and Its Limits (Арктическая политика России. Стратегия силы и ее возможности). Статус полноправного участника Арктического совета имеют также шесть организаций малочисленных северных народов, в т. ч. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По уставу эти организации имеют право участвовать в обсуждении и принятии решений наравне со странами-членами. Сегодня Запад готовится к будущему информационному противостоянию с Россией с прицелом установления контроля над организациями малочисленных народов и голосами их представителей в Арктическом совете.

Владислав ГУЛЕВИЧ
Фонд Стратегической Культуры

