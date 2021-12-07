Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе

Главы пяти крупнейших западных стран обратились к России из-за обострения её отношений с Украиной.

Лидеры Франции, Германии, США, Италии и Великобритании заявили, что хотели бы перезапуска переговоров в "нормандском формате", говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.

Главы перечисленных государств обеспокоены нарастанием напряжённости, которая якобы имеет место на границе России и Украины. Они также подчеркнули, что уважают суверенитет последней. Ради безопасности и мира в Европе лидеры ведущих западных стран призвали Москву пойти с Киевом на переговоры, которые организуют Париж и Берлин.

Ранее в Киеве заявили, что не ждут никаких прорывов от запланированных на 7 декабря онлайн-переговоров Путина и Байдена.