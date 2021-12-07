|
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 04:55 • 106 • Политика
Главы пяти крупнейших западных стран обратились к России из-за обострения её отношений с Украиной.
Лидеры Франции, Германии, США, Италии и Великобритании заявили, что хотели бы перезапуска переговоров в "нормандском формате", говорится в официальном сообщении Елисейского дворца.
Главы перечисленных государств обеспокоены нарастанием напряжённости, которая якобы имеет место на границе России и Украины. Они также подчеркнули, что уважают суверенитет последней. Ради безопасности и мира в Европе лидеры ведущих западных стран призвали Москву пойти с Киевом на переговоры, которые организуют Париж и Берлин.
Ранее в Киеве заявили, что не ждут никаких прорывов от запланированных на 7 декабря онлайн-переговоров Путина и Байдена.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 20:00
|
03 декабря 2021, 14:00
|
05 декабря 2021, 03:20
|
01 декабря 2021, 00:45
|
05 декабря 2021, 11:30
|
01 декабря 2021, 12:25
|
05 декабря 2021, 01:35