Западную версию об МН17 "похоронят"? Немецкий детектив готов "вытащить кота из мешка" для России

Все имена тех, кто виновен в гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, известны и непременно будут обнародованы, несмотря на попытки официального следствия скрыть правду, поклялся частный детектив из Германии Йозеф Реш.

Он вёл своё расследование по заказу неназванного лица и сумел установить тех, кто причастен к гибели пассажирского лайнера. Однако, рассказал Реш в интервью РИА Новости, голландская прокуратура отказалась принимать полученные доказательства, как только зашла речь об огласке.

В то же время, утверждает Реш, немецкая прокуратура изъяла у него и передала голландской стороне документ, который имеет важное значение в расследовании. В доме детектива проводился обыск, немецкие силовики также получили доступ к его банковской ячейке в Швейцарии. На детектива и его партнёра оказывалось давление, им угрожали тюремными сроками и убеждали объявить все заявления по MH17 шуткой. А документ, который в итоге попал к следственным органам Нидерландов, не был учтён при оглашении выводов официального следствия по авиакатастрофе.

Так, известно, что в распоряжении немца оказались американские спутниковые данные. В Амстердаме утверждали, что обнародуют эти данные с тем, чтобы показать вину России за сбитый Boeing, однако до сих пор этого не было сделано.

К России - за правдой и защитой

Теперь расследователь говорит, что готов передать материалы России, Малайзии и другим странам, которые отказываются верить голословным обвинениям в адрес Москвы. Он утверждает, что речь идёт о материальных свидетельствах, которые позволят восстановить точную картину произошедшего в небе над Донбассом и назвать имена всех виновных в гибели 298 человек.

Йозеф Реш настаивает на том, что его жизни угрожает опасность. Он прямо говорит о том, что европейские силовики контролируют его телефон, читают переписку и следят за каждым его шагом. Особенно их интересует информатор, который позволил детективу заполучить ключевые свидетельства. Но, утверждает он, когда речь зашла о передаче собранных данных официальной следственной группе в присутствии журналистов, голландская прокуратура отказалась от сотрудничества.

"Убойные факты до сих пор не раскрыты"

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, комментируя Царьграду независимые расследования по NH17, в том числе фильм Макса фон дер Верффа, голландского режиссёра, в котором прозвучало немало сенсационных заявлений, отметил, что подобные исследования зачастую предельно политизированы. Западные версии, полагает он, изначально выстраивались исходя из презумпции вины России.

Однако есть целый ряд действительно убойных фактов, которые не раскрыты по сей день. Украинские политики и военные, особенно оппозиционные, которые в свое время служили в СБУ, Генштабе Украины или в Минобороны, перед выборами стали признавать, что украинская сторона так и не предоставила международной следственной комиссии данные о переговорах диспетчерского пункта с этим самолётом.

"Это вам не Баранец говорит, это говорят и западные объективные журналисты, которые поспешили изначально обвинить в произошедшей трагедии Россию. И вот они сами спрашивают: а где все эти материалы, почему они дор сих пор не подшиты к уголовному делу?" - отмечает эксперт.

Видно даже дилетанту

Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов, который непосредственно занимался оценкой улик по делу MH17, неоднократно обращал внимание на противоречия тех доказательств, которые предъявляет по делу официальное следствие.

По словам эксперта, на видео хорошо видно состояние неба как в районе села Снежного, так и в районе села Зарощенского, где, по разным версиям, располагался "Бук", из которого якобы был сбит лайнер.

Так, например, фото- и видеозаписи, сделанные в районе падения обломков Boeing в день трагедии, позволяют чётко установить, что ракета "Бук", если это ею был сбит самолёт, была запущена откуда угодно, но только не из подконтрольного донецким ополченцам села, на которое упорно указывает официальное следствие. Убедиться в этом может даже дилетант — на записях видно ясное небо без дымного следа, который должна была оставить ракета.

Ответ России

Катастрофа Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибли 298 человек - пассажиры и экипаж судна.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на неё ответственность за крушение МН17. Позиция государств была якобы основана на выводах международной следственной группы, пояснили в МИД Нидерландов, хотя сама группа на тот момент воздерживалась от радикальных заявлений.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ обнародовало аудиозапись переговоров украинских военнослужащих, в которой было упомянуто крушение Boeing-777-200 в однозначном контексте. Кроме того, на брифинге Минобороны публике были представлены сведения из архивов, по которым было очевидно, что сбившая самолёт ракета находилась на вооружении украинского подразделения ПВО под Тернополем ещё с советских времён.