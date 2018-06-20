Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы • 43 • Аналитика







Напомним, что в северных районах САР традиционно проживало значительное количество курдского населения, причем число их во второй половине ХХ столетия значительно увеличилось за счет турецких и иракских курдов, бежавших от репрессий на их исторических родинах.





В самом начале мятежа против законной власти Сирии значительная часть курдов выступила на стороне мятежников, создав свои бандформирования и атаковав правительственные силы. Довольно быстро под их контролем оказались значительные территории севера и северо-востока САР.



Однако вскоре, по мере того как главной и определяющей силой мятежников становились радикальные исламисты, отказывающим курдским «мунафикам» (арабский термин, обозначающий людей, лицемерно называющих себя мусульманами, но на деле таковыми не являющимися) в праве не то что на самоопределение, но и на существование, им пришлось пересмотреть свои отношения с Дамаском. Во всяком случае, боестолкновения YPG (курдские НВФ, «отряды народной самообороны») с САА и союзными им силами прекратились.







После того как в Сирию был направлен российский контингент и особенно после освобождения Алеппо представители Москвы пытались выступить посредниками между курдами и Дамаском, убеждая его пойти на создание курдской автономии.



Однако курдские вожди в конце концов переговоры с Дамаском отвергли, сделав ставку на союз с США, которому, после того как исламистские террористические группировки не только абсолютно дискредитировали себя в качестве «демократических сил» и «умеренной оппозиции», но и были серьезно сокращены усилиями Дамаска и его союзников, была необходима «пехота».



Что именно заставило руководителей курдских НВФ и аффилированных с ними политических структур сделать именно такой выбор, стремление как можно скорее получить из рук Вашингтона независимость Рожавы или финансовая стимуляция со стороны американских эмиссаров, особого значения не имеет. Скорее всего, были задействованы оба этих фактора. Перспектива возникновения проамериканского курдского «независимого» образования крайне встревожила Анкару, Дамаск, Багдад и Тегеран и еще более сблизила их позиции. По крайней, мере, в курдском вопросе.







Вашингтон, ко всему прочему, рассчитывал использовать свой контроль над курдскими группировками для давления на Турцию. Однако в реальности все получилось почти что наоборот.



Эрдоган, объявив существование курдских образований у своих границ в любой их форме угрозой национальной безопасности Турции, заявил о намерении снести их военной силой. Причем дал понять, что для реализации этой цели не остановится даже перед прямым конфликтом с США. Собственно, в подтверждение этого намека и серьезности намерений Анкары боестолкновение протурецких сил с американским спецназом имело место в окрестностях Манбиджа.



США же в поддержке курдов и в реализации своих планов по построению «Большого Ближнего Востока» явно не готовы были зайти столь далеко, чтобы начать вооруженный конфликт со своим важным союзником в регионе и членом НАТО.



И прогнуться пришлось американцам.







Напомним, что «дорожная карта» по Манбиджу была одобрена 4 июня в Вашингтоне после встречи Майка Помпео и Мевлюта Чавушоглу и предписывала вывод формирований YPG из города и его окрестностей.

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Затем представители ВС США и Турции достигли соглашения о конкретных путях реализации плана.



О достижении полного согласия в этом вопросе турецкий генштаб объявил 14 июня, впрочем, не разглашая подробностей.



Известно, что, помимо отвода курдских формирований от турецкой границы, Анкара требует их разоружения после того, как террористы ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России) будут разгромлены. И общий оптимизм турецкого сообщения позволяет предположить, что и в этом вопросе турки американцев «продавили».



Еще несколько недель назад YPG утверждали, что никогда из Манбиджа не уйдут.



На американо-турецком военном совещании в Штутгарте они заявили о начале вывода своих подразделений из района Манбиджа, отметив, что завершили свою антитеррористическую миссию в сирийском городе и подготовили местное арабское население к защите города собственными силами.







Вместе с боевиками YPG город покидают их семьи и курдское население, опасаясь этнических чисток и «ответки» как от местных жителей, так и от идущих вместе с турками боевиков ССА («Сирийская свободная армия»).



Несмотря на декларируемый курдами интернационализм, веротерпимость и отвержение национальной государственности, на территориях, ими контролируемых, процветает крайний шовинизм и дискриминация арабского и тюркского населения.



Отметим, что «национальная политика» YPG способствовала пополнению рядов ИГ и ССА теми, кто побывал под курдской оккупацией. Так же и в слепленной американцами организации «Сирийских демократических сил» отношения между курдской и арабской составляющей (из числа радикальных исламистов) весьма напряженные. И от прямого конфликта их удерживает только американское управление и финансирование. Иными словами, помимо всего прочего, война, идущая в этих районах Сирии, имеет еще и довольно отчетливый этнический оттенок.



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И в связи с этим начавшийся из Манбиджа исход курдского населения вполне понятен.



По жестокой иронии судьбы получается так, что соглашение Анкары и Вашингтона является реализацией якобы разработанного Дамаском еще в 60-х годах плана по созданию «арабского пояса».



Так, курдские источники утверждают, что в начале 60-х годов некий офицер национальной безопасности Сирии, Талаб Гилаль разработал проект по противодействию курдскому сепаратизму. Который предполагал отселение курдов от границ с Турцией и Ираком в глубь сирийской территории. Создание этого «арабского» (или «зеленого») пояса безопасности длиной 350 км и шириной 15-30 км сформировало бы буфер между сирийскими курдами и курдами в Турции и Ираке и явилось бы препятствием для построения «Великого Курдистана».







И сегодня этот план совместными усилиями США и Турции реализуется в полной мере. Точнее, даже еще шире, чем его описывают курдские источники.



С фактическим сворачиванием проекта «Рожава» курдские формирования из «борцов за свободу» превращаются в банды американских наемников. Которые воспринимаются на арабских землях как захватчики.



В этом смысле курдские боевики повторяют судьбу польских легионеров в армии Наполеона, которые под знаменем «борьбы за свободу» расстреливали восставших против рабства гаитян и сражавшихся за независимость своей страны испанцев.



Таким образом, YPG, на словах выступающие против национализма и империализма, в реальности превратились в инструмент американского империализма, объединенный и отточенный шовинизмом.



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Впрочем, говорить о YPG как о единой структуре после сдачи Манбиджа не приходится. Часть курдских формирований, обвинив американцев в «предательстве», предложила Дамаску прямой диалог без предусловий, понимая, что теперь их переговорные позиции несравненно слабее.



Associated Press приводит слова «высокопоставленного курдского лидера» Алдара Халила, который отметил, что цель переговоров — в продвижении политического урегулирования с опорой на внутренние силы страны. То есть суверенитет Дамаска над «Западным Курдистаном» не оспаривается.



Остроты складывающейся ситуации добавляет тот факт, что турецкие требования к американцам сдачей Манбиджа не исчерпываются. Анкара не скрывает своего намерения добиться от Вашингтона изъятия у YPG переданного им американского оружия. И отказываться от этого они не собираются.



То есть американцам придется или выполнить турецкое требование, или вступить в конфронтацию с турками.



Впрочем, возможно, Вашингтон попытается выйти из этой щекотливой ситуации, переложив попечение о своих курдских питомцах на своих арабских союзников.



Арабские СМИ сообщили, что накануне американо-турецкой сделки по Манбиджу в провинции Алеппо, на американской базе в окрестностях Кобани состоялась встреча военных делегаций США, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Иордании и YPG.



Отметим, что Эр-Рияд проявляет немалый интерес к курдским НВФ, рассматривая их как инструмент против Дамаска, Тегерана, а, возможно, и Анкары, с которой у саудитов в последнее время весьма непростые отношения.



Впрочем, объединенная опека «нефтяных монархий» окажется для YPG куда менее надежной, чем даже американская. Ставка курдских вождей «Сирийского Курдистана» на США оказалась роковой для идеи курдского самоопределения в этой стране.Напомним, что в северных районах САР традиционно проживало значительное количество курдского населения, причем число их во второй половине ХХ столетия значительно увеличилось за счет турецких и иракских курдов, бежавших от репрессий на их исторических родинах.В самом начале мятежа против законной власти Сирии значительная часть курдов выступила на стороне мятежников, создав свои бандформирования и атаковав правительственные силы. Довольно быстро под их контролем оказались значительные территории севера и северо-востока САР.Однако вскоре, по мере того как главной и определяющей силой мятежников становились радикальные исламисты, отказывающим курдским «мунафикам» (арабский термин, обозначающий людей, лицемерно называющих себя мусульманами, но на деле таковыми не являющимися) в праве не то что на самоопределение, но и на существование, им пришлось пересмотреть свои отношения с Дамаском. Во всяком случае, боестолкновения YPG (курдские НВФ, «отряды народной самообороны») с САА и союзными им силами прекратились.После того как в Сирию был направлен российский контингент и особенно после освобождения Алеппо представители Москвы пытались выступить посредниками между курдами и Дамаском, убеждая его пойти на создание курдской автономии.Однако курдские вожди в конце концов переговоры с Дамаском отвергли, сделав ставку на союз с США, которому, после того как исламистские террористические группировки не только абсолютно дискредитировали себя в качестве «демократических сил» и «умеренной оппозиции», но и были серьезно сокращены усилиями Дамаска и его союзников, была необходима «пехота».Что именно заставило руководителей курдских НВФ и аффилированных с ними политических структур сделать именно такой выбор, стремление как можно скорее получить из рук Вашингтона независимость Рожавы или финансовая стимуляция со стороны американских эмиссаров, особого значения не имеет. Скорее всего, были задействованы оба этих фактора. Перспектива возникновения проамериканского курдского «независимого» образования крайне встревожила Анкару, Дамаск, Багдад и Тегеран и еще более сблизила их позиции. По крайней, мере, в курдском вопросе.Вашингтон, ко всему прочему, рассчитывал использовать свой контроль над курдскими группировками для давления на Турцию. Однако в реальности все получилось почти что наоборот.Эрдоган, объявив существование курдских образований у своих границ в любой их форме угрозой национальной безопасности Турции, заявил о намерении снести их военной силой. Причем дал понять, что для реализации этой цели не остановится даже перед прямым конфликтом с США. Собственно, в подтверждение этого намека и серьезности намерений Анкары боестолкновение протурецких сил с американским спецназом имело место в окрестностях Манбиджа.США же в поддержке курдов и в реализации своих планов по построению «Большого Ближнего Востока» явно не готовы были зайти столь далеко, чтобы начать вооруженный конфликт со своим важным союзником в регионе и членом НАТО.И прогнуться пришлось американцам.Напомним, что «дорожная карта» по Манбиджу была одобрена 4 июня в Вашингтоне после встречи Майка Помпео и Мевлюта Чавушоглу и предписывала вывод формирований YPG из города и его окрестностей.Затем представители ВС США и Турции достигли соглашения о конкретных путях реализации плана.О достижении полного согласия в этом вопросе турецкий генштаб объявил 14 июня, впрочем, не разглашая подробностей.Известно, что, помимо отвода курдских формирований от турецкой границы, Анкара требует их разоружения после того, как террористы ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России) будут разгромлены. И общий оптимизм турецкого сообщения позволяет предположить, что и в этом вопросе турки американцев «продавили».Еще несколько недель назад YPG утверждали, что никогда из Манбиджа не уйдут.На американо-турецком военном совещании в Штутгарте они заявили о начале вывода своих подразделений из района Манбиджа, отметив, что завершили свою антитеррористическую миссию в сирийском городе и подготовили местное арабское население к защите города собственными силами.Вместе с боевиками YPG город покидают их семьи и курдское население, опасаясь этнических чисток и «ответки» как от местных жителей, так и от идущих вместе с турками боевиков ССА («Сирийская свободная армия»).Несмотря на декларируемый курдами интернационализм, веротерпимость и отвержение национальной государственности, на территориях, ими контролируемых, процветает крайний шовинизм и дискриминация арабского и тюркского населения.Отметим, что «национальная политика» YPG способствовала пополнению рядов ИГ и ССА теми, кто побывал под курдской оккупацией. Так же и в слепленной американцами организации «Сирийских демократических сил» отношения между курдской и арабской составляющей (из числа радикальных исламистов) весьма напряженные. И от прямого конфликта их удерживает только американское управление и финансирование. Иными словами, помимо всего прочего, война, идущая в этих районах Сирии, имеет еще и довольно отчетливый этнический оттенок.И в связи с этим начавшийся из Манбиджа исход курдского населения вполне понятен.По жестокой иронии судьбы получается так, что соглашение Анкары и Вашингтона является реализацией якобы разработанного Дамаском еще в 60-х годах плана по созданию «арабского пояса».Так, курдские источники утверждают, что в начале 60-х годов некий офицер национальной безопасности Сирии, Талаб Гилаль разработал проект по противодействию курдскому сепаратизму. Который предполагал отселение курдов от границ с Турцией и Ираком в глубь сирийской территории. Создание этого «арабского» (или «зеленого») пояса безопасности длиной 350 км и шириной 15-30 км сформировало бы буфер между сирийскими курдами и курдами в Турции и Ираке и явилось бы препятствием для построения «Великого Курдистана».И сегодня этот план совместными усилиями США и Турции реализуется в полной мере. Точнее, даже еще шире, чем его описывают курдские источники.С фактическим сворачиванием проекта «Рожава» курдские формирования из «борцов за свободу» превращаются в банды американских наемников. Которые воспринимаются на арабских землях как захватчики.В этом смысле курдские боевики повторяют судьбу польских легионеров в армии Наполеона, которые под знаменем «борьбы за свободу» расстреливали восставших против рабства гаитян и сражавшихся за независимость своей страны испанцев.Таким образом, YPG, на словах выступающие против национализма и империализма, в реальности превратились в инструмент американского империализма, объединенный и отточенный шовинизмом.Впрочем, говорить о YPG как о единой структуре после сдачи Манбиджа не приходится. Часть курдских формирований, обвинив американцев в «предательстве», предложила Дамаску прямой диалог без предусловий, понимая, что теперь их переговорные позиции несравненно слабее.Associated Press приводит слова «высокопоставленного курдского лидера» Алдара Халила, который отметил, что цель переговоров — в продвижении политического урегулирования с опорой на внутренние силы страны. То есть суверенитет Дамаска над «Западным Курдистаном» не оспаривается.Остроты складывающейся ситуации добавляет тот факт, что турецкие требования к американцам сдачей Манбиджа не исчерпываются. Анкара не скрывает своего намерения добиться от Вашингтона изъятия у YPG переданного им американского оружия. И отказываться от этого они не собираются.То есть американцам придется или выполнить турецкое требование, или вступить в конфронтацию с турками.Впрочем, возможно, Вашингтон попытается выйти из этой щекотливой ситуации, переложив попечение о своих курдских питомцах на своих арабских союзников.Арабские СМИ сообщили, что накануне американо-турецкой сделки по Манбиджу в провинции Алеппо, на американской базе в окрестностях Кобани состоялась встреча военных делегаций США, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Иордании и YPG.Отметим, что Эр-Рияд проявляет немалый интерес к курдским НВФ, рассматривая их как инструмент против Дамаска, Тегерана, а, возможно, и Анкары, с которой у саудитов в последнее время весьма непростые отношения.Впрочем, объединенная опека «нефтяных монархий» окажется для YPG куда менее надежной, чем даже американская. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 43 Источник Похожие новости Кривой конь российской идеологии Легальные ЧВК? Сила есть, контроля нет! «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия

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