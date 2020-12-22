Западная Сахара в политике глобализма

Борьба за территорию идёт более шести десятилетий

10 декабря, за три дня до голосования выборщиков в США, президент США Д. Трамп объявил о признании суверенитета Королевства Марокко над территорией Западной Сахары. Решение неожиданное, и принято оно в противоречии с политикой США последних десятилетий.

Сразу после этого (и в прямой связи с этим) было объявлено о признании Королевством Марокко Государства Израиль. Марокко – шестая страна арабского мира, которая признала сионистское государство. И если первые признания происходили давно (например, признание Израиля Египтом состоялось в 1979 году), то три последних признания – ОАЭ, Судан, Марокко – относятся к 2020 году. Кстати, США только что исключили Судан из списка стран, поддерживающих международный терроризм.

Карта: The Economist

Проблема Западной Сахары существует с начала 1960-х годов, когда деколонизация этой территории не была завершена в связи с претензиями на неё Марокко и Мавритании. Кроме собственной большой территории (почти 270 тыс. кв. км), Западная Сахара – это ещё и крупные залежи фосфоритов, железных руд, шельфовой нефти, богатые морские ресурсы при очень большой береговой линии.

Несколько десятилетий западно-сахарское урегулирование контролировали США. Так, в 1997-2004 годах специальным представителем Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре был бывший государственный секретарь США Дж. Бейкер. Американцы крепко держали руку на пульсе жизни Западной Сахары…

Бывший у Трампа помощником по национальной безопасности Дж. Болтон заявил, что Байден должен будет отозвать решение действующей администрации. А Дж. Бейкер прямо сказал, что новая администрация обязательно это сделает.

В последние недели Д. Трамп вообще принял (и, вероятно, примет ещё) ряд решений, которые будут отменены новой администрацией. Так, Дж. Байден уже объявил, что отменит санкции США, наложенные на судей Международного уголовного суда, а также отменит выход США из Договора об изменении климата. Вероятно, то же ждёт и признание суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Борьба за эту территорию идёт более шести десятилетий. Процесс «посредничества» ООН продвигается очень медленно. Затягивание референдума о независимости Западной Сахары выгодно Марокко (марокканские власти искусственно заселяют оккупированные земли для обеспечения благоприятного исхода референдума).

Последним решением СБ ООН по Западной Сахаре стала резолюция № 2548, принятая 30 октября 2020 г. по проекту США. Проект предусматривает очередное продление мандата Миссии ООН в Западной Сахаре и призыв к возобновлению переговоров всех сторон без предварительных условий. Резолюция была принята не единогласно. Хотя никто из членов Совета не голосовал против, два государства – Южная Африка и Россия – при голосовании воздержались.

Американский проект готовился келейно, он не учитывал ни одно из предложений, представленных Россией и другими членами Совета. Кроме того, в последние годы резолюции Совбеза по рутинному продлению мандата Миссии ООН в Западной Сахаре (целью Миссии является обеспечение проведения референдума о статусе территории) стали содержать всё новые «вкрапления». Так, вместо норм международного права в этих резолюциях стали появляться тезисы вроде «необходимости придерживаться реалистичных подходов», «призывов идти на компромиссы»…

Официальная позиция России в отношении Западной Сахары заключается в том, что долгосрочное и справедливое решение возможно только на основе выполнения резолюций СБ ООН в рамках процедур, соответствующих принципам и целям Устава ООН. Путь к этому лежит через возобновление прямых переговоров между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО при посредничестве ООН. Решение администрации Д. Трампа во многом обусловлено и принципиальной позицией другого члена Совбеза – Южной Африки (РЮА). Правительство РЮА задолго до избрания в состав СБ ООН является de facto представителем правительства Западно-Сахарской Республики в ООН, направляя во все её главные органы письма от президента САДР Брахима Гали. Позицию своего правительства поддерживают многие южноафриканские партии, включая Коммунистическую партию Южной Африки, которая опубликовала резкое заявление в связи с акцией США; в заявлении говорится о «продолжающемся колониальном угнетении народа Западной Сахары».

Несколько дней назад власти Марокко направили членам СБ ООН письмо, в котором сказано, что «ни в одной резолюции СБ ООН ни это лицо [президент Брахима Гали], ни это образование [САДР] не признаются». В ответ правительство Южной Африки резонно заявило, что Сахарская Демократическая Республика является членом Африканского союза, что и САДР, и её президент признаны Союзом и действия РЮА полностью отражают позицию общеконтинентальной организации, чьи интересы она обязана проводить, будучи членом СБ ООН «от Африки».

Позиция Южной Африки в данном вопросе юридически безупречна, но политически требует дополнения. Если десять лет назад признание САДР поддерживалось абсолютным большинством членов Африканского союза (АС), то в последние годы произошло существенное увеличение государств-членов АС, признающих за Марокко права на Западную Сахару. В прошлом году Марокко впервые стала членом АС, а все эти годы с момента создания Организации африканского единства в 1963 г. (с 2002 года – Африканский союз) она отказывалась быть членом Союза по причине признания им независимости Западной Сахары.

Письма президента САДР Б.Гали в ООН содержат важную информацию, которая не звучит ни в докладах Генерального секретаря ООН, ни в выступлениях членов Совбеза. Так, в последнем письме Б.Гали говорится о бездействии Миссии ООН в Западной Сахаре в связи с открытием властями Марокко нового коридора, по которому идёт переброска «гражданского населения» из Марокко в Западную Сахару для изменения его численного состава с целью повлиять на результаты референдума. Приводятся факты вмешательства сил Миссии и подавления протестов граждан САДР против марокканской оккупации, тогда как репрессии марокканских властей против граждан САДР не вызывают у Миссии никакого интереса, даже когда они происходят в нескольких метрах от её здания…

Решение Д. Трампа подрывает принцип разрешения западно-сахарской проблемы на основе международного права, предусматривающий определение окончательного статуса данной территории через референдум.

За день до голосования по американскому проекту в СБ ООН, группа государств Африки внесла свой проект резолюции по Западной Сахаре в Четвёртом (по деколонизации) комитете Генеральной Ассамблеи ООН. В отличие от американского проекта, продавленного в СБ ООН, африканский проект не взывает к «реалистичным компромиссам», а апеллирует к самоопределению народа Западной Сахары.