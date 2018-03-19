Западная пресса о выборах: Всё было честно!

Газеты и телеканалы США и Западной Европы давно выработали свой стиль освещения политических процессов, происходящих в России. Большая часть прессы Старого и Нового Света заранее считает, что в нашей стране власти контролируют все и вся и без их указания нельзя пойти даже на маленькое отступление от "генеральной линии партии". И в эти президентские выборы светила западной демократии прошлись по избирательному процессу в России, но в отличие от прошлых голосований, практически никто из них не говорил о "каруселях", подтасовках и иных формах "накрутки" голосов.

- Владимир Путин добился сокрушительной победы на воскресных выборах, продлив свою власть над самой большой страной в мире еще на шесть лет, в то время как его взаимоотношения с Западом развиваются по траектории враждебности, - пишет британская "Гардиан", описывая воскресное голосование. А "Файнэншл Таймс" льет крокодильи слезы насчет того, что Россия все больше напоминает брежневский СССР.

В своем стиле выступили и Си-эн-эн, которые не рискнули в открытую назвать выборы нечестными, но вместо этого отпустили пару "шпилек" в адрес российских властей. Владимира Путина сравнили по продолжительности пребывания у власти с "советским диктатором Иосифом Сталиным" (Блумберг и Си-эн-эн), а мнения "из народа" взяли у двух "типичных" россиян - 23-летней модели Александра и его товарища - 21-летней модели по имени Максим. Модели на выборы не пошли, поэтому, видимо, и стали героями репортажа.

Все западные СМИ отмечают высокую явку, хотя некоторые из них недовольны тем, что избирателей заманивают едой и возможностью выиграть "айфоны". Но опять же и западная пресса обращает внимание на тот факт, что нынешнее голосование проходит на фоне противостояния России со странами НАТО. Что ж, не будем говорить, кто начал эту "войну", но факт остается фактом - действительно давление Лондона на Москву вызвало консолидацию российского общества.

Примечательно, что ни одно СМИ не написало, что выборы были подтасованы или фальсифицированы. Основная претензия "рупоров свободы" касалась того, что у Путина нет конкурентов и это якобы недемократично. Еще западная пресса возмущалась тем, что президент находится у власти уже 18 лет, не упоминая почему-то, президента Финлянди Урхо Кекконена, демократически проправившего своей страной четверть века без перерыва, или Таге Эрландера, который 23 возглавлял правительство Швеции.