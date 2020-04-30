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Западная граница Украины стала платной для заробитчан на въезд и на выезд
30 апреля 2020, 18:10 • 14 • Украина
Теперь и за пересечение государственной границы в обе стороны Украинцы должны платить. Неофициально, за проезд 300 метров в машине от украинских до польских ворот, берут 300-350 злотых (около 2 тысяч гривен), в Украину цена дешевле - 50 злотых (320 грн) на "Краковце" и 20-30 злотых (130-200 грн) на "Ягодине".
О платном проезде через границу в битком набитом автобусе, который перевозит пешеходов через нейтральную территорию из Польши в Украину, известно с самого начала карантина.
Когда наплыв желающих пересечь границу резко вырос, местные власти совместно с МЧС организовали бесплатные автобусы, в которых мест не хватало. И тогда решили пустить частников, принимающих плату, естественно, "черным налом".
Пост в соцсетях Львовского заробитчанина Богдана Шарко (который он затем удалил), в котором были подсчитаны доходы организаторов полулегальных перевозок, наделал много шума в медиа пространстве.
Так, по его подсчетам переполненный автобус за одну ходку зарабатывает около 25 тысяч гривен.Сейчас за сутки границу пересекает около 500 человек, которых перевозят за 6 рейсов, выходит - 160 тысяч гривен в день, или около 3,5 млн грн в месяц. Солидный доход для перевозчика?
И пограничники, и таможенники, и местные власти открестились от причастности к бизнесу на перевозках через границу. Дескать, цену устанавливают частные перевозчики, а с ними якобы разбирается полиция. Впрочем, что это за перевозчики, которых допустили на столь «хлебное» место ни в обладминистрации, ни в полиции не разъясняют.
После резонанса власти заявили, что теперь людей будут перевозить бесплатно только спасатели. Во Львовской областной администрации заявили, что в "Краковце" пустили два таких автобуса, каждый из которых за раз может перевезти 25 пассажиров.
Однако, по словам граждан, пересекавших западную границу, этих автобусов не хватает и платные запустят снова (например, Ягодине с начала карантина, по данным МЧС, бесплатные автобусы перевезли 7,5 тысяч человек, а всего там границу пересекли на порядок больше - кто своей машиной, кто-то на платных автобусах).
В разы дороже стоит пересечение границы из Украины в Польшу (но и поток меньше). В обратную сторону людей везут уже не автобусы, а машины. Плата - 300-350 злотых (около 2 000 -2 200 гривен).
"Сын гражданин Польши ехал в сторону Польши и там вообще никаких автобусов, а только частники и цена не 50 злотых, а 50 долларов за тех же 500 метров. И никакая таможня не шла на встречу, звонил - сказали четко, только в машине и все", - написала в Facebook Грета Чорунзикевич из Польши.
Наши источники на границе говорят, что эти деньги идут пограничникам, которые «крышуют» платный проезд.
Украинцы же, которые едут в Польшу, делятся, что сами перевозчики признаются, что основной доход от перевозки идет пограничникам.
"Первое от чего я о@ренел, так это от цен до границы. Две тысячи гривен из Киева допункт пропуска Ягодин, но это ещё ладно. Больше всего я просто вскипел от злости, когда уже пятый перевозчик говорил мне дословно следующее: "Ну, вы приготовьте помимо оплаты за проезд ещё 350 злотых/90 долларов для пограничников, чтобы вас без проблем пропустили". То есть государственные служащие становится самыми настоящимирэкетирами во время такой сложной ситуации для своих же граждан. Я должен заплатить, чтобы покинуть страну. Но при этом у меня есть все легальные основания её покинуть, а Польша готова меня принять", - возмущается живущий в Варшаве менеджер среднего звена, который возвращался на днях из Украины в Польшу.
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