«Западная Европа с этим не смирится»: Трамп и Дуда будут препятствовать строительству «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты Америки и Польша на высшем уровне назвали трансмагистральный трубопровод «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Как подчеркнули в Белом доме, президенты двух стран Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта. Напомним, ранее Варшава отказалась от продолжения энергетического сотрудничества с «Газпромом», выбрав поставки сжиженного природного газа из-за океана. Как отметили в Совфеде, Польша проводит свою внешнюю политику, полностью копируя действия США.

Вашингтон и Варшава намерены препятствовать дальнейшей реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом стало известно по итогам встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды.

Как говорится в заявлении Белого дома, главы государств обменялись мнениями об оптимальных вариантах по усилению сотрудничества в «области обороны, безопасности и энергетики». В частности, они затронули тему магистрального газопровода.

«Оба президента признали, что трубопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как наилучшим образом остановить проект», — пояснили в Белом доме.

Напомним, в начале сентября польская нефтегазовая госкомпания PGNiG в очередной раз сообщила, что не собирается после 2022 года продлевать контракт о поставках голубого топлива с «Газпромом». По словам её главы Петра Возняка, цена на российский газ якобы завышена. Согласно ещё действующему соглашению с «Газпромом», Варшава может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. Поставки при этом осуществляются по газопроводу «Ямал — Европа», который проходит через территорию Белоруссии.

Добавим, что польская сторона уже заключила с американскими компаниями ряд контрактов, которые призваны заменить российское сырьё. Варшава рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за океана. Как отмечала посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер, это должно сделать Польшу будущим центром реэкспорта американского СПГ в регионе.

Между тем постоянные размышления противников магистрального трубопровода из России в Германию никак не отражаются на темпах строительства «Северного потока — 2».

Во вторник, 17 сентября, в «Газпроме» заявили, что проект реализован на 81%, поскольку по дну Балтийского моря проложено уже 1989 км газопровода.

Напомним, проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, в обход транзитных государств. Магистраль суммарной протяжённостью обеих ниток около 2400 км планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта — порядка €9,5 млрд. В его реализации, помимо «Газпрома», участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.

В августе глава австрийской компании OMV Райнер Зеле подчеркнул, что первое поступление газа по трубопроводу должно произойти к полуночи 31 декабря 2019 года. Этому не должна помешать даже задержка со стороны Дании, которая до сих пор не дала разрешение на строительство в своих территориальных водах.

«Мы ожидаем положительного решения, потому что нет никаких оснований для того, чтобы был получен отказ. Просто идёт задержка по времени», — заявил глава Минэнерго России Александр Новак после завершения трёхсторонних консультаций по газу в Брюсселе 19 сентября.

Как указывал представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, российская сторона рассчитывает, что Копенгаген даст согласие на строительство «Северного потока — 2» в октябре. При этом председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что реальный срок работ по укладке труб на датском участке составит максимум пять недель.

Строительство «Северного потока — 2»

© Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Приближают мир к конфронтации»

Также Анджей Дуда заявил, что США могут отменить визы для поляков до Рождества. Дональд Трамп подтвердил слова польского президента, отметив, что Вашингтон «работает над структурой» этого режима.

Кроме того, Дуда высказался в поддержку присутствия американских войск в Польше. По его мнению, это «лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты».

«Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция, с нашей точки зрения, — присутствие союзнических войск», — сказал Дуда.

Он также высказался за продолжение инвестиций в военную инфраструктуру для армии США. Напомним, согласно ранее подписанной декларации численность американский войск в Польше будет увеличена на 1 тыс. человек.

Такое увеличение числа военных США не способствует сохранению атмосферы мира и спокойствия, отметил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с RT он подчеркнул, что Вашингтон стремится приблизить свои силы к России, в связи с чем и развивает отношения с Варшавой.

«Соединённые Штаты не руководствуются желанием сохранить мир и спокойствие. Они хотят приблизиться вплотную к России, и в этом вопросе Польша для них — самый желанный союзник. Если бы польский лидер реально оценивал ситуацию, он бы отказался от этого сотрудничества, — подчеркнул сенатор. — Действия США приближают мир к конфронтации. И Польша стала их вассалом. Но будущее поколение этой страны не оценит позитивно такую позицию».

Американские военнослужащие в Польше

Reuters

© Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

«Польша стала американской марионеткой»

Как считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2» у США и Польши нет. К тому же трубопровод необходим для обеспечения энергетических потребностей Европы.

«Воспрепятствовать проекту они не смогут, однако будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова «старшего брата», — сказал Джабаров RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также указал, что Польша стала страной, которая подыгрывает Вашингтону, заинтересованному в разделении Европы.

«Польша теперь будет во всём поддерживать Штаты, а США будут во всём поддерживать Польшу, сложные моменты истории станут замалчивать. Всё это элементы американской стратегии, где Польше выделяется роль главного «сдерживателя». Она должна стать барьером по отношению к России и провокатором по отношению к Германии. Если Берлин не будет отстаивать свои собственные интересы, то попадёт в американские внешнеполитические ловушки», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.