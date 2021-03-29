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Западная дипломатия игнорирует гибель мирного населения в Донбассе - Соловьев

29 марта 2021, 23:55  •  53 • Политика
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Иностранные кураторы киевского режима замечают лишь смерти военных ВСУ
Дипломаты из США и Великобритании молчат о случаях гибели мирного населения Донбасса от рук украинских силовиков, зато громко выражают недовольство из-за смертей в зоне конфликта военнослужащих ВСУ. В таких двойных стандартах дипломатию Запада обвинил телеведущий Владимир Соловьев в эфире авторской воскресной программы на "России 1".
Журналист отметил, как на прошлой неделе медиа Незалежной широко растиражировали информацию о гибели четырех военнослужащих в Донбассе. Посольства США и Соединенного Королевства в Киеве мгновенно отреагировали на этот инцидент, а посол Британии Мелинда Симмонс отдельно подчеркнула, что гибель даже одного человека – это много, и традиционно обвинила в ЧП Москву.
Лицемерное поведение иностранных кураторов киевского режима не осталось без внимания Соловьева.
"А я не помню, хоть раз были такого рода сообщения по поводу гибели мирных людей в Донбассе? Нет. То есть гибель жителей Горловки, Луганска, Донецка, Макеевки – это не интересно. То есть гибелью мирных людей в ЛНР и ДНР эти граждане не опечалены. Видимо, там другие люди", – сказал телеведущий.
В свою очередь российский историк и политолог Владимир Корнилов напомнил, что новость о гибели украинских силовиков почти совпала с гибелью донецкого пенсионера. Пожилого мужчину убил снайпер ВСУ, выстрелив ему прямо в голову. При этом про смерть мирного дончанина британские дипломаты не "строчат твитты".
"Вы о нем хоть раз вспомнили? Кто-то на Украине задался вопросом, почему погиб мирный житель? Какое-то посольство отреагировало на смерть этого мирного жителя?" – возмущался Корнилов.
Добавим, украинский снайпер28-й отдельной механизированной бригады ВСУ застрелил мужчину 1950 года рождения в то время, как он вышел во двор своего дома покормить кур в поселке Александровка Петровского района города Донецка. Происшествие это случилось 22 марта, сообщает агентство ДАН.
Инцидент с четырьмя украинскими военными произошел 26 марта. Тогда местные СМИ писали, что вэсэушники погибли в результате минометного обстрела в районе поселка Шумов, что категорически опровергли представители ДНР. Как заявилзамначальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин, погибшие под Горловкой украинские силовики подорвались на минно-взрывном устройстве в ходе работы по уточнению карт минных полей.
Ранее в пятницу косвенно это подтвердили местные медиа, когда сообщили, что одной из жертв оказался подполковник Сергей Коваль – командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств ВСУ.

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