Запад зависит от России. Кто виноват? • 11 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Военная слабость НАТО, внешнеполитический паралич и коррупция в Германии, финансовая зависимость Британии от русских миллионов и либерально-демократическое сумасшествие США. Виноват, ясное дело, «агрессор» Путин.



Их финансы не поют романсы

Крис Брайант (Chris Bryant) — член парламента Великобритании от округа Рондда от лейбористов, заместитель лидера Палаты общин, куратор британо-российских отношений и открытый гей, ранее трудившийся священником и бывший консерватором. Именно он подписал в нынешнем году «Открытое письмо против политических репрессий в России». И именно он в ноябре 2019 года написал для «The Guardian» статью, в которой подвергнул резкой критике политику британского правительства.





По мнению Брайанта, следует вернуться на десять лет назад и даже дальше, чтобы обнаружить корни зла и увидеть причины «беспамятства» лидеров тори.



В 2009 году, напоминает автор, у будущего правительства консерваторов было намерение «нормализовать» отношения с путинской Россией. Поэтому, когда на Даунинг-стрит прибыл Дэвид Кэмерон, он начал дела с чистого листа. Россия считалась тогда одной из крупнейших и экономик мира, к тому же её экономика быстро росла. Британии нужно было больше торговать с Путиным и позволить «прошлому уйти в прошлое».



И вот это-то желание привело к «преднамеренной амнезии» у консервативных министров. Брайант пересказывает нашумевшие темы минувших дней. В 2006 году Александра Литвиненко «отравили полонием» в Великобритании, и «все доказательства указывали на Кремль». Однако тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй заявила о причине, по которой она блокировала расследование убийства. Причина заключалась в том, что это расследование нанесло бы ущерб дипломатическим отношениям. Потом, в 2009 году, в российской тюрьме умер Сергей Магнитский, человек, во время работы в британской фирме обнаруживший «массовую коррупцию со стороны кремлевских чиновников».



«Но снова и снова, когда я спрашивал Кэмерон и Мэй, не намереваются ли они запретить въезд в Великобританию кому-либо, связанному с его убийством, они отделывались отговорками и напускали туману».





Таким-то вот образом и начался «масштабный приток российских денег в Великобританию», полагает Брайант. «Олигархи спрятали здесь свои деньги и резко вздули цены на рынке жилья», — жалуется он. Визы первого уровня («золотые») были выданы целыми охапками «сомнительным персонажам». Главное, чтобы у «персонажей» имелось по 2 млн. фунтов стерлингов для инвестирования в Великобритании. И одна инвестиция стала самым обычным делом — это вложения в Консервативную партию! С тех пор как мистер Кэмерон пришел к власти, российские деньги пополнили казну партию тори на сумму не менее 3,5 млн. фунтов стерлингов (из них не менее 500.000 фунтов стерлингов только в прошлом году).



Министры-консерваторы, развивает свою мысль эксперт, не отрицают, что Россия пыталась вмешаться в британскую демократию. Но ведь истина в другом: Путин «считает, что он находится в состоянии войны с Западом», продолжает Брайант. Нет, это «не связано с танками или ракетами», Путин «весьма эффективно манипулирует» британской демократической системой. Его «фабрика ботов и троллей в Санкт-Петербурге ориентирована на отдельных британских политиков и на группы, которые известны особым негативным отношением к Путину». Цель ботов проста, полагает британец: «дестабилизировать» всех критиков Путина.



В конце материал автор сообщает об одном признании Бориса Джонсона. Джонсон признал, что самой большой ошибкой, которую он допустил на посту министра иностранных дел, был его визит в Москву: в ту пору он верил, что можно восстановить отношения.



Брайант советует Джонсону прийти наконец в себя. Пришло время обнародовать отчёт комитета разведки — это единственный способ, которым Джонсон мог бы «противостоять российскому влиянию». В лучшем случае сменяющие друг друга консервативные премьер-министры «были наивны в отношении Путина». Если же Джонсон продолжит отказываться от публикации отчёта, будет ясно: «он соучастник, ему есть что скрывать», резюмирует Брайант.



Офшоры вышли из моды. Деньги нынче отмывают в Германии

Денежная тема волнует не одну британскую демократию. Пока известный сегмент британской прогрессивной общественности предлагает правителям раскрыть свои нехорошие тайны, пресса Германии объявила собственную страну раем для отмывания денег.



Инго Мальхер (Ingo Malcher) во влиятельной газете «Die Zeit» прямо так и пишет в заголовке: «Deutschland ist ein Geldwäsche-Paradies». (Это цитата из интервью анонимного сыщика, см. текст ниже.) Статья вышла в рубрике «Kriminalität». Оно понятно, почему: речь в материале идёт об отмывании денег, полученных от распространения наркотиков, мошенничества и даже торговли людьми. Автор статьи в издании утверждает, что Германия стала местом для «огромной индустрии», где не только отмываются, но и вкладываются деньги «со всего мира», добытые незаконными способами. Мало того, Германия погрязла в коррупции.





Суммы грязных денег, которые в Германии «отстирываются», поражают воображение. По данным UNODC (Управления ООН по наркотикам и преступности), во всём мире каждый год отмывается 2-3% от мирового ВВП. В денежном выражении это 1,6-4 трлн. долл. Есть и немецкие данные. По сведениям Министерства финансов ФРГ (2016 г.), в стране каждый год «отстирывается» свыше 100 миллиардов евро. Примерно такой финансовый оборот имеет концерн «BMW»!



Что предпринимает правительство? Планируется ввести более строгий контроль… Вот как? Следователи, ведущие дела против коррупции, в Германии уже сомневаются в смысле своих расследований. Некий следователь, чьё настоящее имя по понятным причинам не приводится, назвал страну «раем для отмывания денег» и поведал о случае, когда сама процедура не даёт возможности разоблачить теневых дельцов. Одна пара (родом с Украины), живущая в Германии, пришла в банк и положила на счёт двести тысяч евро — наличными! Официальный заработок мужа и жены недостаточен для таких накоплений. Банк уведомил о крупном пополнении счёта компетентные органы. Следователь сразу понял: эти двое — подставные лица, а деньги им не принадлежат. В подобных случаях посредникам достаётся позже, когда деньги уходят к какой-нибудь немецкой фирме, чьи учредители сидят в Панаме, пять процентов от суммы. Всё, стирка завершена.



Отдельная часть статьи посвящена тому, как наркоторговцы переправляют наличные деньги в Германию, а затем отмывают их при помощи покупки… немецких автомобилей.



Управление финансовой разведки ФРГ завалено делами. На сентябрь 2019 года рассмотрения ожидали 48.229 сообщений, в том числе сообщения из банков о финансировании терроризма и отмывании денег.



Не только грязные деньги волнуют чистых немцев. Оказывается, внешняя политика ФРГ смахивает на попытки парализованного встать и пойти.



Йорг Лау (Jörg Lau) в «Die Zeit» высказывает следующую мысль: Германия не вправе далее уклоняться от защиты своих интересов. Пора определить роль Германии в глобальном мире.



США отступают и сами становятся источником грядущей неопределённости.



Россия играет роль посредницы на Ближнем Востоке.



Китай строит «параллельный мировой порядок», преследуя собственные цели.



Тем временем ЕС теряет стратегический вес.



И все эти тренды касаются Германии! Если в политике безопасности страна находится в зависимости от США, то в энергетической политике она не может избавиться от связей с Россией. Торговля ФРГ завязана на КНР. И при всём этом Германия служит гарантом прочности Евросоюза. Последним гарантом. Британское «Копьё» против С-300 и С-400. Чем подкреплены ожидания MBDA относительно ракет SPEAR-3/EW?



Особое внимание в статье уделено России. По мнению автора, внешняя политика в отношении этой страны в ФРГ стоит на месте — ни туда, ни сюда. Никто не в состоянии постичь гремучую смесь из санкций и одновременно прокладки газовых трубопроводов в обход Украины. Недаром политолог Х. Мюнклер отметил, что Путин усиливает влияние и получает выгоду там, где нет порядка в отношениях.



Дошло до того, полагает Лау, что в вопросах обороны, единой европолитики и политики в отношении РФ утрачен консенсус. На этом фронте вообще не ведётся никакой работы: правительство напугано разногласиями! И вот это и означает внешнеэкономический паралич немецкой власти, припечатывает автор.



Не путайте идею с материей. От НАТО остался один дух

Юрген Триттин (Jürgen Trittin), член бундестага от альянса «90 / Зелёные», член комитета по иностранным делам, «отзеркалил» в «Шпигеле» нынешнее положение НАТО. По мнению эксперта, альянс утрачивает целостность. В «хотении» НАТО остался лишь классический немецкий идеализм.



Прежнего НАТО «давно уже не существует». Союз одряхлел, теперь это только тень былого.



По мнению автора, давно назрела европейская инициатива по разоружению. Следовало бы предложить русским, к примеру, отказаться от «Искандеров» в Калининграде, а заодно и от ракет средней дальности с наземным базированием в Европе.



Что даст взамен ЕС? Европа отказалась бы от систем ПРО США в Восточной Европе и от тактического ядерного оружия в Бюхеле.



Это безумие!



В США тем временем нарастает либерально-демократическое сумасшествие. Президент Трамп сообщил, что его семье «трудно переносить» импичмент, а само это слово обозвал «грязным». Об этом сообщил канал «NBC News».



Мистер Трамп назвал процедуру импичмента личной «проблемой», которая «очень тяжела» для его семьи. Об этом он сказал на митинге в Луизиане. «Импичмент для меня — это грязное слово», — добавил он.



«Это было очень несправедливо, очень тяжело для моей семьи. Я, это вся моя жизнь, это безумие… Какую жизнь я веду… Вы думаете, это весело, неужели? Но это было очень тяжело для моей семьи. Очень, очень тяжело».



Впрочем, ничего конкретного Трамп не сказал.



С ног на голову

По-видимому, шатания в НАТО, внешнеполитический паралич Германии наряду с коррупцией, зависимость Британии от русских в Лондоне и особенно политическое «безумие» в США привели кой-кого к определённому выводу. Мол, действия России есть не признак силы, но признак слабости. СССР ведь не позволял себе вмешиваться в американские дела!



На эту тему рассуждает в «The Hill» Марик фон Ренненкампф (Marik von Rennenkampff).



Геополитические аналитики связывают усиливающуюся «российскую агрессию» с желанием Владимира Путина вернуть России «величие», напоминает автор. Но более точная оценка иная: «провокации Путина» — далеко не «воскрешение» русской «империи», а признаки упадка «изолированной власти».



Недавняя «воинственность России по всему миру» сводится лишь к поддержке немногих союзников или к нападкам, когда Россия теряет очередного союзника. В конечном счёте «агрессивное поведение Путина», в том числе «кампания по срыву выборов в США 2016 года», есть результат «растущей изоляции России на международной арене».



В 2016 году Путин «стремился избрать Дональда Трампа на пост президента». Усилия Путина по вмешательству в выборы имели целью «посеять раскол в Соединённых Штатах». Тысячи отплаченных рекламных объявлений, интернет-мемов и ложных «новостных» историй, созданных и продвигаемых «российскими офицерами разведки», оказались «чрезвычайно успешными в политической поляризации Америки», полагает фон Ренненкампф.



Попытка России подорвать американскую демократию представляет собой «вопиющее нарушение международных норм». Но опасная игра Путина — вовсе не акт великой державы на подъёме. Ни разу во время холодной войны, даже когда Советский Союз находился на пике своего развития, Москва не подумала «прибегнуть к такому прямому (и вопиющему) вмешательству во внутренние дела Америки», пишет автор.



После «длинного списка стратегических поражений Москвы» попытка Путина «избрать Трампа» и «дестабилизировать Соединённые Штаты» отражает лишь отчаяние бывшей империи, желающей «изменить статус-кво», делает вывод аналитик.



Коломойский как зеркало украинской революции

* * *



По-видимому, автор последней статьи подразумевает, что вмешательство США в дела других стран, в том числе в выборы, есть исключительное благо для мира. И недаром в Европе, особенно в Германии, где всем миром отмывают грязные деньги, соревнуясь с Британией, сожалеют об отходе США от позиций доброго гегемона: мол, самим теперь работать надо.



Впрочем, никто ведь не собирается воевать с Европой (и с НАТО). Пусть немцы тянут трубы из России, а Трампа пусть сами американцы сваливают импичментом. Ежели американская демократия столь слаба, что её могут за год подточить «российские офицеры разведки», то не пора ли её поменять на что-то другое, более прочное? Не зависящее от воли России? Военная слабость НАТО, внешнеполитический паралич и коррупция в Германии, финансовая зависимость Британии от русских миллионов и либерально-демократическое сумасшествие США. Виноват, ясное дело, «агрессор» Путин.Крис Брайант (Chris Bryant) — член парламента Великобритании от округа Рондда от лейбористов, заместитель лидера Палаты общин, куратор британо-российских отношений и открытый гей, ранее трудившийся священником и бывший консерватором. Именно он подписал в нынешнем году «Открытое письмо против политических репрессий в России». И именно он в ноябре 2019 года написал для «The Guardian» статью, в которой подвергнул резкой критике политику британского правительства.По мнению Брайанта, следует вернуться на десять лет назад и даже дальше, чтобы обнаружить корни зла и увидеть причины «беспамятства» лидеров тори.В 2009 году, напоминает автор, у будущего правительства консерваторов было намерение «нормализовать» отношения с путинской Россией. Поэтому, когда на Даунинг-стрит прибыл Дэвид Кэмерон, он начал дела с чистого листа. Россия считалась тогда одной из крупнейших и экономик мира, к тому же её экономика быстро росла. Британии нужно было больше торговать с Путиным и позволить «прошлому уйти в прошлое».И вот это-то желание привело к «преднамеренной амнезии» у консервативных министров. Брайант пересказывает нашумевшие темы минувших дней. В 2006 году Александра Литвиненко «отравили полонием» в Великобритании, и «все доказательства указывали на Кремль». Однако тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй заявила о причине, по которой она блокировала расследование убийства. Причина заключалась в том, что это расследование нанесло бы ущерб дипломатическим отношениям. Потом, в 2009 году, в российской тюрьме умер Сергей Магнитский, человек, во время работы в британской фирме обнаруживший «массовую коррупцию со стороны кремлевских чиновников».Таким-то вот образом и начался «масштабный приток российских денег в Великобританию», полагает Брайант. «Олигархи спрятали здесь свои деньги и резко вздули цены на рынке жилья», — жалуется он. Визы первого уровня («золотые») были выданы целыми охапками «сомнительным персонажам». Главное, чтобы у «персонажей» имелось по 2 млн. фунтов стерлингов для инвестирования в Великобритании. И одна инвестиция стала самым обычным делом — это вложения в Консервативную партию! С тех пор как мистер Кэмерон пришел к власти, российские деньги пополнили казну партию тори на сумму не менее 3,5 млн. фунтов стерлингов (из них не менее 500.000 фунтов стерлингов только в прошлом году).Министры-консерваторы, развивает свою мысль эксперт, не отрицают, что Россия пыталась вмешаться в британскую демократию. Но ведь истина в другом: Путин «считает, что он находится в состоянии войны с Западом», продолжает Брайант. Нет, это «не связано с танками или ракетами», Путин «весьма эффективно манипулирует» британской демократической системой. Его «фабрика ботов и троллей в Санкт-Петербурге ориентирована на отдельных британских политиков и на группы, которые известны особым негативным отношением к Путину». Цель ботов проста, полагает британец: «дестабилизировать» всех критиков Путина.В конце материал автор сообщает об одном признании Бориса Джонсона. Джонсон признал, что самой большой ошибкой, которую он допустил на посту министра иностранных дел, был его визит в Москву: в ту пору он верил, что можно восстановить отношения.Брайант советует Джонсону прийти наконец в себя. Пришло время обнародовать отчёт комитета разведки — это единственный способ, которым Джонсон мог бы «противостоять российскому влиянию». В лучшем случае сменяющие друг друга консервативные премьер-министры «были наивны в отношении Путина». Если же Джонсон продолжит отказываться от публикации отчёта, будет ясно: «он соучастник, ему есть что скрывать», резюмирует Брайант.Денежная тема волнует не одну британскую демократию. Пока известный сегмент британской прогрессивной общественности предлагает правителям раскрыть свои нехорошие тайны, пресса Германии объявила собственную страну раем для отмывания денег.Инго Мальхер (Ingo Malcher) во влиятельной газете «Die Zeit» прямо так и пишет в заголовке: «Deutschland ist ein Geldwäsche-Paradies». (Это цитата из интервью анонимного сыщика, см. текст ниже.) Статья вышла в рубрике «Kriminalität». Оно понятно, почему: речь в материале идёт об отмывании денег, полученных от распространения наркотиков, мошенничества и даже торговли людьми. Автор статьи в издании утверждает, что Германия стала местом для «огромной индустрии», где не только отмываются, но и вкладываются деньги «со всего мира», добытые незаконными способами. Мало того, Германия погрязла в коррупции.Суммы грязных денег, которые в Германии «отстирываются», поражают воображение. По данным UNODC (Управления ООН по наркотикам и преступности), во всём мире каждый год отмывается 2-3% от мирового ВВП. В денежном выражении это 1,6-4 трлн. долл. Есть и немецкие данные. По сведениям Министерства финансов ФРГ (2016 г.), в стране каждый год «отстирывается» свыше 100 миллиардов евро. Примерно такой финансовый оборот имеет концерн «BMW»!Что предпринимает правительство? Планируется ввести более строгий контроль… Вот как? Следователи, ведущие дела против коррупции, в Германии уже сомневаются в смысле своих расследований. Некий следователь, чьё настоящее имя по понятным причинам не приводится, назвал страну «раем для отмывания денег» и поведал о случае, когда сама процедура не даёт возможности разоблачить теневых дельцов. Одна пара (родом с Украины), живущая в Германии, пришла в банк и положила на счёт двести тысяч евро — наличными! Официальный заработок мужа и жены недостаточен для таких накоплений. Банк уведомил о крупном пополнении счёта компетентные органы. Следователь сразу понял: эти двое — подставные лица, а деньги им не принадлежат. В подобных случаях посредникам достаётся позже, когда деньги уходят к какой-нибудь немецкой фирме, чьи учредители сидят в Панаме, пять процентов от суммы. Всё, стирка завершена.Отдельная часть статьи посвящена тому, как наркоторговцы переправляют наличные деньги в Германию, а затем отмывают их при помощи покупки… немецких автомобилей.Управление финансовой разведки ФРГ завалено делами. На сентябрь 2019 года рассмотрения ожидали 48.229 сообщений, в том числе сообщения из банков о финансировании терроризма и отмывании денег.Не только грязные деньги волнуют чистых немцев. Оказывается, внешняя политика ФРГ смахивает на попытки парализованного встать и пойти.Йорг Лау (Jörg Lau) в «Die Zeit» высказывает следующую мысль: Германия не вправе далее уклоняться от защиты своих интересов. Пора определить роль Германии в глобальном мире.США отступают и сами становятся источником грядущей неопределённости.Россия играет роль посредницы на Ближнем Востоке.Китай строит «параллельный мировой порядок», преследуя собственные цели.Тем временем ЕС теряет стратегический вес.И все эти тренды касаются Германии! Если в политике безопасности страна находится в зависимости от США, то в энергетической политике она не может избавиться от связей с Россией. Торговля ФРГ завязана на КНР. И при всём этом Германия служит гарантом прочности Евросоюза. Последним гарантом.Особое внимание в статье уделено России. По мнению автора, внешняя политика в отношении этой страны в ФРГ стоит на месте — ни туда, ни сюда. Никто не в состоянии постичь гремучую смесь из санкций и одновременно прокладки газовых трубопроводов в обход Украины. Недаром политолог Х. Мюнклер отметил, что Путин усиливает влияние и получает выгоду там, где нет порядка в отношениях.Дошло до того, полагает Лау, что в вопросах обороны, единой европолитики и политики в отношении РФ утрачен консенсус. На этом фронте вообще не ведётся никакой работы: правительство напугано разногласиями! И вот это и означает внешнеэкономический паралич немецкой власти, припечатывает автор.Юрген Триттин (Jürgen Trittin), член бундестага от альянса «90 / Зелёные», член комитета по иностранным делам, «отзеркалил» в «Шпигеле» нынешнее положение НАТО. По мнению эксперта, альянс утрачивает целостность. В «хотении» НАТО остался лишь классический немецкий идеализм.Прежнего НАТО «давно уже не существует». Союз одряхлел, теперь это только тень былого.По мнению автора, давно назрела европейская инициатива по разоружению. Следовало бы предложить русским, к примеру, отказаться от «Искандеров» в Калининграде, а заодно и от ракет средней дальности с наземным базированием в Европе.Что даст взамен ЕС? Европа отказалась бы от систем ПРО США в Восточной Европе и от тактического ядерного оружия в Бюхеле.В США тем временем нарастает либерально-демократическое сумасшествие. Президент Трамп сообщил, что его семье «трудно переносить» импичмент, а само это слово обозвал «грязным». Об этом сообщил канал «NBC News».Мистер Трамп назвал процедуру импичмента личной «проблемой», которая «очень тяжела» для его семьи. Об этом он сказал на митинге в Луизиане. «Импичмент для меня — это грязное слово», — добавил он.Впрочем, ничего конкретного Трамп не сказал.По-видимому, шатания в НАТО, внешнеполитический паралич Германии наряду с коррупцией, зависимость Британии от русских в Лондоне и особенно политическое «безумие» в США привели кой-кого к определённому выводу. Мол, действия России есть не признак силы, но признак слабости. СССР ведь не позволял себе вмешиваться в американские дела!На эту тему рассуждает в «The Hill» Марик фон Ренненкампф (Marik von Rennenkampff).Геополитические аналитики связывают усиливающуюся «российскую агрессию» с желанием Владимира Путина вернуть России «величие», напоминает автор. Но более точная оценка иная: «провокации Путина» — далеко не «воскрешение» русской «империи», а признаки упадка «изолированной власти».Недавняя «воинственность России по всему миру» сводится лишь к поддержке немногих союзников или к нападкам, когда Россия теряет очередного союзника. В конечном счёте «агрессивное поведение Путина», в том числе «кампания по срыву выборов в США 2016 года», есть результат «растущей изоляции России на международной арене».В 2016 году Путин «стремился избрать Дональда Трампа на пост президента». Усилия Путина по вмешательству в выборы имели целью «посеять раскол в Соединённых Штатах». Тысячи отплаченных рекламных объявлений, интернет-мемов и ложных «новостных» историй, созданных и продвигаемых «российскими офицерами разведки», оказались «чрезвычайно успешными в политической поляризации Америки», полагает фон Ренненкампф.Попытка России подорвать американскую демократию представляет собой «вопиющее нарушение международных норм». Но опасная игра Путина — вовсе не акт великой державы на подъёме. Ни разу во время холодной войны, даже когда Советский Союз находился на пике своего развития, Москва не подумала «прибегнуть к такому прямому (и вопиющему) вмешательству во внутренние дела Америки», пишет автор.После «длинного списка стратегических поражений Москвы» попытка Путина «избрать Трампа» и «дестабилизировать Соединённые Штаты» отражает лишь отчаяние бывшей империи, желающей «изменить статус-кво», делает вывод аналитик.По-видимому, автор последней статьи подразумевает, что вмешательство США в дела других стран, в том числе в выборы, есть исключительное благо для мира. И недаром в Европе, особенно в Германии, где всем миром отмывают грязные деньги, соревнуясь с Британией, сожалеют об отходе США от позиций доброго гегемона: мол, самим теперь работать надо.Впрочем, никто ведь не собирается воевать с Европой (и с НАТО). Пусть немцы тянут трубы из России, а Трампа пусть сами американцы сваливают импичментом. Ежели американская демократия столь слаба, что её могут за год подточить «российские офицеры разведки», то не пора ли её поменять на что-то другое, более прочное? Не зависящее от воли России? Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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