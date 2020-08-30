Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": ...
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Главная / Политика

Запад заранее "слепил" из Лукашенко Мадуро? Путин привёл доказательство

30 августа 2020, 11:20  •  59 • Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признаёт легитимность состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. При этом он намекнул на то, что Запад заранее "слепил" из Лукашенко нового Мадуро. Путин привёл доказательства повторения венесуэльского сценария.
Глава государства отметил, что Москва сразу признала белорусские выборы и первой поздравила Александра Лукашенко с победой. При этом он обратил внимание на то, что наблюдатели ОБСЕ отказались ехать в Белоруссию, хотя получили приглашение от Минска. Это может свидетельствовать о том, что у Запада изначально стояла установка - не признавать итоги выборов.
Что же они не приехали? Кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны, - отметил Путин.
Скриншот: Telegram/Пул №3
Напомним, что аналогичным образом западные страны поступили в Венесуэле. Они не стали признавать легитимность власти законно избранного президента Николаса Мадуро и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который сам объявил себя президентом. США и Польша, к примеру, одними из первых потребовали от Лукашенко провести повторные выборы. Кроме того, западные страны сегодня активно поддерживают лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и Гуайдо, объявила себя лидером нации и создала Координационный совет по передаче власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
30 августа 2020, 04:00
"Мы же по Крыму фактически отказались": Зеленскому назвали способ сохранить "западный вектор"
30 августа 2020, 00:20
"Я учил историю. Делаю выводы": Лукашенко объяснил войска на западе Белоруссии
30 августа 2020, 08:35
В Крыму выступили против переговоров с Украиной о поставках воды
30 августа 2020, 00:20
"Нарастающее разочарование": ЕС перечислил возможные санкции в отношении Турции
30 августа 2020, 09:30
Шойгу загонял альянс. Истребители НАТО вынуждены были кружить над пятью морями из-за русских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
23 августа 2020, 21:40
"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
24 августа 2020, 22:25
Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.