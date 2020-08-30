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Запад заранее "слепил" из Лукашенко Мадуро? Путин привёл доказательство
30 августа 2020, 11:20 • 59 • Политика
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признаёт легитимность состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. При этом он намекнул на то, что Запад заранее "слепил" из Лукашенко нового Мадуро. Путин привёл доказательства повторения венесуэльского сценария.
Глава государства отметил, что Москва сразу признала белорусские выборы и первой поздравила Александра Лукашенко с победой. При этом он обратил внимание на то, что наблюдатели ОБСЕ отказались ехать в Белоруссию, хотя получили приглашение от Минска. Это может свидетельствовать о том, что у Запада изначально стояла установка - не признавать итоги выборов.
Скриншот: Telegram/Пул №3
Напомним, что аналогичным образом западные страны поступили в Венесуэле. Они не стали признавать легитимность власти законно избранного президента Николаса Мадуро и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который сам объявил себя президентом. США и Польша, к примеру, одними из первых потребовали от Лукашенко провести повторные выборы. Кроме того, западные страны сегодня активно поддерживают лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и Гуайдо, объявила себя лидером нации и создала Координационный совет по передаче власти.
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