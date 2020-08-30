Запад заранее "слепил" из Лукашенко Мадуро? Путин привёл доказательство

Глава государства отметил, что Москва сразу признала белорусские выборы и первой поздравила Александра Лукашенко с победой. При этом он обратил внимание на то, что наблюдатели ОБСЕ отказались ехать в Белоруссию, хотя получили приглашение от Минска. Это может свидетельствовать о том, что у Запада изначально стояла установка - не признавать итоги выборов.

Что же они не приехали? Кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны, - отметил Путин.

Скриншот: Telegram/Пул №3

Напомним, что аналогичным образом западные страны поступили в Венесуэле. Они не стали признавать легитимность власти законно избранного президента Николаса Мадуро и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который сам объявил себя президентом. США и Польша, к примеру, одними из первых потребовали от Лукашенко провести повторные выборы. Кроме того, западные страны сегодня активно поддерживают лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая, как и Гуайдо, объявила себя лидером нации и создала Координационный совет по передаче власти.