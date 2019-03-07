Запад запускает канал на русском для информационной войны против России - СМИ

На территории Евросоюза планируют запуск телеканала на русском языке. Источник сообщил, что его целью станет донесение западной интерпретации мировых событий до русскоязычного населения.

Съемочные группы нового телеканала хотят отправить во все российские регионы. Известно, что свое вещание он начнет в интернете, затем проект будет дорабатываться. Учредители уверены, что канал выйдет на самоокупаемость за несколько лет. Но базовое финансирование предоставит Евросоюз и частные инвесторы.

Инициаторы проекта уверены, что попадут в целевую аудиторию из 18% русскоязычного населения.

По мнению экспертов, задумка канала говорит о "беспомощности" европейской информационной кампании или даже войны, которую Запад пытается развернуть в России.

Информация предоставлена "Известиями".