Запад загоняет Россию под "линейку". Лавров перешёл на английский: "Чувствуете разницу?"

Глава МИД России Сергей Лавров опубликовал статью о принципах мирового устройства и недопустимости подмены международного права ситуативными правилами. По сути, министр просто и понятно, даже с переходом на английский язык, объясняет разницу между "правилами" и "правом". В том числе то, как "Запад хотел бы всех выстроить по своей линейке". Но с Россией это не пройдёт.

Большой обзор от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посвящённый ситуации в международной политике и тому, как Запад пытается заставить Россию ходить по "линейке", вышел сразу в двух СМИ - "Коммерсанте" и журнале "Россия в глобальной политике".

Министр указывает на недопустимость подмены международного права ситуативными правилами. В том числе обратил внимание на то, что по итогам саммита в Женеве президента России и президента США Владимир Путин "чётко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах".

Однако стоило лидерам разойтись после переговоров, как официальные лица Соединённых Штатов, среди которых были и те, что присутствовали на саммите Путина и Байдена, вернулись к трансляции прежних установок о выдвижении требований и предупреждений Москве. Дошло и до угроз на грани ультиматумов.

Сигнал, поданный из Вашингтона, не могли не услышать в Брюсселе. В целом коллективный Запад пытается заставить Россию стать "предсказуемой" и, по сути, следовать заданному курсу и "правилам".

Однако никакой конкретики в западных "правилах" нет. Лавров сравнил поведение западных критиков с тем, как в лихие 1990-е действовали "по понятиям". А поясняя то, как Запад пытается загнать Россию под "линейку", указал на любопытную деталь, перейдя на английский.

В русском языке "право" и "правило" - однокоренные слова. Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе, - обратил внимание Лавров и привёл конкретный пример. - В английском, например, право - law, а правило - rule. Чувствуете разницу?

Продолжая свою мысль, министр отметил, что rule - это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, "какие решения принимает тот, кто правит, управляет". Указал дипломат и на однокоренное слово с rule - ruler, одно из значений которого - "линейка".

Министр подчёркивает, что "порядок, основанный на правилах" - это "воплощение двойных стандартов". Вслед за Путиным Лавров предупреждает Запад, что "под надеждами на игру с нами в одни ворота окончательно подведена черта" и "односторонних уступок конца 1990-х с тех пор не было и никогда не будет".