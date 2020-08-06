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Запад взял на вооружение идеи Геббельса: Патрушев указал на "приёмчики"
06 августа 2020, 02:25 • 38 • В мире
Интернет-цензура и пропаганда на Западе повторяют геббельсовские приёмы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечает, что идеи нацистов никуда не ушли - их используют "творцы" цветных революций. А в Сети распространяются геббельсовские "приёмчики": интернет-цензура, антироссийские лозунги, поиск "общих врагов."
И всё это крайне опасная тенденция. Как отмечает Патрушев, Запад тем самым даёт почву для появления "идей национально-государственного превосходства".
В интервью "Российской газете" он пояснил, что идеи нацистов, в том числе распространяемые в Сети, подхватываются авторами цветных революций...
Тем самым населению навязываются ксенофобские и иные мифы для насильственного смещения легитимных правительств.
Показательными примером в этом смысле, пояснил он, может быть ситуация в Прибалтике.
По его мнению, там "подавление инакомыслия, беззастенчивая пропаганда" и "лозунги агрессивного националистического содержания" создают питательную среду для беспрепятственно функционирующих неонацистских движений.
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