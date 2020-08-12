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Запад взял Лукашенко в заложники с помощью Тихановской
12 августа 2020, 14:15 • 118 • Политика
События в Белоруссии ранее "обкатали" в Венесуэле
Запад сможет управлять политикой Александра Лукашенко с помощью Светланы Тихановской. Несмотря на то, что она уехала из Белоруссии и призвала сторонников прекратить борьбу, ее всегда смогут "реанимировать" противники Лукашенко, если он начнет слишком сближаться с Россией. Такое мнение высказал политик Николай Стариков.
По его мнению, Тихановскую могут использовать так же, как Хуана Гуайдо в Венесуэле. На Западе уже звучат предложения признать президентом Белоруссии набравшую 10% Тихановскую. И как только Лукашенко прекратит обострять отношения с Россией, он станет не нужен Западу.
"Запад подталкивает Лукашенко к дальнейшей эскалации, - высказался Стариков в эфире ютуб-канала "Соловьев.Live". – Ему угрожают активацией этого лжепрезидента Белоруссии".
Ранее эксперты допустили, что действующий президент Белоруссии договорился с влиятельными игроками в республике и за ее пределами о том, чтобы ему дали время подготовиться к отставке.При этом массовые протесты после голосования некоторым кажутся срежиссированными: очень уж быстро активисты забыли про лозунги о "чистоте выборов".
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