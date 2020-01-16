«Запад выдвигает неприемлемые требования»: удастся ли сохранить ядерную сделку с Ираном

Тегеран отвергает инициативу Соединённых Штатов по изменению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани. Также он раскритиковал решение Франции, Германии и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров из-за невыполнения исламской республикой условий ядерной сделки. В МИД РФ шаг евротройки назвали «деструктивным», поскольку он «резко снижает шансы на сохранение СВПД». Эксперты отмечают, что сейчас Запад, и прежде всего США, выдвигает заведомо неприемлемые требования, добиваясь от ИРИ уступок и ограничения ракетной программы. По мнению политологов, шанс сохранить ядерную сделку появится только в том случае, если Вашингтон смягчит свою позицию.

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая в эфире национального телевидения, раскритиковал предложения западных государств по замене Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) новым соглашением.

В частности, светский лидер исламской республики негативно оценил так называемую сделку Трампа и решения «европейской тройки» (в которую входят Великобритания, Франция и Германия) по механизму разрешения споров в рамках соглашения по иранской ядерной программе. При этом Рухани призвал США и Европу «вернуться к СВПД».

«Премьер-министр Великобритании (Борис Джонсон. — RT) предложил отложить в сторону СВПД и перейти к «сделке Трампа»... Но Трамп только нарушает соглашения, нарушает международные законы и нормы», — сказал Рухани.

Напомним, СВПД был заключён в июле 2015 года по итогам десятилетних переговоров в формате «5 + 1» с участием представителей РФ, США, Китая, Великобритании, ЕС с одной стороны и Ирана с другой. Сделка предусматривает серьёзные ограничения на обогащение Тегераном урана в обмен на снятие с исламской республики значительной части экономических санкций.

В мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из СВПД, а в ноябре полностью восстановил санкционный режим в отношении Тегерана. В свою очередь, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной программе. 5 января 2020-го правительство исламской республики сообщило, что государство окончательно выходит из ядерного соглашения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе авиаудара американских ВВС.

«Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащённого урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы», — говорилось в заявлении правительства Ирана.

«Приведут к новой эскалации»

С точки зрения Соединённых Штатов, Иран нарушает условия СВПД. 8 января Дональд Трамп призвал Тегеран отказаться от ядерных амбиций и заявил, что, пока он является президентом, исламской республике «не будет позволено иметь ядерное оружие».

Также, по мнению главы Белого дома, Иран должен взять на себя ряд дополнительных обязательств. Ключевое требование Вашингтона — отказ от разработки баллистических ракет, которые, как полагают американцы, могут стать носителями ядерных боевых частей. Трамп считает, что в тексте СВПД недостаточно хорошо проработаны меры контроля над ракетным арсеналом исламской республики.

Пуск иранской баллистической ракеты

Reuters

© Mahmood Hosseini/TIMA

Соединённые Штаты неоднократно выражали недовольство тем, что власти Ирана поддерживают «экстремистов» и незаконные вооружённые формирования. Официально США считают террористическими организациями Корпус стражей Исламской революции, шиитскую «Хезболлу» и ряд других группировок (например, «Асаиб Ахль аль-Хакк», которая, по данным Госдепа, «финансируется и обучается» силами «Кудс»).

Вашингтон призывает участников СВПД выйти из соглашения и заключить новую сделку. Этот подход разделяет британский премьер Борис Джонсон. Он разделяет мнение американского лидера о том, что соглашение является «ущербным», хотя МИД Соединённого Королевства, как следует из совместного заявления министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании (евротройка) от 14 января, формально поддерживает СВПД — в документе договор охарактеризован как «главное достижение многосторонней дипломатии».

Министры иностранных дел трёх государств осудили односторонний выход США из сделки и подчеркнули, что работают над сохранением соглашения.

В то же время дипломаты упрекнули Иран в отказе выполнять условия СВПД после мая 2018 года. Главы МИД приняли решение передать вопрос нарушения Тегераном своих обязательств в Совместную комиссию в рамках механизма урегулирования споров на основании 36-й статьи ядерной сделки. В Тегеране и Москве негативно восприняли данный шаг евротройки, напомнив, что кризис в реализации СВПД не связан с политикой Ирана.

Министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф назвал решение европейских государств стратегической ошибкой. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратил внимание, что механизм урегулирования споров был запущен «больше года назад», после выхода Вашингтона из СВПД.

В МИД РФ, в свою очередь, считают, что для решения европейских государств по механизму урегулирования споров нет «никаких оснований». В ведомстве не исключают, что непродуманные действия евротройки «ставят под вопрос перспективы ядерной сделки».

15 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков сказал, что Франция, Германия и Великобритания действуют «вопреки собственным заявлениям в пользу сохранения СВПД».

«У нас идут контакты с евротройкой, европейской внешнеполитической службой, Ираном, Китаем по всем аспектам сложившейся ситуации, которая крайне тревожна. Попытка евротройки запустить в соответствии с 36-м параграфом СВПД механизм разрешения споров — деструктивный шаг, который резко снижает шансы на сохранение СВПД», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Такая позиция евротройки может быть обусловлена тем, что страны находятся под давлением со стороны США. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, Дональд Трамп угрожал Франции, Великобритании и Германии введением пошлин в размере 25% на европейские автомобили. Такое предупреждение было сделано европейским государствам за неделю до того, как они запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном.

«Неприемлемые требования»

Опрошенные RT эксперты также считают, что в вопросе СВПД Европа проводит не слишком адекватную политику. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Константин Труевцев полагает, что Франция, Великобритания и Германия «пытаются найти компромиссное решение между Америкой и Ираном, которое, однако, представляется неудачным».

«Иран предпринял целый ряд шагов, которые выходят за рамки этой сделки. Но такое поведение — это лишь ответная реакция на действия Запада, который выдвигает неприемлемые для Тегерана требования», — констатировал Труевцев.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова также негативно оценила дипломатию ведущих западных государств. По её словам, Франция, Великобритания и Германия в ситуации с СВПД, открыто обвинив Иран в нарушении условий договора, «фактически встали на сторону США».

Завод по конверсии урана в Исфахане

Reuters

© Raheb Homavandi

«Страны Европы первоначально стремились сохранить СВПД, потому что достаточно трезво оценивали ту выгоду в сфере безопасности, которую приносит им это соглашение. Однако в итоге они уступили давлению США», — сказала Фёдорова.

Как пояснила эксперт, не последнюю роль в переходе Европы к такой стратегии сыграл экономический фактор. Торговые отношения с Тегераном сильно ограничены, и перспективы изменения ситуации в лучшую сторону выглядят довольно туманно, так как продолжает действовать санкционный режим. В то же время торговый оборот с США «насчитывает триллионы долларов», добавила Фёдорова.

Аналитики полагают, что единственный способ урегулировать ситуацию вокруг Ирана — сохранение СВПД, который позволяет ограничивать «ядерные амбиции» Ирана и открывает республике возможность нормального экономического развития. Однако на сегодняшний день, учитывая требования западных государств, прежде всего США, компромисс вряд ли возможен.

«Рухани отказывается даже обсуждать «сделку Трампа» из-за целого ряда враждебных по отношению к Ирану действий, включая убийство генерала Сулеймани. В нынешней обстановке исламская республика просто не может поступать иначе. Чтобы стороны сели за стол переговоров, нужны подвижки не столько со стороны Тегерана, сколько со стороны Вашингтона»,— пояснил Труевцев.

По словам Ирины Фёдоровой, разрушение СВПД создаст предпосылки для распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке, что несёт определённую угрозу безопасности всего региона.

«Жёсткая политика США вынуждает Иран прилагать усилия к созданию ядерного оружия. По мере того как Тегеран будет продвигаться в этом направлении, другие страны региона также могут заявить о своих ядерных амбициях. Прежде всего речь идёт о Саудовской Аравии и Турции. Реализация СВПД априори блокирует такое развитие событий. Но шанс сохранить сделку появится только в том случае, если США смягчат свою позицию», — резюмировала Фёдорова.