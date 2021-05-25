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Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2
25 мая 2021, 12:45 • 391 • Политика
Немецкое издание Die Welt пишет о том, что Россия увеличивает своё влияние в Арктике и почти достроила "Северный поток - 2", и автор публикации призывает Европу и США остановить её, пока всё "не проспали".
Москва планирует достраивать "Северный поток - 2", а также расширяет своё присутствие в Арктике. Этим фактом озабочен автор публикации в издании Die Welt. Он призывает НАТО и США повлиять на ситуацию.
В статье говорится о том, что США сняли санкции с оператора "Северного потока - 2" не только из-за геополитических причин, но и от понимания, что не могут помешать строительству газопровода. Автор отсылает к тому, что Вашигтон пришёл к такому решению из-за возможного конфликта двух стран в Арктике. Москва сменила Исландию и теперь усилит своё влияние в этом регионе.
"За последние несколько лет Россия значительно увеличила там военное присутствие, а в 2019 году Министерство обороны России сообщило о 19 новых взлётно-посадочных полосах на Крайнем Севере - либо целиком построенных, либо приведённых в рабочее состояние", - пишет издание.
Автор статьи подчёркивает, что для Москвы Арктика - это важный регион в экономическом отношении, и хоть американцы не верят в её "милитаризацию" со стороны России, им и НАТО следует разработать планы противостояния.
"Иначе Запад в очередной раз всё проспит и будет поставлен перед свершившимся фактом, повторяя судьбу Крыма, только относительно трубопровода "Северный поток - 2", - подытоживает автор Die Welt.
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