Запад всё проспит: Россия готовит Крым - 2

Немецкое издание Die Welt пишет о том, что Россия увеличивает своё влияние в Арктике и почти достроила "Северный поток - 2", и автор публикации призывает Европу и США остановить её, пока всё "не проспали".

Москва планирует достраивать "Северный поток - 2", а также расширяет своё присутствие в Арктике. Этим фактом озабочен автор публикации в издании Die Welt. Он призывает НАТО и США повлиять на ситуацию.

В статье говорится о том, что США сняли санкции с оператора "Северного потока - 2" не только из-за геополитических причин, но и от понимания, что не могут помешать строительству газопровода. Автор отсылает к тому, что Вашигтон пришёл к такому решению из-за возможного конфликта двух стран в Арктике. Москва сменила Исландию и теперь усилит своё влияние в этом регионе.

"За последние несколько лет Россия значительно увеличила там военное присутствие, а в 2019 году Министерство обороны России сообщило о 19 новых взлётно-посадочных полосах на Крайнем Севере - либо целиком построенных, либо приведённых в рабочее состояние", - пишет издание.

Автор статьи подчёркивает, что для Москвы Арктика - это важный регион в экономическом отношении, и хоть американцы не верят в её "милитаризацию" со стороны России, им и НАТО следует разработать планы противостояния.

"Иначе Запад в очередной раз всё проспит и будет поставлен перед свершившимся фактом, повторяя судьбу Крыма, только относительно трубопровода "Северный поток - 2", - подытоживает автор Die Welt.