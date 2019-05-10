Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков • 116 • Аналитика На Западе жертв не замечают

Ситуация на юге Идлибской зоны деэскалации напряженная. В последнее время сюда из центральных районов Идлиба постоянно прибывали бандгруппы, которые тщательно планировали наступление на позиции Сирийской арабской армии. Боевики не сидели сложа руки и постоянно держали в страхе местное население, обстреливая север провинции Хама снарядами РСЗО. Однако жертв террористических обстрелов до сих пор не замечают на Западе.









Параллельно предпринимались попытки обстрелов российской авиабазы Хмеймим. Только 8 мая по военному объекту было выпущено 12 реактивных боеприпасов. Благодаря российским системам ПВО ни одному из них так и не удалось достигнуть цели, но некоторые реактивные снаряды все же попадали в жилые районы возле базы. По сообщениям Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, огневые точки, с которых боевиками НВФ «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма» осуществлялся огонь по российской базе, были выявлены и уничтожены.



Многочисленные атаки радикалов на мирное поселение в Латакии и Хаме, а также попытки бандформирований прорвать позиции САА не оставили выбора правительственным войскам.



6 мая началась военная операция на севере Хамы, где завязались ожесточенные боестолкновения. При поддержке артиллерийского огня и воздушных ударов ВКС России сирийскому спецназу Хасана Сухейла «Силы Тигра» удалось отвоевать поселения Джанабара, Аль-Бана и Тель-Осман. Следующим на очереди стал населенный пункт Кафер Набуда, являвшийся до вчерашнего дня оплотом террористов, откуда постоянно обстреливали мирных граждан.



Несмотря на успехи правительственных войск, уничтожение исламских радикалов вызвало неоднозначную реакцию у международного сообщества. Действия России и Сирии осудили в МИД Швейцарии, Великобритании. Крайнюю обеспокоенность «в связи с эскалацией насилия в Идлибе» выразил президент Франции Макрон. По его словам, удары российской авиации «по больницам» и другим объектам социальной инфраструктуры ведут к большим жертвам среди жителей Хамы.



При этом Макрон, как и его западные коллеги, предпочел умолчать о гибели 57 жителей Хамы, в том числе 7 детей, жизнь которых 6 мая в одночасье оборвали обстрелы террористов.



С официальным заявлением выступили и в ООН. Генсек международной организации Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с сообщениями о воздушных атаках на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, «которые привели к гибели сотен мирных жителей и перемещению более 150 тысяч мирных жителей».



Предсказуемая реакция

Реакция международного сообщества на происходящие события вполне предсказуема. Запад упорно не замечает преступлений боевиков. Нечто подобное уже происходило несколько лет тому назад, когда правительственные войска освобождали Пальмиру, Восточный Алеппо, а зарубежные чиновники один за другим поднимали шумиху в надежде помешать продвижению САА и нанести поражение Дамаску на политическом «ринге». Не вышло: сегодня эти регионы контролируются Дамаском.



В ближайшем будущем такая же судьба постигнет боевиков в Идлибе. Террористы, которые превратили школы, больницы в штаб-квартиры, а прилегающую территорию — в укрепленные позиции, будут уничтожены. Ситуация на юге Идлибской зоны деэскалации напряженная. В последнее время сюда из центральных районов Идлиба постоянно прибывали бандгруппы, которые тщательно планировали наступление на позиции Сирийской арабской армии. Боевики не сидели сложа руки и постоянно держали в страхе местное население, обстреливая север провинции Хама снарядами РСЗО. Однако жертв террористических обстрелов до сих пор не замечают на Западе.Параллельно предпринимались попытки обстрелов российской авиабазы Хмеймим. Только 8 мая по военному объекту было выпущено 12 реактивных боеприпасов. Благодаря российским системам ПВО ни одному из них так и не удалось достигнуть цели, но некоторые реактивные снаряды все же попадали в жилые районы возле базы. По сообщениям Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, огневые точки, с которых боевиками НВФ «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма» осуществлялся огонь по российской базе, были выявлены и уничтожены.Многочисленные атаки радикалов на мирное поселение в Латакии и Хаме, а также попытки бандформирований прорвать позиции САА не оставили выбора правительственным войскам.6 мая началась военная операция на севере Хамы, где завязались ожесточенные боестолкновения. При поддержке артиллерийского огня и воздушных ударов ВКС России сирийскому спецназу Хасана Сухейла «Силы Тигра» удалось отвоевать поселения Джанабара, Аль-Бана и Тель-Осман. Следующим на очереди стал населенный пункт Кафер Набуда, являвшийся до вчерашнего дня оплотом террористов, откуда постоянно обстреливали мирных граждан.Несмотря на успехи правительственных войск, уничтожение исламских радикалов вызвало неоднозначную реакцию у международного сообщества. Действия России и Сирии осудили в МИД Швейцарии, Великобритании. Крайнюю обеспокоенность «в связи с эскалацией насилия в Идлибе» выразил президент Франции Макрон. По его словам, удары российской авиации «по больницам» и другим объектам социальной инфраструктуры ведут к большим жертвам среди жителей Хамы.При этом Макрон, как и его западные коллеги, предпочел умолчать о гибели 57 жителей Хамы, в том числе 7 детей, жизнь которых 6 мая в одночасье оборвали обстрелы террористов.С официальным заявлением выступили и в ООН. Генсек международной организации Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с сообщениями о воздушных атаках на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, «которые привели к гибели сотен мирных жителей и перемещению более 150 тысяч мирных жителей».Реакция международного сообщества на происходящие события вполне предсказуема. Запад упорно не замечает преступлений боевиков. Нечто подобное уже происходило несколько лет тому назад, когда правительственные войска освобождали Пальмиру, Восточный Алеппо, а зарубежные чиновники один за другим поднимали шумиху в надежде помешать продвижению САА и нанести поражение Дамаску на политическом «ринге». Не вышло: сегодня эти регионы контролируются Дамаском.В ближайшем будущем такая же судьба постигнет боевиков в Идлибе. Террористы, которые превратили школы, больницы в штаб-квартиры, а прилегающую территорию — в укрепленные позиции, будут уничтожены. Александр Викторов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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