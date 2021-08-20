Запад ведет против Минска "скрытую закулисную войну" - Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Лидер заявил, что позиция "демократического мира" неизменна

Действия западных государств против Белоруссии никогда не прекращались. Речь идет о "скрытой закулисной войне", о чем заявил сегодня, 20 августа, президент республики Александр Лукашенко во время церемонии награждения представителей силовых ведомств республики.

По словам белорусского лидера, позиция Запада в отношении Минска осталась прежней – гибридная война против страны продолжается и по сей день.

Глава государства также отметил, что правоохранительные структуры обладают всей полнотой картины о происходящих событиях, которые разворачиваются после прошлогодней президентской кампании и волны уличных протестов. Пока что, считает Лукашенко, о победе говорить не приходится.

"Нам казалось: ну все – победили, дальше будет спокойно. Ничего подобного", – считает президент.

Согласно приведенным данным, президент Белоруссии наградил почти тридцать человек, включая представителей Министерства внутренних дел, КГБ, Государственного секретариата Совбеза и Госпогранкомитета.

Лукашенко лично поблагодарил награжденных за службу, заявив о профессионализме силовиков, которые "не дрогнули в минуту опасности, как деды в победном 45-м". Президент заявил, что в его словах нет ни малейшего намека на иронию.

Ветер истории развеет все сомнения и непонимания о событиях 2020 года, считает Лукашенко, и ко многим придет четкое осознание картины тех моментов – в особенности о последующих действиях официального Минска.

"Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа", – высказался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о готовности присматривать за своим будущим преемником. Кадровые перестановки стране необходимы, однако, указал он, курс Белоруссии останется прежним.