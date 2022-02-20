Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

Запад в прямом эфире сделал новый вброс о русском "вторжении": "Разведка сообщает"

20 февраля 2022, 23:30  •  181 • Политика
Американский телеканал сделал новый вброс о русском "вторжении". Теперь это уже даже не дата "наступления" России. "Разведка сообщает", - произнёс в прямом эфире журналист.
На американском телеканале CBS корреспондент Дэвид Мартин в прямом эфире заявил, что русским военнослужащим якобы приказано начать "вторжение" на Украину. Вроде как эту информацию журналисты получили от американских спецслужб.
"Разведка сообщает, что русские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил Мартин.
Никаких доказательств сотрудник телеканала не привёл. Однако в эфире этими словами объяснялись слова, произнесённые ранее президентом США Джо Байденом. Тот в пятничном заявлении по поводу ситуации на Украине заявил, что президент России якобы уже принял решение о "вторжении" на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


181
Источник
Похожие новости
20 февраля 2022, 20:00
"Нормандский формат" возродят ради мира в Донбассе
20 февраля 2022, 20:00
Мария Захарова: "А Лиз Трасс не так проста, как кажется"
20 февраля 2022, 21:45
Украинский спецназ прибыл к линии соприкосновения в Донбассе
20 февраля 2022, 21:45
Донбасс на пороге войны - хроники. Невозможно смотреть без слёз
20 февраля 2022, 21:45
Министр Кулеба вынужден был выступать вверх ногами в эфире украинского ТВ
20 февраля 2022, 23:30
ВС Украины начали подготовку наступления. Обстановка значительно обострилась
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 февраля 2022, 21:45
Украинский спецназ прибыл к линии соприкосновения в Донбассе
20 февраля 2022, 21:45
Донбасс на пороге войны - хроники. Невозможно смотреть без слёз
20 февраля 2022, 21:45
Министр Кулеба вынужден был выступать вверх ногами в эфире украинского ТВ
20 февраля 2022, 23:30
ВС Украины начали подготовку наступления. Обстановка значительно обострилась
20 февраля 2022, 22:15
«Решили принять у себя»: как россияне помогают жителям Донбасса продолжить мирную жиз...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
16 февраля 2022, 08:40
Киев задавил Москву ценами на продукты
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.