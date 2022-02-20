Запад в прямом эфире сделал новый вброс о русском "вторжении": "Разведка сообщает"

Американский телеканал сделал новый вброс о русском "вторжении". Теперь это уже даже не дата "наступления" России. "Разведка сообщает", - произнёс в прямом эфире журналист.

На американском телеканале CBS корреспондент Дэвид Мартин в прямом эфире заявил, что русским военнослужащим якобы приказано начать "вторжение" на Украину. Вроде как эту информацию журналисты получили от американских спецслужб.

"Разведка сообщает, что русские войска получили приказ вторгнуться на Украину", - заявил Мартин.

Никаких доказательств сотрудник телеканала не привёл. Однако в эфире этими словами объяснялись слова, произнесённые ранее президентом США Джо Байденом. Тот в пятничном заявлении по поводу ситуации на Украине заявил, что президент России якобы уже принял решение о "вторжении" на Украину.