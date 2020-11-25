Запад уже пообещал Молдове помощь и «открытые двери»

«Сегодня только парламент является препятствием для реализации интересов коллективного Запада на территории Молдовы»

Новый президент Молдовы Майя Санду пока ещё официально не вступила в свои права, что не мешает ей уже сейчас вести переговоры с «западными партнёрами», которые не перестают уверять – теперь перед Молдовой «все двери открыты».

«Германия заинтересована в укреплении правового государства в Молдове и готова поддерживать курс реформ. Я не исключаю возможности её приглашения в ФРГ со стороны канцлера Ангелы Меркель. Майе Санду удалось сплотить избирателей разных взглядов вокруг борьбы с коррупцией, решения социальных и экономических проблем. Сегодня в Евросоюзе открыты все двери перед новым президентом Молдовы Майей Санду»,

– заявил депутат бундестага от партии ХДС и председатель объединения «Германо-молдавский форум» Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) во время дискуссии на тему «Молдова после президентских выборов».

По его мнению, Санду пользуется уважением в Евросоюзе, в отличие от президента Игоря Додона, которому «сложно было найти контакты в Брюсселе».

Однако и Фельгентрой понимает – без «своего» парламента полномочия Майи Санду будут сильно ограничены, и она не сможет выполнить все свои предвыборные обещания. А если ей удастся провести досрочные парламентские выборы и не просто провести, а «перенести динамику президентских выборов и на парламентские» – тогда и «откроются новые возможности».

«Евросоюз будет пристально наблюдать за развитием ситуации в Молдове, не оказывая никакого давления извне. В то же время, финансовая помощь со стороны ЕС будет, как всегда, обусловлена соблюдением верховенства закона и проведением реформ»,

– напомнил евродепутат.

Обсудила Майя Санду ситуацию в стране после выборов и с представителем Совета национальной безопасности США.

«Старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности США поздравил избранного президента Майю Санду с победой на выборах и подтвердил тесную дружбу и партнёрство между США и Молдовой. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по важным вопросам национальной безопасности»,

– цитирует пресс-релиз посольства США в Молдове интернет-издание NewsMaker.

А экс-глава Европейского совета Дональд Туск не только поздравил Санду с победой во втором туре президентских выборов, но и заверил – Европейская народная партия, которую он возглавляет, всегда будет поддерживать и нового президента Молдовы и её партию PAS. Туск предложил составить список «конкретных и срочных нужд нашей страны, чтобы мы как можно скорее могли получить помощь», сообщила Майя Санду.

По мнению молдавского интернет-издания «Эхо Молдовы», единственным победителем на президентских выборах в стране является коллективный Запад, саму же Молдавию ждёт «много интересного», в частности война с парламентом, победа в которой необходима Санду для «установления полного контроля над политическим полем».

«Таким образом, на сегодняшний день единственным сдерживающим фактором, отделяющим Майю Санду от дальнейшей реализации интересов коллективного Запада на территории Молдовы, выступают парламентские выборы. Если новому президенту удастся распустить парламент, провести досрочное голосование и заручиться поддержкой – колесница поедет»,

– констатирует «Эхо Молдовы».