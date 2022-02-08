Запад устал ждать: Немецкая Bild расписала России пошаговый план нападения на Украину

Запад, похоже, откровенно устал ждать, когда же Россия пойдёт наконец в наступление на Украину. Ожидание становится особенно невыносимым из-за того, что Россия даже не рассматривает возможность нападения, о чём не раз говорили не только в Кремле, но даже на самой Украине. В связи с этим, вероятно, немецкая газета Bild в поисках инфоповода самостоятельно расписала план вторжения России на Украину.

Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале даёт план нападения от немецкого издания. Согласно новому плану - теперь от Bild, президент России Владимир Путин намерен окружить Полтаву, а "под Херсоном ждут десант". Кроме того, по мнению авторов материала, Черноморский флот ударит по Приднестровью, Запорожье "будут атаковать из Донецка".

"Итоговая задача - выйти на линию Коростень - Умань. Житомир Путина не заинтересовал, Львов после нападения России Зеленский снова переименует в Лемберг", - расписывает фантазии издания журналист.

Напомним, уже несколько месяцев подряд западные страны изо всех сил муссируют слухи о подготовке "вторжения" России на Украину. При этом в Москве не раз официально опровергали подобные "вбросы", однако Запад продолжает сеять панику, причём в первую очередь на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такая паника дорого стоит украинцам: инвесторы выводят деньги из экономики страны, а это бьёт по курсу нацвалюты. Зеленский добавил, что в личных беседах попытался утихомирить иностранных лидеров по поводу даваемых сигналов об Украине.

Однако, по данным телеканала CNN, ответное раздражение выказывает и Вашингтон. Главное, чем украинские власти сейчас раздражают США, - это "приуменьшение угрозы со стороны России". Как сообщает источник CNN во властных кругах США, конфликт между Вашингтоном и Киевом усиливается из-за разногласий в вопросе трактовки данных американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Украину. При этом некоторых чиновников откровенно злит "неблагодарность" Украины, с которой она принимает поддержку США.