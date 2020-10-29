Запад успокоился по поводу Союзного государства

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Пока Лукашенко у власти, сближения Минска с Москвой не ожидается

Союзное государство России и Белоруссии больше не вызывает беспокойства у Запада. Даже реальная угроза для белорусского лидера Александра Лукашенко быть свергнутым не подвигла его активнее интегрировать республику с соседом. Поэтому сейчас Запад вполне может позволить себе занять выжидательную позицию, не усугубляя ситуацию в Белоруссии.

Повторение в Минске киевского майдана Европе не нужно: слишком уж негативным оказался украинский опыт "цветной революции". Усиление позиций России за счет Белоруссии, конечно, тоже не в интересах ЕС и США. Но многие уже уверились: сам Лукашенко стоить Союзное государство не спешит, поэтому можно просто дождаться, когда он уйдет с поста президента.

Даже если это произойдет в конце его шестого срока, ничего кардинально не изменится. Прозападные настроения у части белорусов сохранятся и даже укрепятся – при грамотной помощи извне.

"Можно будет без серьезных финансовых вложений, скандалов, кровопролития, гражданской войны, потери территорий и всего прочего, что было на Украине, залучить Белоруссию в свой лагерь",

– рассуждает политолог Богдан Безпалько в интервью "Свободной прессе". По его мнению, Москва тут ничего поделать не сможет. Белоруссия сегодня – отдельное суверенное государство. И, несмотря на всю видимую близость двух стран, весьма показателен тот факт, что даже российские политические ток-шоу в белорусском телеэфире показывают с купюрами.

Ранее эксперт объяснил, почему не получается реальная интеграция России и Белоруссии.