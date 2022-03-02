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Запад угрожал членам ООН, чтобы они осудили Россию - Небензя

02 марта 2022, 20:50  •  213 • Политика
Западные страны прямо угрожали иностранным делегациям в ООН, чтобы они проголосовали за резолюцию, осуждающую спецоперацию России на Украине.
Об этом в среду заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Генассамблея ООН должна будет до конца дня рассмотреть резолюцию, осуждающую операцию России на Украине. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в документе три ключевых пункта. Первый - это признание "агрессии России". Второй - требование прекратить огонь. Третий - требование вывести войска с территории Украины. Причём под "территорией Украины" авторы резолюции подразумевают в том числе Донбасс, который по факту перестал быть Украиной, и Крым, который перестал быть Украиной ещё в 2014 году.
Напомним, что в прошлый четверг Россия начала военную операцию на территории Украины, цель которой - провести демилитаризацию и денацификацию страны. США и ЕС, которые всё это время накачивали оружием киевский режим и пытались затащить страну в НАТО, разразились градом санкций и в буквальном смысле начали "отменять" Россию, как это принято делать на Западе.

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