Запад угрожал членам ООН, чтобы они осудили Россию - Небензя

Западные страны прямо угрожали иностранным делегациям в ООН, чтобы они проголосовали за резолюцию, осуждающую спецоперацию России на Украине.

Об этом в среду заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Генассамблея ООН должна будет до конца дня рассмотреть резолюцию, осуждающую операцию России на Украине. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в документе три ключевых пункта. Первый - это признание "агрессии России". Второй - требование прекратить огонь. Третий - требование вывести войска с территории Украины. Причём под "территорией Украины" авторы резолюции подразумевают в том числе Донбасс, который по факту перестал быть Украиной, и Крым, который перестал быть Украиной ещё в 2014 году.

Напомним, что в прошлый четверг Россия начала военную операцию на территории Украины, цель которой - провести демилитаризацию и денацификацию страны. США и ЕС, которые всё это время накачивали оружием киевский режим и пытались затащить страну в НАТО, разразились градом санкций и в буквальном смысле начали "отменять" Россию, как это принято делать на Западе.