Запад угрожает отрезать Россию от МВФ. Насколько это страшно?

Запад угрожает отключить Россию от глобальной межбанковской связи в качестве санкционной меры. Эксперты рассказали, насколько это опасно для России.

США и Европа с 2014 года грозятся ударить по финансовой системе России, но пока не решаются. Сначала предлагалось отключить Россию от SWIFT, что привело бы к сбоям в экспортно-импортных поставках. Однако на этот шаг так и не решились.

Европейские страны, несмотря на все разговоры, уже отказались от намерения оставить Россию без SWIFT. Сочли, что это создаст слишком много проблем, - заметил финансист Михаил Коган. Дело в том, что есть альтернатива SWIFT - это китайская CIPS, которая позволяет рассчитываться в долларах, юанях и рублях с крупнейшими банками Китая, пишет РИА Новости.

Россия вполне способна обойти предполагаемые американские и европейские санкции,

- говорит финансист Валерий Корнейчук.

На фоне разговоров о "вторжении" России на Украину начали озвучиваться новые санкционные меры против Москвы. В частности, страны Запада и ЕС обсуждали ограничение доступа к средствам МВФ.

Но и этот "удар" слишком незначителен для России, так как наша страна практически не зависит от МВФ. В деньгах международного кредитора Россия не нуждается. С 2000 года Россия ни разу не обращалась к фонду, а с 2005-го сама стала выступать кредитором МВФ.