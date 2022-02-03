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Запад угрожает отрезать Россию от МВФ. Насколько это страшно?
03 февраля 2022, 17:20 • 82 • Политика
Запад угрожает отключить Россию от глобальной межбанковской связи в качестве санкционной меры. Эксперты рассказали, насколько это опасно для России.
США и Европа с 2014 года грозятся ударить по финансовой системе России, но пока не решаются. Сначала предлагалось отключить Россию от SWIFT, что привело бы к сбоям в экспортно-импортных поставках. Однако на этот шаг так и не решились.
- заметил финансист Михаил Коган.
Дело в том, что есть альтернатива SWIFT - это китайская CIPS, которая позволяет рассчитываться в долларах, юанях и рублях с крупнейшими банками Китая, пишет РИА Новости.
- говорит финансист Валерий Корнейчук.
На фоне разговоров о "вторжении" России на Украину начали озвучиваться новые санкционные меры против Москвы. В частности, страны Запада и ЕС обсуждали ограничение доступа к средствам МВФ.
Но и этот "удар" слишком незначителен для России, так как наша страна практически не зависит от МВФ. В деньгах международного кредитора Россия не нуждается. С 2000 года Россия ни разу не обращалась к фонду, а с 2005-го сама стала выступать кредитором МВФ.
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