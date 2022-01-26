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Запад топчет память об освободителях Освенцима. Российский еврейский конгресс отмалчивается

26 января 2022, 15:40  •  61 • Политика
77 лет назад красноармейцы открыли ворота Освенцима. Заключённые самого страшного нацистского лагеря смерти были освобождены. Этого радостного дня так и не дождалось более миллиона человек (от 1,5 до 4 миллионов), для которых Аушвиц-Биркенау стал коллективной могилой. В 2005 году 27 января, день, когда РККА спасла узников лагеря, объявили международной датой памяти жертв Холокоста. Впрочем, США и ЕС уже спустя пару лет начали массированную атаку на историческую правду.
27 января 1945 года до узников самого страшного концентрационного лагеря нацистской Германии Аушвиц-Биркенау донёсся грохот приближающейся канонады, а затем они увидели солдат в тёплых бушлатах с красными звёздами на головных уборах. Красная армия поставила жирную точку в истории лагеря смерти, который больше известен нам под названием польского города Освенцим. Нацисты уничтожили здесь более одного миллиона человек, реализуя свою человеконенавистническую политику.
Спустя 60 лет Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций объявила 27 января Международным днём памяти жертв Холокоста. Инициаторами выступили сразу несколько стран, причём среди них были Россия и Украина - вместе. Сейчас такое трудно себе даже представить. Но не прошло и пары лет, как Соединённые Штаты и страны Европейского союза начали, вернее продолжили, проводить курс на постыдное приравнивание страны-победительницы, Советского Союза, к гитлеровскому Третьему рейху.
В 2009 году соответствующую резолюцию принял Европейский парламент, фактически растоптав память об общей победе над национал-социалистическим режимом Германии. Хотя даже по логике выходит несуразица: западные члены Антигитлеровской коалиции "признали", что союзничали с "Гитлером №1" против "Гитлера №2"? Спрашивается: а в чём тогда ваша заслуга в той войне? В пособничестве Сталину=Гитлеру? А где покаяние? Может, и результаты Нюрнбергского трибунала тогда аннулируете, раз пошла такая пьянка? Ведь среди судей был представитель "СССР=Третьего рейха", по мнению Евросоюза.
С сожалением приходится констатировать, что крайне мало внимания такой важной проблеме уделяет еврейская общественность нашей страны, в частности Российский еврейский конгресс. Это влиятельная и именитая структура объединяет крупных предпринимателей, журналистов, деятелей культуры, чей голос слышат на Западе. Однако РЕК попросту отмалчивается, когда тот же госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в 2020 году на форуме, посвящённом памяти жертв Холокоста, демонстративно игнорирует роль Красной армии в спасении еврейского народа от уничтожения.
Игнорирование вклада РККА - это не только камень в огород русского народа, но и пренебрежение по отношению к вкладу советских евреев в разгром врага. Евреи внесли свою лепту в Победу, и их заслуги поистине велики: достаточно сказать, что среди них больше ста Героев Советского Союза, а воевала на фронте 501 тысяча солдат и офицеров. И почему же РЕК так глухо молчит, когда на могилах их предков топчутся безответственные западные политиканы? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос.

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