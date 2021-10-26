Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с ...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Главная / Политика

Запад терпит выходки Эрдогана до выборов – эксперт

26 октября 2021, 17:35  •  36 • Политика
Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK press
Анкара играет особую роль в современном мироустройстве
Турция слишком важна для Запада, чтобы вдрызг с нею разругаться. Президент Реджеп Тайип Эрдоган это чувствует и с каждым днем ведет себя все более вызывающе. Но все может измениться после 2023 года.
На днях Эрдоган, разозлившись на речи послов ведущих западных стран, велел выслать их из страны. Потом, когда они пошли на попятную, согласился передумать. Это значит, что очередной раунд противостояния Турции с Западом остался за Эрдоганом, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
В том, что такое противостояние идет, не остается сомнений. Очень уж заметен "политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций", по поводу которого Запад выражает беспокойство, но не предпринимает практически никаких шагов.
"Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может, однажды Байден выйдет и спросит: "Доколе?",
– допустил политолог в комментарии "Взгляду".
Через два года в Турции должны пройти президентские выборы. По словам эксперта, у оппонентов Эрдогана рейтинги сейчас выше. Но как повернется дело, сложно предсказать, поскольку президент может успеть "зачистить" политическое поле, а может подготовить себе удобного преемника – все-таки человек он уже не молодой, ходят слухи о его проблемах со здоровьем.
Но если Эрдоган решит остаться у власти, у западных лидеров может лопнуть терпение. "Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана", – считает политолог.
Ранее эксперты заметили, что Реджеп Эрдоган мечется между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Такая политика может пагубно сказаться на турецких перспективах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
26 октября 2021, 02:25
Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России
26 октября 2021, 00:05
Колонну русских военных попытались взорвать в Сирии
26 октября 2021, 11:45
Смертельное рукопожатие: Экс-разведчик рассказал об убийственном "кольце из России"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русских воинов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.