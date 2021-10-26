Запад терпит выходки Эрдогана до выборов – эксперт

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Анкара играет особую роль в современном мироустройстве

Турция слишком важна для Запада, чтобы вдрызг с нею разругаться. Президент Реджеп Тайип Эрдоган это чувствует и с каждым днем ведет себя все более вызывающе. Но все может измениться после 2023 года.

На днях Эрдоган, разозлившись на речи послов ведущих западных стран, велел выслать их из страны. Потом, когда они пошли на попятную, согласился передумать. Это значит, что очередной раунд противостояния Турции с Западом остался за Эрдоганом, считает глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

В том, что такое противостояние идет, не остается сомнений. Очень уж заметен "политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций", по поводу которого Запад выражает беспокойство, но не предпринимает практически никаких шагов.

"Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может, однажды Байден выйдет и спросит: "Доколе?",

– допустил политолог в комментарии "Взгляду".

Через два года в Турции должны пройти президентские выборы. По словам эксперта, у оппонентов Эрдогана рейтинги сейчас выше. Но как повернется дело, сложно предсказать, поскольку президент может успеть "зачистить" политическое поле, а может подготовить себе удобного преемника – все-таки человек он уже не молодой, ходят слухи о его проблемах со здоровьем.

Но если Эрдоган решит остаться у власти, у западных лидеров может лопнуть терпение. "Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана", – считает политолог.

Ранее эксперты заметили, что Реджеп Эрдоган мечется между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Такая политика может пагубно сказаться на турецких перспективах.