Запад сжег мосты с Белоруссией - помощник Лукашенко

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У оппозиции не получилось предложить гражданам экономическую программу лучше, чем реализуется в республике сейчас

Иностранные эксперты не смогли классифицировать события, происходящие в Белоруссии, как какую-либо революцию. На это обратил внимание доктор экономических наук, помощник президента РБ Валерий Бельский. По его оценке, уличные протесты имели исключительно "фейково-эмоциональную" подоплеку.

В Белоруссии нет социальных противоречий, которые могли бы вызвать массовое недовольство: нет олигархов, коррупционные преступления строго караются, медицина бесплатная, для безработных есть вакансии.

"Ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии",

- пишет Бельский в статье, опубликованной "БелТА". Поэтому выборы в стране 9 августа окончились с ожидаемым результатом. Оспорить победу Александра Лукашенко не смогли ни штабы альтернативных кандидатов, ни финансируемое из-за рубежа движение "Голос". Поэтому Запад подогрел протесты через эмоциональные сообщения в телеграм-каналах, и "пипл схавал", отмечает эксперт.

Поскольку Белоруссия многих интересует с точки зрения ресурсов и в военно-стратегическом отношении, Запад стал поддерживать раскрученных им же активистов типа Светланы Тихановской, надеясь на "геополитические и экономические барыши". Итог печален – экономика Бедоруссии подорвана, многолетние связи с соседними странами ликвидированы.

"Мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены",

- констатировал Бельский. По его оценке, с Белоруссией все будет в порядке, она достойно выйдет из сложившейся ситуации. А вот население Польши, Литвы и других стран должно задать вопрос своим непрофессиональным руководителям – стоили ли их усилия по дестабилизации жизни в Белоруссии разорванных контрактов и политических договоренностей.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило об угрозе вторжения со стороны Польши. По данным СВР РФ, западные структуры готовили протесты в Белоруссии как минимум с прошлого года.