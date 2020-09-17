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Запад сжег мосты с Белоруссией - помощник Лукашенко

17 сентября 2020, 14:45  •  26 • Политика
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У оппозиции не получилось предложить гражданам экономическую программу лучше, чем реализуется в республике сейчас
Иностранные эксперты не смогли классифицировать события, происходящие в Белоруссии, как какую-либо революцию. На это обратил внимание доктор экономических наук, помощник президента РБ Валерий Бельский. По его оценке, уличные протесты имели исключительно "фейково-эмоциональную" подоплеку.
В Белоруссии нет социальных противоречий, которые могли бы вызвать массовое недовольство: нет олигархов, коррупционные преступления строго караются, медицина бесплатная, для безработных есть вакансии.
"Ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии",
- пишет Бельский в статье, опубликованной "БелТА". Поэтому выборы в стране 9 августа окончились с ожидаемым результатом. Оспорить победу Александра Лукашенко не смогли ни штабы альтернативных кандидатов, ни финансируемое из-за рубежа движение "Голос". Поэтому Запад подогрел протесты через эмоциональные сообщения в телеграм-каналах, и "пипл схавал", отмечает эксперт.
Поскольку Белоруссия многих интересует с точки зрения ресурсов и в военно-стратегическом отношении, Запад стал поддерживать раскрученных им же активистов типа Светланы Тихановской, надеясь на "геополитические и экономические барыши". Итог печален – экономика Бедоруссии подорвана, многолетние связи с соседними странами ликвидированы.
"Мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены",
- констатировал Бельский. По его оценке, с Белоруссией все будет в порядке, она достойно выйдет из сложившейся ситуации. А вот население Польши, Литвы и других стран должно задать вопрос своим непрофессиональным руководителям – стоили ли их усилия по дестабилизации жизни в Белоруссии разорванных контрактов и политических договоренностей.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило об угрозе вторжения со стороны Польши. По данным СВР РФ, западные структуры готовили протесты в Белоруссии как минимум с прошлого года.

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