«Запад совершил новую атаку на сирийцев»

В провинции Хасаке на востоке Сирии в результате авиаудара военной коалиции во главе с США днем 1 мая погибли не менее 25 человек, передает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на местный источник.

«Авиация так называемой «коалиции» возглавляемая США и созданная в обход Совета Безопасности ООН, совершила новую резню сирийцев, в результате которой погибли 25 мирных жителей в населенном пункте Аль-Фадель вблизи города Аш-Шадади на юге провинции Хасаке», — рассказали местные источники.

Днем ранее ракетные удары по двум базам вооруженных сил Сирии, произведенные в ночь на 30 апреля невыясненными пока воинскими формированиями, были зарегистрированы как землетрясение силой 2,6 балла, сообщал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В воскресенье вечером сирийская армия заявила, что ее базы на окраине города Хомс и в районе Алеппо были атакованы. Сирийская правозащитная организация отметила, что удар был нанесен по базе 47-й бригады, на которой размещены иранские вооруженные отряды, и по соединениям сирийской правительственной армии в районе аэропорта Салхаб, к западу от Хамы. По словам правозащитников, при нападении погибли несколько десятков человек.

По сообщениям источников в социальных сетях, для удара по базе 47-й бригады израильская авиация использовала планирующие бомбы малого диаметра типа GBU-39, которые могут преодолевать системы ПВО, передает ФАН.

Как пишет информационное агентство ISNA, в результате удара в провинции Хама 38 человек погибли и еще 57 получили ранения. Погибшие были, в основном, из батальона «Зайнабиюн» «Корпуса Стражей Исламской революции». Кроме этого, был ранен командующий иранской базы Нахар аль-Бард Хаян Мухаммад.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американская армия не наносила ударов по Сирии в ночь на 30 апреля.

«Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью [30 апреля]», — сказал глава американского военного ведомства.

Четырьмя днями ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в последнее время активно обсуждается вопрос — оставаться в Сирии или же выводить свои воинские формирования из арабской республики. По некоторым данным, в ходе этих дебатов прорабатывается вопрос о передаче Вашингтоном севера-востока Сирии США союзникам по коалиции французам, а юга — англичанам.

В тот же день, однако, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поддержит военное присутствие США на севере Сирии и увеличит участие в международной коалиции.

«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — сказал французский лидер во время пресс-конференции в Вашингтоне.

В субботу 14 апреля западная коалиция нанесла ракетный удар по ряду военных объектов на территории Сирии, в том числе – аэродрому «Шайрат». Пентагон тогда указал, что атака была проведена на лаборатории и предприятия, разрабатывающие и производящие химическое оружие.

В частности, ударам подвергся Научно-исследовательский центр Барза, который представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США — генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты Кеннет Маккензи назвал «сердцем» программы по созданию химического оружия для режима Башара Асада. Центр, по словам генерала, расположен в «одной из наиболее защищенных областей в мире», в непосредственной близости от столицы Сирии — Дамаска.

Кроме того, атаке подверглось предприятие по производству химического оружия Хим Шиншар, расположенное к западу от города Хомс. По этому объекту наносили удары все три страны — Франция, США и Великобритания.

США применили девять крылатых ракет морского базирования «Томагавк», британцы запустили с истребителей Tornado и Typhoon ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow, французы применили три крылатые ракеты морского базирования и две ракеты «воздух-земля» типа SCALP (эквивалент Storm Shadow). По оценке средств разведки США, объект полностью выведен из строя.

По словам президента США Дональда Трампа и глав других государств коалиции, атака была произведена в ответ на нападение с применением химического оружия на мирных сирийцев со стороны режима Асада. В то же время, российская сторона указала на доказательства того, что «химатака» являлась постановкой Запада. В официальном заявлении по ракетному удару США и союзников по Сирии, президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в помощи террористам, передает НСН.

«Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — заявил президент РФ.

Российский лидер отметил, что западная коалиция нанесла удар по Сирии без санкций Совбеза ООН, тем самым нарушив Устав ООН, нормы и принципы международного права. Президент также назвал ракетный удар актом агрессии против суверенного государства, которое стоит в первых рядах борцов с терроризмом.

В конце февраля нынешнего года в сирийской провинции Дейр эз-Зор 29 мирных жителей погибли в результате авиаударов, нанесённых самолётами международной коалиции во главе с США, передает RT.