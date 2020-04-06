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Запад сохранит все антироссийские санкции в условиях пандемии

06 апреля 2020, 16:35  •  162 • Политика
Фото: Mandoga Media/www.globallookpress.com
Помощь Москвы европейцам и американцам не изменит их отношения к рестрикциям
Евросоюз не видит проблем для России в том, что она оказывает поддержку Старому Свету в борьбе против распространения нового коронавируса, а против нее сохраняются ограничительные меры со стороны Брюсселя. Об этом заявил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Санкции, считает словак, "не подрывают возможности РФ" вести борьбу с COVID-19, пишет ТАСС. Он не уточнил, насколько действие антироссийских рестрикций не мешает Москве сражаться с инфекцией и где именно - внутри России или в качестве помощи западным странам.
Как ранее утверждал сей деятель, Брюссель установил, что основной поток дезинформации о пандемии коронавируса прямо с начала ее распространения идет якобы из РФ.
Что касается возможности снятия с нашего государства американских ограничительных мер на фоне предоставления помощи США со стороны России, то этого шага также не стоит ждать. Такое мнение в понедельник, 6 апреля, высказал директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
С его точки зрения, сотрудничество Вашингтона и Москвы в каких-либо областях не противоречит санкционному давлению со стороны Штатов. Это их излюбленный метод, в таком поведении нет ничего нового.
Напомним, на прошлой неделе Генассамблея ООН заблокировала российский проект резолюции, в котором предлагалось отказаться от односторонних санкций в условиях пандемии COVID-19, напоминает НСН. Противниками инициативы РФ и еще 28 государств стали США, Украина, Грузия, Великобритания и страны-члены ЕС.

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