Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолюцию

Депутаты Европейского парламента потребовали изменить отношения с Россией и "продолжить её изоляцию" из-за случившегося с Алексеем Навальным. Соответствующая резолюция была опубликована на сайте Европарламента.

В документе предлагается устроить России бойкот на различных международных форумах и площадках, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, а также международное расследование того, что случилось с Навальным, с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО. Кроме того, в резолюции предлагается заморозить проект "Северный поток - 2". Документ будет обсуждаться всю среду и четверг, после чего пройдёт голосование.

Напомним, США и Европа уже пытались изолировать Россию в отместку за воссоединение с Крымом. Кампания завершилась полнейшим фиаско. Россия продолжает участвовать в работе международных форумов и организаций, а зарубежные политики и бизнесмены - частые гости на российских международных мероприятиях, в том числе тех, что проходят в Крыму.