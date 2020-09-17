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Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолюцию

17 сентября 2020, 05:35  •  144 • Политика
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за происшествия с Навальным, а также за заморозку проекта "Северный поток - 2". Голосование по резолюции пройдёт в четверг, 17 сентября.
Депутаты Европейского парламента потребовали изменить отношения с Россией и "продолжить её изоляцию" из-за случившегося с Алексеем Навальным. Соответствующая резолюция была опубликована на сайте Европарламента.
В документе предлагается устроить России бойкот на различных международных форумах и площадках, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, а также международное расследование того, что случилось с Навальным, с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО. Кроме того, в резолюции предлагается заморозить проект "Северный поток - 2". Документ будет обсуждаться всю среду и четверг, после чего пройдёт голосование.
Напомним, США и Европа уже пытались изолировать Россию в отместку за воссоединение с Крымом. Кампания завершилась полнейшим фиаско. Россия продолжает участвовать в работе международных форумов и организаций, а зарубежные политики и бизнесмены - частые гости на российских международных мероприятиях, в том числе тех, что проходят в Крыму.

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