Редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев прокомментировал попытку США поднять Запад по "тревоге". Он не исключает, что для России уготовили новую роль, которую в конце XIX века Берлин примерял на Париж. "Предвидится война?" - задался вопросом эксперт.

Происходящие вокруг Украины события не являются чем-то новым для истории. Об этом пишет редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

Он назвал происходящее "военной тревогой". Подобное наблюдалось в 1875 году, когда немцы устроили в СМИ кампанию против Франции, которая слишком быстро выплатила Берлину контрибуцию после поражения в 1871 году.

В немецкой прессе утверждалось, что Париж якобы готовится к новой войне и может заключить союз с Австро-Венгрией и Италией. Провокация вызвала большой переполох.

Задумка заключалась в том, чтобы вынудить французов вступить в войну раньше времени, что позволило бы им нанести поражение.

Канцлер Германии Отто фон Бисмарк также пытался убедить Россию занять нейтралитет, обещая поддержку на Востоке. Однако император Александр II отклонил предложение.

Париж также не стал лезть в ловушку. Наоборот, собирая информацию о планах Бисмарка, французская сторона пыталась переманить на свою сторону Петербург и Лондон, что им и удалось.

"В итоге Бисмарк ретировался, взвалив всю ответственность на генералов, "ничего не смыслящих в политике", а также на махинации биржевых брокеров, играющих на понижение", - указал эксперт.

Теперь же аналогичным образом действуют США и их европейские партнёры, рассказывая басни о "неминуемой русской агрессии на Украине". И важно не поддаваться на провокации.

Как ранее заявил News.ru военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, новый конфликт в Донбассе не нужен американцам. Дело в том, что регион превратился в "чемодан без ручки".

Однако Киев необходим Вашингтону в качестве раздражителя для Москвы и фактора, который объединяет Европу под американской эгидой. После начала войны США лишатся этого козыря, ибо Украина перестанет существовать.

"Я не уверен, что украинские солдаты готовы сражаться с Россией непонятно за чьи интересы", - добавил Литовкин.