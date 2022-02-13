Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
В Донецке разгадали действия Запада. Теперь понятно, куда перенесут столицу Укра...
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Главная / Политика

Запад снова подняли по "тревоге". России уготовили новую роль: "Предвидится война?"

13 февраля 2022, 13:00  •  445 • Политика
Редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев прокомментировал попытку США поднять Запад по "тревоге". Он не исключает, что для России уготовили новую роль, которую в конце XIX века Берлин примерял на Париж. "Предвидится война?" - задался вопросом эксперт.
Происходящие вокруг Украины события не являются чем-то новым для истории. Об этом пишет редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.
Он назвал происходящее "военной тревогой". Подобное наблюдалось в 1875 году, когда немцы устроили в СМИ кампанию против Франции, которая слишком быстро выплатила Берлину контрибуцию после поражения в 1871 году.
В немецкой прессе утверждалось, что Париж якобы готовится к новой войне и может заключить союз с Австро-Венгрией и Италией. Провокация вызвала большой переполох.
Задумка заключалась в том, чтобы вынудить французов вступить в войну раньше времени, что позволило бы им нанести поражение.
Канцлер Германии Отто фон Бисмарк также пытался убедить Россию занять нейтралитет, обещая поддержку на Востоке. Однако император Александр II отклонил предложение.
Париж также не стал лезть в ловушку. Наоборот, собирая информацию о планах Бисмарка, французская сторона пыталась переманить на свою сторону Петербург и Лондон, что им и удалось.
"В итоге Бисмарк ретировался, взвалив всю ответственность на генералов, "ничего не смыслящих в политике", а также на махинации биржевых брокеров, играющих на понижение", - указал эксперт.
Теперь же аналогичным образом действуют США и их европейские партнёры, рассказывая басни о "неминуемой русской агрессии на Украине". И важно не поддаваться на провокации.
Как ранее заявил News.ru военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, новый конфликт в Донбассе не нужен американцам. Дело в том, что регион превратился в "чемодан без ручки".
Однако Киев необходим Вашингтону в качестве раздражителя для Москвы и фактора, который объединяет Европу под американской эгидой. После начала войны США лишатся этого козыря, ибо Украина перестанет существовать.
"Я не уверен, что украинские солдаты готовы сражаться с Россией непонятно за чьи интересы", - добавил Литовкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


445
Источник
Похожие новости
13 февраля 2022, 05:25
Эксперт: "Американцы хотят устроить бойню до завершения Олимпиады"
13 февраля 2022, 05:25
"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное Байденом
13 февраля 2022, 06:00
Захарова назвала снятие флагов с британского посольства в Киеве инфопарадом
13 февраля 2022, 01:55
Телефонные переговоры президентов Путина и Байдена длились больше часа
13 февраля 2022, 01:55
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Макрона
13 февраля 2022, 11:15
Песков о диалоге с США: "Насильно мил не будешь"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2022, 08:55
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
13 февраля 2022, 05:25
Эксперт: "Американцы хотят устроить бойню до завершения Олимпиады"
13 февраля 2022, 05:25
"Что Путин может делать с Украиной": Политконсультант расшифровал сказанное...
13 февраля 2022, 08:20
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
13 февраля 2022, 01:15
«Каждый действует по-своему»: как Европа реагирует на истерию США вокруг «российского...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2022, 21:10
"Казахстан просто исчез...": Аналитика, после которой Захарова перешла на зомби-эмодзи
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
08 февраля 2022, 13:25
Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
12 февраля 2022, 17:45
"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.