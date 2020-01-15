Запад сам толкает нас к «Русской мечте». Россия на перепутье

Автор:

Иванов Борис

Ирана урок – Москве наука

Почему Иран урок для нас? Всё, что произошло, начали США. Без всякого следствия и судебного приговора они ликвидировали высокопоставленного иранского военного генерала Касема Сулеймани, которого, похоже, специально выманили в Ирак. Его туда пригласили (через местное правительство) по инициативе США. Вполне возможно – самого Дональда Трампа. Тем самым Вашингтон вызвал не только ответную атаку иранскими ракетами на свою базу в Ираке (адекватная с позиции всех международных экспертов реакция), но и настоящую волну неприятия американской внешней политики, отчётливо пропитавшейся террористическим душком.

Без всякого следствия и судебного приговора США ликвидировали высокопоставленного иранского военного генерала Касема Сулеймани, которого, похоже, специально выманили в Ирак. Фото: saeediex / Shutterstock.com

Штаты, которых поддержали только Израиль (некуда деваться!) и Великобритания (близнец и чуть ли не сиамский), начали иметь весьма бледный вид, особенно на фоне совершенно беспомощной реакции Трампа, сумевшего написать в Твиттере: «У нас всё хорошо». Но тут, по счастливой «случайности», подвернулся украинский «Боинг», с массой неувязок сбитый в районе международного аэропорта Тегерана ЗРК ПВО Ирана.

В нюансах и деталях этого инцидента ещё предстоит разбираться международной комиссии, но беспрецедентно то, с какой скоростью произошедшее было использовано Западом. Уже никто не обращает внимания ни на то, что Тегеран признался в своей виновности, пусть и непредумышленной, ни на то, что Иран выразил готовность выплатить соответствующие компенсации.

Главный тезис, который стал тут же усиленно муссироваться: Иран является террористическим государством, что подтвердил, сбив пассажирский самолёт. Как буквально силой принудили к подобному признанию Украину после залпа по воздушному лайнеру российской компании, как Буш отказался даже извиняться за сбитый иранский авиалайнер, никто там и не вспомнил. Нет, против Тегерана уже объявляют и вводят новые санкции. Иран должен быть публично выпорот и назначен виновным во всех грехах, потому что так удобно США. Параллельно всячески поддерживаются протесты, которые вспыхнули в иранской столице после авиакатастрофы. Причём посол Великобритании лично побежал протестовать вместе с прозападно настроенными студентами, где и был задержан местными силами правопорядка.

Соединёнными Штатами поддерживаются протесты, которые вспыхнули в иранской столице после авиакатастрофы. Фото: Rouzbeh Fouladi / Globallookpress

Впрочем, это как раз и неудивительно, если вспомнить, как в российской столице западные дипломаты дневали и ночевали на акциях протеста в 2011–2012 годах.

Ни у кого из здравомыслящих людей не вызовет сомнений предположение, что в ближайшие дни/недели после истории с украинским «Боингом» в Иране будет поднята новая волна истерик по поводу малайзийского «Боинга», потерпевшего крушение 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Естественно, с обвинительным в отношении России уклоном. В российских либеральных и украинских националистических кругах эта волна сравнений Тегерана и Москвы причём уже пошла. Ждём теперь таких же заявлений от западных экспертов, политиков и официальных лиц.

Впрочем, речь сейчас не об этом. А о том, что если Иран является просто вечным раздражителем, в котором США и объединённая Европа не видят особой угрозы, то Россия для них – стратегическая цель, и задача номер один – убрать её с карты мира. Во всяком случае, в нынешнем её виде.

Точно так же, как в 90-е, когда Россия была «хорошей» в силу своей послушности, но оставалась всё равно «слишком большой», а потому на её территории «цивилизованным миром» всячески поощрялись любые националистические и сепаратистские движения, призванные развалить страну на более мелкие осколки, желательно до формата квазигосударств, точно так же сейчас, когда Россия преодолела ту «болезнь» 90-х, продолжается работа по развалу нашей страны. Она идёт через попытки переформатирования сознания. И здесь используется и любая «вина» России перед не только внешними сторонами, но и населяющими её народами, и пересмотр итогов Второй мировой войны через признание СССР и нацистской Германии её инициаторами и союзниками на начальном этапе, и «дефицит демократии», и многое другое. Всё это не просто так, не во имя искажённой «справедливости», а имеет свои конкретные практические цели.

Возникает вопрос, можем ли мы что-либо противопоставить этому направляемому и хорошо скоординированному процессу и насколько успешно? Без обращения к собственной истории и оценки нынешнего состояния страны и общества ответить на него невозможно.

Кто мы? Где мы?

Нынешняя Россия остаётся разделённой по десяткам параметров. Речь не о географии, не о различных религиозных конфессиях и не о разнице между богатыми и бедными. Земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский находились на разных ступенях иерархии в обществе, но это не помешало им выступить вместе для освобождения от польских оккупантов. Купцы Демидовы для величия России сделали не меньше, чем атаман Ермак, а крестьянин Иван Сусанин и генералиссимус граф Суворов навеки остались в отечественной истории в качестве примеров исключительных патриотов для подражания.

Ключевое слово для большей части нынешнего российского общества – равнодушие. Нет, по отношению к себе, своей семье участия хоть отбавляй. Неплохо проявляется чувство милосердия к одиноким старикам и брошенным домашним животным. Тут даже «цивилизованным» западникам есть чему поучиться. Но вот что касается страны в целом, государства, нет ни активного начала, ни осмысления, ни сопричастности. Перестройка и развал страны, переход её в другой общественно-политический строй, свершившийся в рекордные сроки, дезориентировали не просто население. Дезориентировали народ, выбив у него всю систему морально-нравственных ценностей и жизненных ориентиров. И не дав взамен никаких других. Не считать же таковыми жажду даже не обогащения, а быстрой наживы.

Перестройка и развал страны, переход её в другой общественно-политический строй, свершившийся в рекордные сроки, дезориентировали не просто население. Дезориентировали народ, выбив у него всю систему морально-нравственных ценностей и жизненных ориентиров. Фото: Svetlana Lazarenka / Shutterstock.com

Но именно оттуда происходит большая часть наших современных бед и проблем, начиная от коррупции и заканчивая стимулирующим её глобализмом. К власти в России пришли люди, которые стали рассматривать страну в лучшем случае как бизнес-проект с непременными составляющими – себестоимостью, логистикой, рентабельностью, обязательной прибылью, в худшем – как ресурс для личного обогащения, для многих – бесплатный.

Многие из лучших, и поныне занимающие важные и руководящие посты, определяющие развитие страны, рассматривают Россию как приложение к рыночной глобальной экономике. Для глобалистов нет Родины, есть географическая точка приложения капиталов и извлечения прибыли. Для них нет своего народа, есть трудовые ресурсы той или иной квалификации и стоимости. Про дух нации им можно вообще не говорить, он не поверяется бухгалтерией, в отличие от нормы прибыли и дивидендов. Они не управляют государством и страной, а стремятся стать эффективными менеджерами, понимая это занятие высшей ступенью человеческой эволюции.

Эффективные менеджеры – это не только наши олигархи, по большей части сколотившие себе состояния на дикой и бессовестной приватизации 90-х и «социально близкие» к ним. Это и либеральное крыло в российском правительстве, отвечающее как раз за экономическое развитие страны. Для них, как и поддерживающего их мировоззрение весьма узкого круга либералов, преимущественно из гуманитарной интеллигенции, Россия всегда была неправильным государством, которое проводило неправильную политику. В результате слома СССР Россия опять получилась неправильной, а потому теперь её надо снова переломать и перестроить по-новому, причём большая часть этой категории населения уверена, что и на этот раз из России ничего путного, по их мнению, не получится. И, наверное, лучше бы её не было вообще. В «прекрасную Россию будущего», о которой яростно распинаются разного рода ораторы на акциях протеста, они не верят по той причине, что «народ не тот». И что с ним делать, они попросту не знают. К ним примыкает многочисленная армия чиновников, ведающих хозяйственными вопросами и тематикой собственности на своём уровне, которым не до страны в целом – надо постараться обогатиться и спрятать «нажитое», пока не посадили.

На противоположном крыле обосновались радикальные левые и коммунисты. Они за мировую революцию (наиболее радикальная часть), обобществление всего и вся, социальную справедливость и всеобщие равенство и братство. Им Россия также не важна, поскольку мешает чувству интернационализма, которое должны испытывать все трудящиеся. Если же трудящиеся не испытывают ни интернациональных, ни братских чувств, то это их проблема. У них тоже «народ не тот», но, в отличие от либералов, они считают, что знают, что надо с ним делать, – опыт перековки и переламывания народов через себя благо что имеется. В отношении к самой стране России их позиция чудным образом стыкуется с позициями либералов до степени смешения. Если Россия мешает планам осчастливить человечество, то пусть её тогда не будет.

Есть группа настоящих патриотов, которые критически осмысливают и настоящее, и прошлое, но не отказываются ни от одной славной или бесславной страницы истории своего Отечества, а пытаются построить модель развития страны, осмысливая и её сильные стороны, и то, что должно быть убрано с этого пути, будучи препятствием. Они ненавистны и либералам, и левым, поскольку являются главным препятствием для них в реализации их целей. И те не останавливаются ни перед чем, чтобы очернить само понятие патриотизма.

И есть гигантская народная масса, которая равнодушно смотрит на все эти битвы местного значения. Неоднократно обманутая властями, ставшая за годы перестройки и демократических реформ из-за этого и в силу ряда других причин населением. Исполняющим свой гражданский долг «по обязанности» и теперь уже традиционно посылающая «чуму на оба ваших дома» (или сколько их там ещё).

Такова, пусть и в очень сильно упрощённом виде, модель нашего современного российского общества. Которому самому предстоит выбрать, как и какую строить Россию дальше.

Из двух зол

Логическим завершением процесса возрождения России на нынешнем этапе стало воссоединение с Крымом, которого бы никогда не случилось без «помощи» Украины. Однако после краткосрочной эйфории от этого события наступила пора «суровых будней»: старые проблемы никуда не ушли, но лишь дополнились новыми вызовами, продираясь через которые страна идёт по пути восстановления. Чиновники, как и раньше, мздоимствуют, коррупционеры не бедствуют во всех ветвях власти на практически всех уровнях, уровень бытовых и экономических проблем большинства населения не снижается, а порой и растёт, а потому эффект от гигантской проведённой работы нивелируется. Да и система государственного управления стала чаще давать сбои, как только миновал период острого кризиса отношений с Западом, перейдя в стадию вялотекущего бодания и подковёрных махинаций и интриг с их стороны. Всё чаще встает вопрос о смене нынешней модели управления страной на что-то, более отвечающее потребностям и нуждам страны в целом.

Нынешние модели государственного устройства предлагают не слишком широкий выбор между западными демократиями и авторитарными, а в некоторых случаях и тоталитарными режимами.

Стоит ли России идти по пути современной западной демократии? Вряд ли. Причём сразу по нескольким причинам. У нас имеется горький опыт, когда эту форму просто пересадили на российскую почву в начале 90-х годов прошлого века, когда мы получили локальные конфликты с десятками тысяч жертв, криминальную революцию, развал системы государственного управления, деморализацию обманутого народа и торжествующую олигархию, почувствовавшую себя вместо государства реальным хозяином страны.

К слову, «чистые демократии», как показала история, не работают нигде, кроме нескольких стран Европы и США с Канадой. Во всех остальных частях мира демократия дискредитировала себя, поскольку приносимая туда именно Западом она становится не формой управления государствами, а средством подчинения стран в Африке, Азии, Латинской Америке более развитым в технологическом отношении лидерам Западного мира. Инструментом такой глобализации, что служит лишь обогащению «золотого миллиарда» за счёт всех остальных. Причём за счёт выкачиваемых ресурсов не только природных, но и человеческих. Квинтэссенция космополитизма новой формации – это программисты и прочие айтишники, которые с успехом переезжают в другие страны, поскольку их общий язык, требующийся для работы, не английский, французский или китайский с русским, а математика. А компьютерные технологии – это будущее экономики. И получается, что, вывозя этих специалистов к себе, «золотой миллиард» стимулирует собственные экономики, но обрекает на прозябание страны происхождения этого капитала.

Да и в самих развитых странах «чистой демократии» вскрывается всё больше проблем, которые становятся труднопреодолимыми барьерами на пути их развития. К примеру, под фасадом демократии, как оказалось, прекрасно себя чувствует системная коррупция, сама уже ставшая государством в государстве. Если, к примеру, в России всё ещё вызывают возмущение случаи, когда родственники высокопоставленных чиновников занимают руководящие посты в крупных коммерческих структурах, то в США это уже давно в порядке вещей. Те же государственные контракты получают компании, в руководстве которых дети, братья, сёстры, мужья и жены сенаторов, конгрессменов, чиновников, политиков и т.д. А потом происходят «открытия» вроде недавнего исчезновения триллиона долларов, за который Пентагон не может отчитаться.

Жить в эпоху перемен

Если мы обратимся к истории нашего Отечества, то выяснится весьма интересная картина. В отличие от большинства европейских государств, которым для развития требовались спокойствие и отсутствие вызовов, Россия в наилучшей степени проявляла себя, когда подвергалась великой, практически смертельной опасности или же ставила перед собой такие задачи, которые в нормальном цивилизованном мире считались невыполнимыми и нереалистичными.

При Петре Первом стала Российской империей, в течение всего пары десятков лет полностью изменив систему управления государством, воздвигнув новую столицу, построив мощнейший флот, разбив главную военную державу-соперницу, и не только прорубила то самое «окно в Европу», но и фактически вынесла дверь, обеспечив себе свободу мореплавания.

Екатерина Вторая. Россия становится не просто империей, а великой державой, участвуя в европейских делах, а порой и диктуя свою волю. Суворовские походы, присоединение к империи Крыма и Причерноморья, успешные войны с Османской империей на внешних фронтах совмещаются с небывалым до сей поры расцветом наук, искусств и культуры вообще.

Александр Первый – усмирение «корсиканца» и освобождение от его злой воли и правления практически всей Европы. Россия чуть было не была уничтожена и, лишь полностью мобилизовавшись, смогла не только парировать угрозу, но и предотвратить её возникновение снова.

Александр Третий, при котором Россия не вела ни одной войны, чем император заслужил себе прозвище Миротворец. Именно при нём русский голос стал в Европе слышен, как никакой другой, даже если звучал очень тихо. Установивший Российскую империю в её наибольших континентальных границах император был непререкаемым авторитетом не только в своей стране, но и в Старом Свете, заслужив это верностью своему слову. При нём Россия достигла наивысшего могущества. 114 кораблей военного флота были спущены со стапелей за время его царствования, из них 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. Начато строительство Транссиба, который железной нитью связал страну от самых восточных окраин и до европейской части. Успокоить Россию и обеспечить её успешное развитие в консервативно-националистическом ключе – такую задачу ставил себе император без всяких громких лозунгов. И решил её на пять с плюсом.

Александр Третий, при котором Россия не вела ни одной войны, чем император заслужил себе прозвище Миротворец . Именно при нём русский голос стал в Европе слышен, как никакой другой, даже если звучал очень тихо. Фото: Vladimir Boiko / Globallookpress

Про Сталина, сколько ни говори, всё будет мало. Как ни называй его избранным руководителем государства, по сути всё равно будет «царь». Не зря на Западе его прозвали «Красным монархом». Репрессии, о масштабах которых можно долго и упорно спорить, действительно катком прошлись по стране, сильно обескровив её. Но одновременно произошло превращение разорённой и опустошённой России под названием СССР в одну из мощнейших индустриальных держав мира. Что в конце концов вместе с подвигом народа позволило выстоять перед самой жуткой угрозой. И не только выстоять, но и освободить половину Европы.

Нынешнее руководство страны Владимиром Путиным, в результате которого Россия восстанавливает свои былые позиции и статус, если говорить честно, тоже с определёнными натяжками можно отнести к «чисто демократическому». Когда Путин заявил, что «в России президент отвечает за всё», это были не просто красивые слова. И органы государственного управления, и общественные институты ориентируются на то, какие задачи поставлены президентом. И, кстати, к недостаткам такого управления можно отнести лишь низкую исполнительскую дисциплину и доведённое до принятия решений даже по мелочам управление «в ручном режиме».

Знаменитое китайское проклятие, пожелание «жить в эпоху перемен», к России оказывается неприменимым. Перемены, вернее, вызовы, с которыми сталкивается страна, лишь подхлестывали её раньше, заставляя народ мобилизоваться, чтобы взять очередную высоту.

Но в нынешние внешне расслабленные времена, когда люди окружены комфортом и благами цивилизации, вряд ли кого можно прельстить идти на какие-то глобальные лишения ради абстрактной высокой цели. Да и так ли необходимы эти лишения для обеспечения развития страны? Что тогда остаётся делать России? Мечтать и пытаться эти мечты реализовывать.

Возвращение смыслов

Вполне возможно, ответ на этот и другие многочисленные вопросы дал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), политик, предприниматель, меценат Константин Малофеев вместе с группой единомышленников, разработав Стратегию «Русская мечта – 2050». При этом, в ходе обсуждения объединив самых разноплановых в вопросе политических убеждений персон, как, например, сам Малофеев, убеждённый монархист, коммунист писатель Александр Проханов, политолог Сергей Михеев, многогранно талантливый Иван Охлобыстин и целый ряд других людей. Которые сошлись вместе в том пункте, что Россия является уникальной страной, которая необходима не только нам, но и всему миру, и что сохранение и развитие страны должно стать главной задачей и власти, и самого народа.

– «Русская мечта» – это стремление народа во все века своей истории обрести благодатное, гармоничное, светоносное общество, светоносное царство. Царство, которое было бы окружено неприступными стенами, через которые не может перебраться зло, а внутри царила бы благодать, – обосновал Проханов определение, в котором не стоит воспринимать все термины в их непосредственном прямом значении, поскольку оно, в первую очередь, является философским.

– Советский период тоже был мечтой. Мощной, грозной, красной мечтой, которая позволила нам выиграть Победу, полететь в космос. Вот что такое «мечта». «Мечта» – это энергия, – привёл писатель конкретный пример. – Когда эта «мечта» в период перестройки была перемолота окончательно, когда все коды русского сознания, русской истории были истреблены, причём блистательно истреблены, нашим врагом, который знал, что такое эти коды, тогда пало государство.

– Сейчас «мечта» остановилась. И остановленная страна – она становится добычей. Россия становится, а может быть, стала уже, добычей. Дерево, которое не растёт, на него нападают короеды. Самолёт, который не летит, он падает. Поэтому сегодня Россия проходит сквозь игольное ушко своей истории. Ей сейчас тяжело, трудно и, может быть, страшно, – констатировал Александр Проханов и заметил, что такое периодически случается, когда «мечта останавливается, когда народ начинает уставать от неё, и тогда «правитель» должен вернуть «мечту» народу».

Когда «мечта останавливается, когда народ начинает уставать от неё, тогда «правитель» должен вернуть «мечту» народу». Фото: Unai Huizi / Shutterstock.com

– Мы находимся по-прежнему в ситуации преодоления огромного количества негативных событий, явлений в нашей истории, может быть, даже катастрофического масштаба. И пока всё ещё на ощупь пытаемся найти какие-то магистральные направления. То ли нам надо заниматься только экономикой, и всё, что Россия, – должно быть про деньги. То ли наоборот – надо про это забыть, вернуться назад в Советский Союз. Я считаю, что ни то, ни другое реальным задачам, которые стоят перед страной, не соответствует, – считает Сергей Михеев. – Цель – сохранение цивилизационной идентичности, духовной, религиозной, культурной. Не надо пытаться быть дешёвой копией пусть даже хорошей картины. Повторение всегда будет отставать от лидера.

– Россия – это некий ковчег для русского народа. Иначе как здесь, иначе как в этом виде русский народ в историческом процессе больше нигде не существовал и существовать, скорее всего, не сможет. Отказавшись от идеи, что мы – отдельная цивилизация, которая в этом корабле плывёт и который её сохраняет в истории, мы обречены на гибель. Возврат ответственности всех за сохранность этого корабля – и людей, и власти, и тех, кто считает себя элитой, – вот это одна из первоочередных задач, которая стоит перед всеми нами, – резюмировал Михеев.

Неким итогом этой работы стал проект, разработанный вместе со Всемирным Русским Народным Собором (ВРНС) по поручению президента, который невозможно не привести здесь, пусть и в частичном виде:

«В России проживает свыше ста различных наций, народностей, этнических групп, соединённых общей судьбой на своей земле и составляющих единый многонациональный народ. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Исторически сложившееся государственное единство России обеспечивается развитием страны как государства – цивилизации, скреплённой русским языком, русской культурой, русским народом, который выполняет миссию государствообразующего народа. Развитие народа напрямую определяет развитие России, её национальную безопасность и историческую перспективу.

Настоящее и будущее России в воспитании поколений, для которых крепкая семья и многодетность – безусловная ценность, смысл и норма жизни. Ответственность за свою Родину перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями требует определения в качестве главной цели развития страны – устойчивый рост численности народа, укрепление его национальной идентичности, неуклонное улучшение физического и нравственного здоровья, рост уровня образования и благополучия.

Народосбережение – высший национальный приоритет России».

Можно вспомнить, что народосбережение – одна из основных целей, не раз и не два озвученная президентом Путиным. Фото: Kremlin.ru

Можно считать эту стратегию основой общего проекта «Русская мечта – 2050», работа над которой по инициативе Константина Малофеева продолжается, и любой заинтересованный человек может внести свои дополнения и предложения.

Там много чего сказано далее по конкретным решениям и инструментам, по механизму реализации, по финансовым источникам и направлениям работы. Можно вспомнить, что народосбережение – одна из основных целей, не раз и не два озвученная президентом Путиным. Можно вспомнить, что о нём говорил ещё Александр Солженицын (при всей спорности его фигуры), как об одной из главных задач российской власти.

Сам Константин Малофеев определяет в качестве первостепенной задачи довести население России к 2050 году до 160 миллионов человек. Если реализуется прогноз ООН, по которому к этому времени население страны сократится до 100 миллионов, то, уверен Малофеев, о каком-то развитии страны говорить будет уже поздно, поскольку под вопросом окажется само её существование. И это – ключевой момент в фундаменте общей стратегии. Но не единственный. Потому что стране нужно не абы какое население, а физически здоровое, придерживающееся традиционных ценностей, живущее в рамках определённой морали и нравственности, в конце концов, самодостаточное на всей территории страны. Именно потому огромное значение придаётся традиционным религиозным российским конфессиям. Можно верить в Бога, можно и не верить, но в том, что религия формирует нравственные начала в человеке и является своеобразным сдерживающим началом, не позволяющим выходить за пределы морали, вряд ли кто может сомневаться. И только такой народ сможет стать основой крепкого и прочного государства, но и государство должно сделать всё, чтобы народ мог назвать его не «этой страной», как это стало модно сейчас в определённых кругах, а по-настоящему своим.

И здесь в отношениях между государством и народом неизбежно возникает тема патернализма власти по отношению к народу. Кстати, если обратиться к той же истории, то все вышеперечисленные руководители страны, оставшиеся в памяти народа великими государственными деятелями, исповедовали в той или иной степени именно этот принцип. Пусть и с вывертами, порой с неоправданной жестокостью к отдельным людям и целым группам населения, но общим вектором их деятельности всё же был патернализм. Из чего уже складывается всё остальное – и поддержка отечественной экономики (бизнеса, в первую очередь, производящего, создающего новые рабочие места и социально ответственного), и повышение уровня жизни, не только материального благополучия народа, но и его культуры, и развитие отечественной науки, и многое, многое другое. И, безусловно, такая модель, когда власти многое дано, но и много с неё спрашивается, не сможет существовать без честности и справедливости в отношениях между властью и народом. Без справедливости, которая издавна ценится в России даже превыше закона.

Идеалистично? Безусловно, да. Реально ли? Практически невозможно. Но, по большому счёту, Россия на протяжении всей своей истории решала нереализуемые по определению задачи. В конце концов, «Русская мечта – 2050» – это не просто какой-то проект, очередная стратегия, а возвращение России её смысла жизни.