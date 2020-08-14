Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями

По мнению Синельникова-Оришака, Лукашенко не потерпит вмешательства в свои дела даже со стороны США.

"Зная характер Лукашенко, который всегда крайне нервно реагировал, когда ему казалось, что кто-то вмешивается в его дела. И неважно, с какой стороны к нему, так сказать, приходили. Условно говоря, если не хочешь, чтобы Лукашенко что-либо сделал, надо создать вид, что ты вмешиваешься, и Лукашенко поступит в точности наоборот. Вот так было очень во многих событиях", - объяснил политолог.

Поэтому, считает он, все угрозы и заявления американцев никак не подействуют, а Лукашенко поступит так, как сам решит в любом случае.

"Но вот эти заявления должны были быть произнесены, поскольку никто не знает, как события в Белоруссии будут развиваться. И в любом случае, особенно пограничным прибалтийским странам, Польше, надо создать специальный отдел по этому вопросу, чтобы они потом могли сказать: "Мы предлагали план, делали свои заявления, Лукашенко нас не послушал". В данном случае Госдеп и Помпео - это такое эхо ретрансляции", - считает Синельников-Оришак.

Что касается санкций, то эксперт считает, что тут может быть масса вариантов, другое дело, что возникает вопрос в эффективности.

"Какое-то количество народа опять куда-то не пустят? Экономика Белоруссии и так не сильно подвязана в этой сфере. Ну идут через Белоруссию различного рода каналы на Украину. И, ударяя по Белоруссии, они тем самым могут ещё рикошетом задеть Украину, которую поддерживают. Поэтому с кондачка говорить про какие-то там ограничения… Нет, всё можно сделать. Но я не думаю, что для Лукашенко подобного рода заявления станут решающими. Я думаю, его сейчас это не особо заботит", - заключил политолог.