Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями

14 августа 2020, 02:00  •  53 • Политика
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в разговоре с Царьградом прокомментировал требование госсекретаря США Майка Помпео провести повторные выборы в Белоруссии. По мнению эксперта, Запад, шантажируя санкциями, сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко.
По мнению Синельникова-Оришака, Лукашенко не потерпит вмешательства в свои дела даже со стороны США.
"Зная характер Лукашенко, который всегда крайне нервно реагировал, когда ему казалось, что кто-то вмешивается в его дела. И неважно, с какой стороны к нему, так сказать, приходили. Условно говоря, если не хочешь, чтобы Лукашенко что-либо сделал, надо создать вид, что ты вмешиваешься, и Лукашенко поступит в точности наоборот. Вот так было очень во многих событиях", - объяснил политолог.
Поэтому, считает он, все угрозы и заявления американцев никак не подействуют, а Лукашенко поступит так, как сам решит в любом случае.
"Но вот эти заявления должны были быть произнесены, поскольку никто не знает, как события в Белоруссии будут развиваться. И в любом случае, особенно пограничным прибалтийским странам, Польше, надо создать специальный отдел по этому вопросу, чтобы они потом могли сказать: "Мы предлагали план, делали свои заявления, Лукашенко нас не послушал". В данном случае Госдеп и Помпео - это такое эхо ретрансляции", - считает Синельников-Оришак.
Что касается санкций, то эксперт считает, что тут может быть масса вариантов, другое дело, что возникает вопрос в эффективности.
"Какое-то количество народа опять куда-то не пустят? Экономика Белоруссии и так не сильно подвязана в этой сфере. Ну идут через Белоруссию различного рода каналы на Украину. И, ударяя по Белоруссии, они тем самым могут ещё рикошетом задеть Украину, которую поддерживают. Поэтому с кондачка говорить про какие-то там ограничения… Нет, всё можно сделать. Но я не думаю, что для Лукашенко подобного рода заявления станут решающими. Я думаю, его сейчас это не особо заботит", - заключил политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 августа 2020, 22:20
Сценарий был прописан ещё полгода назад: Названы страны, срежиссировавшие белорусский "майдан"
13 августа 2020, 22:20
"На границе, что называется, вспомним": Зачем Польша призвала ввести санкции против России
13 августа 2020, 22:20
Глава МВД Белоруссии извинился перед согражданам за избиения на протестах
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
13 августа 2020, 22:20
Израиль и ОАЭ пошли на мировую: Трамп сообщил об историческом соглашении
14 августа 2020, 00:10
"Введите санкции против Польши - в ЕС даже не заступятся": Эксперт о разменной роли Варшавы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
09 августа 2020, 05:35
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.