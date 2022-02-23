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Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"

23 февраля 2022, 02:50  •  178 • Политика
Захара Прилепина сильно насмешил новый пакет санкций. Запад решил наказать Россию за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а фактически сделал подарок. "Всё. Удар в спину", - написал писатель.
Вашингтон ввёл санкции в отношении суверенного долга России. Президент США Джо Байден пояснил, что это означает блокирование доступа России к финансированию с Запада. Санкции коснутся ВЭБ и военного банка - двух крупных финансовых институтов России.
Какой именно финансовый институт понимался под понятием "военный банк", президент США не указал. Штаты скоординировали санкции с союзниками и партнёрами, отметил хозяин Белого дома.
В Европе предложили исключить Россию из конкурса "Евровидение", отметил Захар Прилепин в своём Telegram-канале.
"Всё. Это удар в спину", - саркастично отметил он.
Частыми победами на конкурсе "Евровидение" Россия похвастаться не может, однако уже много лет международный фестиваль песен сильно политизирован. Кроме того, он превратился в соревнование эпатажа. Среди участников – бородатая женщина и прочие извращенцы всех мастей, исполнители в костюмах живых мертвецов и монстров и даже игрушечный индюк из Ирландии, который, кстати, прошёл в финал в 2008 году.

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