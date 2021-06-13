Запад раздувает конкуренцию за гастарбайтеров между Россией и Казахстаном

«Мигранты из Центральной Азии больше не хотят в Россию, они работают в Казахстане». Под таким заголовком вышел на днях материал Радио Свобода и аффилированных с ним ресурсов, вроде Радио Озодлик.

Западные пропагандисты делают этот вывод, основываясь на истории безфамильного Дильшодбека из Коканда, у которого «всё не так однозначно». Дильшодбек якобы работал в России 10 лет, но большие цены на билеты и легализацию, вынудили его перебраться на работу в Казахстан. Радио Свобода уверяет, что тенденция в пользу Казахстане стала очевидной после 2014 года, когда из-за присоединения Крыма, войны на Украине и последующих санкций начался экономический спад и обвал валютного рынка в России.

Экономические проблемы, как указывают пропагандисты, повлияли на заработки мигрантов, которые стали выбирать Казахстан, исходя из ряда причин: безвизовый проезд, географическая близость, отсутствие серьезной миграционной политики, языковая и религиозная близость. Якобы за последние 5 лет количество работающих в Казахстане узбеков выросло в 10 раз. Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана говорит о 209,3 тысячах узбеков-гастарбайтеров в Казахстане. А ещё есть киргизы и таджики.

Радио Свобода подчёркивает, что эмигранты говорят об отсутствии в Казахстане ксенофобии, которая якобы в России процветает. Вышеназванный Дильшодбек говорит: «В Казахстане мне не нужно постоянно оглядываться, боясь, что на меня нападут или обидят». Однако 10 лет в России он проработал; видно, не так это страшно.

Примечательно, что информационный вброс Радио Свобода появился тогда, когда внутри ЕАЭС обострились проблемы, связанные с экономической депрессией.

Казахстан действительно нуждается в рабочей силе в связи с массовым выездом русских, эмиграцией самих казахов и коллапсом целых отраслей. Потому приглашают рабочих из соседних стран. Узбеков, как правило, приглашают не на нефтяные промыслы Мангышлака, не на производства Караганды, не на стройки Нур-Султана и Алма-Аты. Обычно предлагается неквалифицированная ручная работа в сельских районах, которую казахи не хотят делать.

Большая часть гастабайтеров в Казахстане работает нелегально, регистрируется лишь 10-25% прибывших. Заказчики часто «кидают» нанимаемых, зарплаты тоже невысокие. Скажем точно: дворник в Атырау больше $300, как пишет «Радио Свобода», не зарабатывает.

Проблема большого притока центральноазиатских гастарбайтеров (узбеков и таджиков) в Казахстан рассматривается с 2013 года. Отношение к этому скептическое. Ведь на смену выезжающим из Казахстана «умам» республика получает лишь руки, не всегда квалифицированные.

В 2018 году алма-атинский эксперт Елена Садовская заявляла, что дешёвая рабочая сила консервирует экономику: «В Казахстан приезжает очень много неквалифицированных мигрантов для работы в сельском хозяйстве. Разве это способствует развитию агропрома? Наоборот, оказывается дешевле использовать их, чем проводить механизацию, вводить новые технологии и так далее».

Опять же в Казахстане существуют внутренние трудовые мигранты. Республика имеет трудоизбыточный Юг (Чимкент, Туркестан, Тараз, Кзыл-Орда) и трудодефицитные Север и Запад. По-хорошему стимулировать надо переезд с юга на север. Однако на север южане не едут, предпочитая оседать в Нур-Султане и Алма-Ате, где «крутятся деньги» и есть производство. Правительство пытается стимулировать внутренних мигрантов, но эффект мал, поэтому обращаются к нуждающимся соседям.

Поднятый американской радиостанцией шум заставил высказаться многих казахстанских экспертов.Так, исследователь демографииКазахстана Максат Имандосов уверяет: «Спрос на мигрантов из-за рубежа на рынке труда нашей страны несравнимо меньший, чем в России. К тому же у нас невысокая оплата труда. И самое главное, в Казахстане наблюдается рост численности собственного населения и рекордный всплеск рождаемости. По этой причине какого-либо масштабного притока трудовой миграции из других стран Центральной Азии в Казахстан ожидать не следует». В доказательство аналитик приводит пример «демографической бомбы» Чимкента, прирост населения которого почти равен аналогичному показателю в Алма-Ате.

Миграционные процессы на постсоветском пространства развиваются по своим законам, со своими особенностями в каждом регионе. Существует миграционное законодательство и внутри ЕАЭС, так что Москва и Нур-Султан разберутся с прибывающими на работу. А уж если Радио Свободу так взволновала проблема постсоветских гастарбайтеров, пусть они изучат проблемы конкурентной борьбы стран Восточной Европы за украинских заробитчан.