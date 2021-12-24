|
Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу
24 декабря 2021, 03:35 • 82 • Политика
В Раде бьют тревогу в связи с заинтересованностью, которую европейские страны проявляют к украинским землям. В Киеве полагают, что Запад может попытаться растащить страну по частям.
Такое мнение озвучил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он обратил внимание, что Польша, Венгрия и Румыния вполне могут покуситься на земли Западной Украины, воспользовавшись политической нестабильностью в стране.
- отметил Бужанский в интервью Telegram-каналу "Шептун".
Он считает, что действия украинских властей лишь способствуют подобному расколу. Киев своими постоянными попытками переписать историю ставит под вопрос законность нахождения земель Западной Украины в составе государства.
Депутат считает, что западные страны уже пытаются укрепить влияние в некоторых украинских регионах. Венгрия, например, раздавала свои паспорта жителям Закарпатья и занималась финансированием местных партий. Всё это создаёт предпосылки для сепаратизма.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 декабря 2021, 09:50
|
18 декабря 2021, 14:35
|
19 декабря 2021, 17:25
|
18 декабря 2021, 09:20
|
21 декабря 2021, 07:20
|
18 декабря 2021, 22:10
|
23 декабря 2021, 03:05