В Раде бьют тревогу в связи с заинтересованностью, которую европейские страны проявляют к украинским землям. В Киеве полагают, что Запад может попытаться растащить страну по частям.

Такое мнение озвучил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он обратил внимание, что Польша, Венгрия и Румыния вполне могут покуситься на земли Западной Украины, воспользовавшись политической нестабильностью в стране.

Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет слабость украинского государства,

- отметил Бужанский в интервью Telegram-каналу "Шептун".

Он считает, что действия украинских властей лишь способствуют подобному расколу. Киев своими постоянными попытками переписать историю ставит под вопрос законность нахождения земель Западной Украины в составе государства.

Депутат считает, что западные страны уже пытаются укрепить влияние в некоторых украинских регионах. Венгрия, например, раздавала свои паспорта жителям Закарпатья и занималась финансированием местных партий. Всё это создаёт предпосылки для сепаратизма.