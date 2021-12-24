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Запад растащит Украину по частям? В Раде бьют тревогу

24 декабря 2021, 03:35  •  82 • Политика
В Раде бьют тревогу в связи с заинтересованностью, которую европейские страны проявляют к украинским землям. В Киеве полагают, что Запад может попытаться растащить страну по частям.
Такое мнение озвучил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он обратил внимание, что Польша, Венгрия и Румыния вполне могут покуситься на земли Западной Украины, воспользовавшись политической нестабильностью в стране.
Польский, румынский и венгерский реваншизмы никуда не делись. Им на руку играет слабость украинского государства,
- отметил Бужанский в интервью Telegram-каналу "Шептун".
Он считает, что действия украинских властей лишь способствуют подобному расколу. Киев своими постоянными попытками переписать историю ставит под вопрос законность нахождения земель Западной Украины в составе государства.
Депутат считает, что западные страны уже пытаются укрепить влияние в некоторых украинских регионах. Венгрия, например, раздавала свои паспорта жителям Закарпатья и занималась финансированием местных партий. Всё это создаёт предпосылки для сепаратизма.

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