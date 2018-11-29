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Запад пытается спровоцировать большую войну между Россией и Украиной — немецкий эксперт
29 ноября 2018, 02:54 • 81 • Политика
Немецкий экономист и литератор Макс Отте прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, поддержав действия российской стороны. Он написал в своем микроблоге Twitter, что считает данный инцидент провокацией со стороны Украины, на которую Россия отреагировала вполне сдержано. Он также отметил, что некоторые западные страны делают все возможное, чтобы спровоцировать войну.
«Угроза войны возросла чрезвычайно. Украина провоцирует России, которая реагирует сдержано. Многие страны Запада поддержали Украину. Некоторые пытаются всеми средствами спровоцировать большую войну», — отметил профессор Отте.
Вслед затем он прокомментировал фигуру действующего украинского лидера Петра Порошенко. Напомним, что военное положение было введено Радой в некоторых областях Украины во многом по инициативе президента.
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