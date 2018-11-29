Запад пытается спровоцировать большую войну между Россией и Украиной — немецкий эксперт

Немецкий экономист и литератор Макс Отте прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, поддержав действия российской стороны. Он написал в своем микроблоге Twitter, что считает данный инцидент провокацией со стороны Украины, на которую Россия отреагировала вполне сдержано. Он также отметил, что некоторые западные страны делают все возможное, чтобы спровоцировать войну.