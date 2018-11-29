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Запад пытается спровоцировать большую войну между Россией и Украиной — немецкий эксперт

29 ноября 2018, 02:54  •  81 • Политика
Немецкий экономист и литератор Макс Отте прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, поддержав действия российской стороны. Он написал в своем микроблоге Twitter, что считает данный инцидент провокацией со стороны Украины, на которую Россия отреагировала вполне сдержано. Он также отметил, что некоторые западные страны делают все возможное, чтобы спровоцировать войну.
«Угроза войны возросла чрезвычайно. Украина провоцирует России, которая реагирует сдержано. Многие страны Запада поддержали Украину. Некоторые пытаются всеми средствами спровоцировать большую войну», — отметил профессор Отте.
Die #Kriegsgefahr steigt extrem. Die #Ukraine provoziert #Russland, das reagiert besonnen, und viele Länder des #Westens stellen sich hinter die Ukraine. Einige versuchen mit allen Mitteln, einen großen #Krieg zu provozieren. https://t.co/kqcxNDWeIb
— Max Otte (@maxotte_says) 26 ноября 2018 г.
Вслед затем он прокомментировал фигуру действующего украинского лидера Петра Порошенко. Напомним, что военное положение было введено Радой в некоторых областях Украины во многом по инициативе президента.
«Порошенко непопулярен по причине вызывающей откровенной коррупции. В ходе исследования, проведенного Центром Разумкова, половина респондентов заявила, что они не будут голосовать за него на выборах президента, запланированных на март 2019 года», — отметил политолог.
#Poroschenko ist vor allem wegen der grassierenden Korruption unbeliebt. In einer Umfrage des Rasumkow-Zentrums erklärte mehr als die Hälfte der Befragten, sie werde bei der für Ende März 2019 angesetzten Präsidentschaftswahl keinesfalls für ihn stimmen, scheibt @st. #Ukraine
— Max Otte (@maxotte_says) 27 ноября 2018 г.

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