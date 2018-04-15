«Запад пытается переписать международное право»: Совбез ООН не принял осуждающую удары по Сирии резолюцию России

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, в которой осуждались удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил осуществившие бомбардировки страны в попытке переписать международное право и назвал их политику хулиганством. Постпред США Никки Хейли заявила, что Сирия сама вынудила Запад нанести удары. Американский дипломат не исключила, что Вашингтон может вновь пойти на такой шаг в случае необходимости.

Совет безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии.

Голосование по документу состоялось в ходе заседания. За принятие резолюции проголосовали три государства — Россия, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, ещё четыре воздержались.

В проекте содержалось осуждение ударов США и союзников по территории Сирии. Документ также призывал Соединённые Штаты прекратить агрессию в отношении Сирии и воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права.

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция продолжают «погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретённых ими», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после результатов голосования.

«Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация», — сказал он.

Василий Небензя

Reuters

Дипломат назвал хулиганством в международных отношениях действия США и союзников в Сирии, использовавших провокацию с химическим оружием для нанесения ударов по стране.

«Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим (президента Сирии Башара. — RT) Асада. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая в их изложении «не может сдержать диктатора», — сказал Небензя во время заседания.

Постпред констатировал, что всё происходит «по отработанной схеме: провокация — ложные обвинения — фальшивый приговор — наказание».

«Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учётом того, что речь идёт о ключевых ядерных державах», — подчеркнул он.

По его словам, США и союзники не стали дожидаться даже заключения экспертов ОЗХО по предполагаемой химатаке в городе Думе, а сами всё «установили» и назначили виновных, предварительно распустив с помощью боевиков слухи об инциденте.

«Господа, маски, а точнее «Белые каски» (неправительственная сирийская организация. — RT), в очередной раз сброшены», — сказал дипломат.

Напомним, информацию о якобы химатаке в Думе распространили неправительственные организации, в том числе «Белые каски».

«Пытаются переписать международное право»

Небензя подчеркнул, что авторы удара по Сирии извращают международное право, подменяют понятия и занимаются неприкрытым лицемерием.

«Вы не только становитесь над международным правом, но и пытаетесь его переписать. Нарушаете международное право, а убеждаете всех, что... ваши действия законны», — сказал он, обращаясь к США, Великобритании и Франции.

Постоянный представитель РФ обратил внимание на то, что Америка и её союзники нанесли удар по Сирии, когда там уже находилась миссия ОЗХО и собиралась приступить к работе.

Он напомнил, что сразу после поступления информации о возможной химической атаке сирийские власти пригласили экспертов организации для установления всех фактов​​​.

По словам дипломата, удары по Сирии усугубляют гуманитарную ситуацию и провоцируют новую волну беженцев.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжёлую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — сказал Небензя.

Удар США и союзников по Сирии, 14 апреля

Reuters

«США могли бы дать команду ручным террористам»

Удар по Сирии, полагает Небензя, ещё отразится на процессе политического урегулирования в стране.

Дипломат добавил, что Россия делала всё возможное, «чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией в регионе Ближнего Востока».

Небензя убеждён, что США могли бы за 24 часа остановить войну в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу.

«США в 24 часа могли бы прекратить войну в Сирии, дав команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти и с собственным народом», — сказал он.

Как отметил дипломат, удары союзников по военным аэродромам в Сирии, с которых ведутся операции против террористов, доказывают, что те на Западе, кто под прикрытием гуманитарной риторики пытаются оправдать своё военное присутствие потребностью разгрома джихадистов, «в действительности с ними заодно и ведут дело по расчленению страны».

«Время для переговоров вышло»

Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя решения о нанесении ударов по Сирии, заявила, что время для переговоров прошло.

«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — сказала она.

По её словам, Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар.

«Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении им химоружия», — сказала Хейли на заседании СБ ООН​​​.

По её словам, удар по Сирии — это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия.

Как отметила Хейли, операция проводилась «не для мести, не для наказания, не для символической демонстрации силы, а с целью не допустить дальнейшего применения химического оружия».

Она отметила, что Вашингтон готов вновь ударить по Сирии, если потребуется.

Никки Хейли

Reuters

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари раздал представителям США, Франции и Великобритании копии Устава ООН, чтобы напомнить им о принципах суверенитета государств.

«Прошу постпредов, которые привержены Уставу ООН, призвать США, Великобританию и Францию прочесть положения Устава, в частности о суверенитете государств, неприменении силы в международных отношениях», — заявил Джаафари на экстренном заседании.

Дипломат напомнил, что задача Совета Безопасности ООН, постоянными членами которого являются совершившие атаку страны, — поддерживать мир и безопасность, «а не подрывать их».

Сирия призывает осудить агрессию

Между тем МИД Сирии опубликовал заявление, в котором говорится, что удары США и их союзников по сирийским объектам направлены на срыв миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по проверке сообщений о предполагаемой химатаке в Думе.

В ведомстве отметили, что удары «направлены главным образом на то, чтобы помешать работе миссии» и «не допустить разоблачения сфабрикованных данных».

«Сирия призывает международное сообщество твёрдо и решительно осудить эту агрессию, которая только усугубит напряжённость в мире и создаст угрозы международному миру и безопасности. Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает вероломную тройственную агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии, что является грубым нарушением международного права, принципов и устава ООН», — говорится в заявлении.

В Дамаске агрессию Запада связывают с успехами правительственной армии в борьбе с боевиками.

РИА Новости

«Ожидаемый шаг»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает отклонение российской резолюции ожидаемым шагом.

«Совет безопасности ООН поддержал те страны, которые нарушили международное право. Это был предсказуемый результат голосования, но тем не менее в условиях такой сложной международной обстановки СБ должен принимать другие решения, по крайней мере осуждающие действия, несогласованные с его основными функциями», — сказал он в беседе с RT.

Однако отклонение резолюции не остановит Россию от дальнейших шагов по донесению своей позиции до международного сообщества. Как подчеркнул депутат, Россия должна и впредь продолжать настаивать на соблюдении всех международных прав.

Член комитета Госдумы по международным делам, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев отметил, что Совет безопасности ООН является сейчас единственной международной площадкой, где можно поднимать подобные вопросы и обращать на них внимание мировой общественности.

«Именно это сейчас главное, а не то, какое решение будет приниматься, потому что решения там принимаются достаточно консолидировано, блоково. И всё же там есть те, кто поддерживает нас, например, Китай. Кстати говоря, это не просто страна, которая нас поддержала, а самостоятельный игрок на мировой арене», — сказал он в беседе с RT.

Как отметил депутат отметил, сейчас далеко не каждая страна способна честно говорить о том, что США совершили акт агрессии против суверенной страны.

«Мы обязаны вернуть США в международно-правовое поле, как бы тяжело это ни было, и именно в этом поле их воспитывать. Сегодня они вне закона, вне нравственности», — резюмировал Шхагошев.

На страницу галереи

Разговоры на высшем уровне

Между тем мировые лидеры обсудили по телефону ситуацию вокруг бомбардировок Сирии.

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и международное право.

По итогам переговоров главы государств договорились активизировать двустороннее взаимодействие, «направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии».

Президент США Дональд Трамп также обсудил с главам стран-союзников удары по Сирии. В разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трамп выразил ей благодарность «за поддержку в вопросе уничтожения в Сирии химического оружия».

«Президент и премьер-министр подтвердили, что недавние совместные авиаудары в Сирии в ответ на химическую атаку 7 апреля на осаждённый анклав Думы были успешными и были необходимы для предотвращения их дальнейшего использования», — цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

В беседе с лидером Франции Эмануэлем Макроном главной темой также стали недавние бомбардировки САР.

«Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия», — сообщили в Белом доме.

Трамп и Макрон также подтвердили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения поражения ИГ* в долгосрочной перспективе.

Напомним, утром 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам Сирии. Атака велась с 3:42 до 5:10 (мск). Всего были выпущены около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города. Большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.

Как сообщили в Минобороны России, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

По данным ведомства, ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.