«Запад проявил стратегическую слепоту»: в России сообщили о завершении испытаний ядерной энергоустановки для ракет

В 2007 году Россия специально допустила утечку по создаваемому стратегическому комплексу «Сармат», сообщил военно-дипломатический источник. По его словам, государства Запада предпочли не замечать сигналы Москвы и оказались в роли догоняющих. При этом на данный момент в РФ уже завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Такие технологии, заметил источник, сегодня реализуются только в России.

Утечка по стратегическому ракетному комплексу «Сармат» была сделана специально для США. Об этом СМИ сообщил военно-дипломатический источник.

«Россия не раз призывала западных партнёров к переговорам по укреплению мировой безопасности и глобальной стабильности. Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведёт. Более того, ещё в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат», — сказал он.

В то же время источник отметил, что работы по крылатой ракете с ядерной установкой были сохранены в тайне. При этом испытания оружия были проведены в полном объёме.

«Их результаты — стопроцентное основание утверждать, что данный проект отшлифован и выполнен. Западным партнёрам пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про свою систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня», — подчеркнул он.

По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, США планируют развернуть порядка 400 ракет системы ПРО. Они уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развёртывание в Польше, а в дальнейшем начнут функционировать системы, размещённые в Японии и Корее. Однако никакого военного значения эти ракеты теперь не представляют, уверен источник.

«Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям», — заявил он.

Как отметил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в случае ядерного нападения Россия сможет ответить любому противнику, а министр обороны Сергей Шойгу назвал размещаемые американцами системы противоракетной обороны «дырявым зонтиком».

«Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолёта. Вся американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования, — просто дырка от бублика. А сама система ПРО — дырявый зонтик», — согласился источник.

В Пентагоне утверждают, что система ПРО не нацелена против России. Источник называет эти заявления «чистым лукавством».

«Ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые изгои, ещё десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создаётся мощное кольцо глобальной ПРО США», — отметил он.

Американский противоракетный комплекс THAAD

Reuters

«Надо садиться за стол переговоров»

Военно-дипломатический источник также сообщил, что представленный Путиным авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уже находится на боевом дежурстве, а гиперзвуковой комплекс «Авангард» запущен в серийное производство. Как ранее рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в ближайшее время на вооружение поступит несколько предсерийных единиц ракет «Сармат».

Владимир Путин: "Какое события я хотел бы изменить? Развал Советского Союза" «Надо просто всё это осознать и садиться за стол переговоров, договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет делать США и НАТО. Собственно, лучше всего об этом и сказал сам Путин: «Не хотели послушать нас тогда? Послушайте сейчас», — заключил источник.

По его словам, в прошлые годы Москва посылала сигналы западным партнёрам о том, что разрабатываемые ими системы ПРО не смогут сдержать стратегический потенциал России. В частности, была сделана утечка информации о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.

«Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно, с тем, чтобы побудить наших западных партнёров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности. Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьёзно просчитались», — заметил он.

Источник сообщил, что на данный момент в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. Технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией.

При этом страны Запада проявили «стратегическую слепоту» в отношении России и теперь оказались в роли догоняющих «со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков».

Ранее в Кремле подчеркнули, что разработка представленного в ходе послания оружия стала ответом на создание глобальной системы ПРО, которая в перспективе могла нарушить стратегический паритет. Новейшее российское вооружение станет гарантией его поддержания, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается», — заявил он.