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«Запад проявил стратегическую слепоту»: в России сообщили о завершении испытаний ядерной энергоустановки для ракет
04 марта 2018, 01:24 • 245 • В России
В 2007 году Россия специально допустила утечку по создаваемому стратегическому комплексу «Сармат», сообщил военно-дипломатический источник. По его словам, государства Запада предпочли не замечать сигналы Москвы и оказались в роли догоняющих. При этом на данный момент в РФ уже завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Такие технологии, заметил источник, сегодня реализуются только в России.
Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» © Кадр: Видео Youtube
Утечка по стратегическому ракетному комплексу «Сармат» была сделана специально для США. Об этом СМИ сообщил военно-дипломатический источник.
«Россия не раз призывала западных партнёров к переговорам по укреплению мировой безопасности и глобальной стабильности. Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведёт. Более того, ещё в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат», — сказал он.
В то же время источник отметил, что работы по крылатой ракете с ядерной установкой были сохранены в тайне. При этом испытания оружия были проведены в полном объёме.
По словам заместителя министра обороны России Александра Фомина, США планируют развернуть порядка 400 ракет системы ПРО. Они уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развёртывание в Польше, а в дальнейшем начнут функционировать системы, размещённые в Японии и Корее. Однако никакого военного значения эти ракеты теперь не представляют, уверен источник.
«Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные группировки. Эти противоракеты теперь могут стрелять только по воробьям», — заявил он.
Как отметил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в случае ядерного нападения Россия сможет ответить любому противнику, а министр обороны Сергей Шойгу назвал размещаемые американцами системы противоракетной обороны «дырявым зонтиком».
В Пентагоне утверждают, что система ПРО не нацелена против России. Источник называет эти заявления «чистым лукавством».
«Ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые изгои, ещё десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создаётся мощное кольцо глобальной ПРО США», — отметил он.
«Надо садиться за стол переговоров»
Военно-дипломатический источник также сообщил, что представленный Путиным авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уже находится на боевом дежурстве, а гиперзвуковой комплекс «Авангард» запущен в серийное производство. Как ранее рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в ближайшее время на вооружение поступит несколько предсерийных единиц ракет «Сармат».
По его словам, в прошлые годы Москва посылала сигналы западным партнёрам о том, что разрабатываемые ими системы ПРО не смогут сдержать стратегический потенциал России. В частности, была сделана утечка информации о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности.
«Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно, с тем, чтобы побудить наших западных партнёров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности. Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьёзно просчитались», — заметил он.
Источник сообщил, что на данный момент в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. Технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией.
При этом страны Запада проявили «стратегическую слепоту» в отношении России и теперь оказались в роли догоняющих «со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков».
Ранее в Кремле подчеркнули, что разработка представленного в ходе послания оружия стала ответом на создание глобальной системы ПРО, которая в перспективе могла нарушить стратегический паритет. Новейшее российское вооружение станет гарантией его поддержания, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается», — заявил он.
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