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Запад провоцирует голод на планете. Неочевидные итоги санкций для мира

01 марта 2022, 20:15  •  357 • Политика
Западные страны провоцируют не только рост цен на энергоносители в Европе, но и голод в планетарном масштабе. Названы неочевидные итоги санкций для мира.
Многие экономисты говорят, что санкции - это обоюдоострое оружие, которое вредит не только России, но и странам, которые вводят ограничительные меры. Например, санкции против "Северного потока - 2" уже привели к росту цен на газ.
При этом мало кто вспоминает, что Россия и Украина вместе обеспечивают мир пшеницей и кукурузой. Цены на пшеницу только за неделю выросли с 315 до 325 долларов за тонну. Если рост цен продолжится, то богатые смогут обеспечить себя, хоть и будут переплачивать, а вот в бедных странах начнётся голод. Впрочем, "гуманному" Западу это будет только на руку.
Бедные страны столкнутся с ростом цен на продовольствие и голодом, что позволит США масштабировать хаос и заполучить бесплатный доступ к ископаемым природным ресурсам очередных стран,
- пишет Telegram-канал "Кремлёвская прачка".
Скриншот: Telegram/"Кремлёвская прачка"

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