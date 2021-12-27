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Запад просчитался с крахом России. Доказано американским профессором
27 декабря 2021, 07:25 • 184 • Политика
Американский профессор Эндрю Летем доказал, что Россия - это сверхдержава. Эксперт по пунктам объяснил, почему Запад просчитался с крахом России, призвав признать факт того, что США являются не единственной оставшейся сверхдержавой.
В своей публикации для газеты The Hill профессор Колледжа Макалестера (штат Миннесота), эксперт по международным отношениям Эндрю Летем отметил, что все россказни о крахе России ходят на Западе с момента распада СССР, который случился тридцать лет назад. Нашу страну называли и "бывшей державой", и "падающей державой".
Однако слухи о кончине России оказались сильно преувеличены. Американский профессор в своей публикации доказывает по пунктам, что Россия сегодня - это сверхдержава, и США необходимо принять этот факт, а не воспринимать себя единственно оставшейся.
"В последние годы, когда самые ужасные пророчества о крахе России, распространявшиеся в 1990-е годы, не сбылись, - подчёркивает Эндрю Летем. - Такие характеристики уступили место признанию того, что Россия на самом деле является "стойкой державой".
В качестве доказательств большого просчёта Запада с Россией профессор приводит в том числе и ситуацию с кризисом на Украине: "Россия - не та геополитическая корзина, какой была в постсоветскую эпоху. И это не битовый игрок на мировой арене".
Эксперт подчёркивает, что если принять во внимание реальную политику, то "Россия однозначно является "великой державой" - страной, обладающей как существенными инструментами национальной власти, так и желанием использовать эти инструменты для влияния на политические результаты во всём мире". И это, подчёркивает профессор, - "неоспоримый факт".
В список инструментария Москвы для создания доброй воли и привлечения политической поддержки профессор относит наши СМИ, русские культурные центры, Русскую Православную Церковь, университеты России, а также исследовательские центры.
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