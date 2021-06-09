Запад проигнорирует "хотелки" Зеленского – политолог

Запад проигнорирует "хотелки" президента Украины Владимира Зеленского по поводу "Северного потока – 2", считает политолог Юрий Светов. Киеву подсказали реальный способ решить его газовую проблему, но Незалежной этого мало.

В эфире одного из украинских телеканалов советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина намерена при помощи стратегических предложений подсказать Западу способы давления на Россию. В том числе, и на проект "Северный поток – 2". Например, украинскую трубу могли бы использовать европейские и американские компании.

Зеркаль сделала акцент, что Евросоюз должен защитить интересы Киева, ведь из-за нового газопровода России украинская труба рискует остаться без транзита. Украина призывает запад ограничить использование "Северного потока – 2".

Юрий Светов напомнил о "добром совете", который был дан Киеву. Украине нужно сосредоточиться на подготовке конкретных предложений по использованию её ГТС. В случае конкурентоспособности этих предложений, украинская труба не останется пустой, даже если "Северный поток – 2" будет функционировать.

Украине показали прямой путь, по которому можно идти. Кроме того, Соединённые Штаты упомянули о переговорах с Германией по поводу компенсации Украине потерь от запуска "Северного потока – 2".

"Получается, есть возможность завершить эту историю нормально. Но для нынешней украинской власти это не подходит. Им этого мало", – произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, на все эти украинские заявления Запад реагировать не будет, так как ему нужно заботиться о своих интересах.

"Думаю, Запад пропустит мимо ушей эти воззвания Украины, потому что речь идёт об восстановлении экономики в Европе. Там будут исходить из своих экономических интересов, а не из "хотелок" господина Зеленского", – убеждён Светов.