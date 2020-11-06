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Запад призывает молдаван выбрать «правильного» президента и путь в ЕС

06 ноября 2020, 02:05  •  29 • Украина
«Для Молдовы важно иметь президента, который заслуживает доверия на европейском уровне»
Накануне второго тура президентских выборов в Молдавии, назначенных на 15 ноября, в стране активизировались унионистские идеи: в СМИ то и дело появляются материалы, прославляющие «сытую жизнь» в Румынии, хотя всем известно, что Румыния – одна из самых бедных стран Евросоюза. Однако Молдова ещё беднее.
Безусловно, такие материалы в СМИ были всегда, но сегодня их слишком много, причём одинаково много и в изданиях на молдавском языке, и в русскоязычных изданиях. Все они рассказывают, как Румыния заботится о своих гражданах – и о фермерах, и об учителях, и о врачах. И все они рассказывают, что жизнь в Румынии намного лучше, чем в Молдавии.
«Когда вы пересекаете границу, вы видите, что в Румынии повсюду свет, дома красивые, люди перестроили свои дома или построили новые, а в Молдове жизнь замерла»,
– уверяет врач из Кишинёва Григоре Тиникэ, уехавший в Яссы в уже далёком 1990 году.
А уж для пенсионеров в Румынии – настоящий рай: вместо молдавской пенсии в 50 евро, они там получают все 250, при этом никто не вспоминает о европейских ценах.
Такое наступление на молдаван в информационной сфере всячески поддерживают «проевропейские» политики, не оставляющие идею вхождения Молдавии в состав Румынии, так называемую «Унирю».
Вот только молдаванам идея эта не очень нравится, о чём говорят многочисленные опросы общественного мнения.
«В Евросоюзе неоднократно заявляли о незыблемости государств, о недопустимости изменения их границ, поскольку нарушается система безопасности всей Европы. Но границы всё же менялись, например, в случае с Косово. В этой ситуации Евросоюз действует исключительно исходя из своих интересов. А сегодня главный интерес Брюсселя – не допустить слишком сильное влияние России как мощного геополитического полюса на европейском континенте. В этом контексте крепнущая Молдова, которая может заявить о большем сближении с Евразийским экономическим союзом, очень сильно раздражает представителей политического истеблишмента в Брюсселе»,
– прокомментировал ситуацию в Молдавии перед вторым туром президентских выборов политолог из Берлина Александр Рар в эфире радио Sputnik Молдова.
По его мнению, Евросоюз приложит все силы для того, чтобы помешать сближению Молдавии с ЕАЭС, а временным выходом в этой ситуации может стать «проведение взвешенной и двухвекторной политики, которая соответствует предпочтениям подавляющего числа граждан страны».
В Брюсселе же постоянно напоминают Кишинёву, что без помощи Европы самой нищей стране европейского континента просто не выжить. Ну а для того, чтобы эту помощь получить, следует выполнять все требования ЕС.
«Хорошие отношения Молдовы с Европейским союзом выгодны каждому гражданину республики. Независимо от политических предпочтений, каждый гражданин Молдовы должен получать помощь от ЕС»,
– отметил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.
И перечислил все преимущества, которые даёт молдаванам «дружба» с Европой.
«ЕС строит дороги, восстанавливает здания, финансирует образовательные проекты, поддерживает молдавских фермеров, помогает бороться с коррупцией, даёт деньги на борьбу с коронавирусом. Вот почему для Молдовы важно иметь заслуживающего доверия президента на европейском уровне, президента, который может принести как можно больше пользы гражданам благодаря глубоким отношениям с Европейским союзом»,
– делает вывод евродепутат, тем самым призывая выбрать «правильного» президента, при котором все вышеперечисленные блага будут молдаванам гарантированы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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