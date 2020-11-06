Запад призывает молдаван выбрать «правильного» президента и путь в ЕС

«Для Молдовы важно иметь президента, который заслуживает доверия на европейском уровне»

Накануне второго тура президентских выборов в Молдавии, назначенных на 15 ноября, в стране активизировались унионистские идеи: в СМИ то и дело появляются материалы, прославляющие «сытую жизнь» в Румынии, хотя всем известно, что Румыния – одна из самых бедных стран Евросоюза. Однако Молдова ещё беднее.

Безусловно, такие материалы в СМИ были всегда, но сегодня их слишком много, причём одинаково много и в изданиях на молдавском языке, и в русскоязычных изданиях. Все они рассказывают, как Румыния заботится о своих гражданах – и о фермерах, и об учителях, и о врачах. И все они рассказывают, что жизнь в Румынии намного лучше, чем в Молдавии.

«Когда вы пересекаете границу, вы видите, что в Румынии повсюду свет, дома красивые, люди перестроили свои дома или построили новые, а в Молдове жизнь замерла»,

– уверяет врач из Кишинёва Григоре Тиникэ, уехавший в Яссы в уже далёком 1990 году.

А уж для пенсионеров в Румынии – настоящий рай: вместо молдавской пенсии в 50 евро, они там получают все 250, при этом никто не вспоминает о европейских ценах.

Такое наступление на молдаван в информационной сфере всячески поддерживают «проевропейские» политики, не оставляющие идею вхождения Молдавии в состав Румынии, так называемую «Унирю».

Вот только молдаванам идея эта не очень нравится, о чём говорят многочисленные опросы общественного мнения.

«В Евросоюзе неоднократно заявляли о незыблемости государств, о недопустимости изменения их границ, поскольку нарушается система безопасности всей Европы. Но границы всё же менялись, например, в случае с Косово. В этой ситуации Евросоюз действует исключительно исходя из своих интересов. А сегодня главный интерес Брюсселя – не допустить слишком сильное влияние России как мощного геополитического полюса на европейском континенте. В этом контексте крепнущая Молдова, которая может заявить о большем сближении с Евразийским экономическим союзом, очень сильно раздражает представителей политического истеблишмента в Брюсселе»,

– прокомментировал ситуацию в Молдавии перед вторым туром президентских выборов политолог из Берлина Александр Рар в эфире радио Sputnik Молдова.

По его мнению, Евросоюз приложит все силы для того, чтобы помешать сближению Молдавии с ЕАЭС, а временным выходом в этой ситуации может стать «проведение взвешенной и двухвекторной политики, которая соответствует предпочтениям подавляющего числа граждан страны».

В Брюсселе же постоянно напоминают Кишинёву, что без помощи Европы самой нищей стране европейского континента просто не выжить. Ну а для того, чтобы эту помощь получить, следует выполнять все требования ЕС.

«Хорошие отношения Молдовы с Европейским союзом выгодны каждому гражданину республики. Независимо от политических предпочтений, каждый гражданин Молдовы должен получать помощь от ЕС»,

– отметил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

И перечислил все преимущества, которые даёт молдаванам «дружба» с Европой.

«ЕС строит дороги, восстанавливает здания, финансирует образовательные проекты, поддерживает молдавских фермеров, помогает бороться с коррупцией, даёт деньги на борьбу с коронавирусом. Вот почему для Молдовы важно иметь заслуживающего доверия президента на европейском уровне, президента, который может принести как можно больше пользы гражданам благодаря глубоким отношениям с Европейским союзом»,

– делает вывод евродепутат, тем самым призывая выбрать «правильного» президента, при котором все вышеперечисленные блага будут молдаванам гарантированы.