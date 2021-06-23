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Запад принуждает Владимира Зеленского признать поражение Украины в гражданской войне

23 июня 2021, 16:15  •  242 • Украина
На днях у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы случилась словесная перепалка с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Американка потребовала от Киева беспрекословной реализации некоего пакета документов касательно Донбасса, который уже согласован как с Европой, так и с Москвой. В основе пакета документов – минские соглашения. Для Киева начать реализовывать этот пакет документов – всё равно, что расписаться в своём поражении в войне с народными республиками. Но деваться, похоже, некуда.
Вскоре Зеленскому предстоит визит к Ангеле Меркель. Германскому канцлеру до ухода в отставку предстоит принудить вассалов из Киева закончить гражданскую войну на Донбассе. До сих пор мирному процессу мешал Вашингтон, но после российско-американского саммита, похоже, всё утрясли. Таким образом, принуждение Зеленского к миру – дело ближайшего будущего. Если, конечно, президент Украины в очередной раз не кинет своих кукловодов. Для Зеленского закончить войну – всё равно, что обнулить свои президентские полномочия. Националисты, разочарованные поражением в гражданской войне, которое отныне будет документально зафиксировано, его попросту вынесут из президентской резиденции.
Как ни крути, начало реализации минских соглашений – поражение Киева. До сих пор майданщики питали иллюзии, что Россия со временем заплатит миллиардные контрибуции, и на них, собственно, и восстановят разрушенный войной Донбасс. Но теперь – никаких контрибуций, восстанавливать разрушенное украинцам придётся за свои кровные. Мало того, жители Донбасса, чью собственность разграбили борцы за унитарную Украину из Львова и Тернополя, наверняка подадут исковые заявления в суды о причинении материального ущерба. И кто будет оплачивать им этот ущерб? Понятное дело – Киев. Но самое тяжкое испытание – поэтапное выполнение условий минских протоколов. В народные республики Украине доступ будет фактически закрыт, в то время, как депутаты от ДНР и ЛНР в Верховной Раде появятся незамедлительно. И это будет не условная «оппозиция» Медведчука, а оппозиция победителей в гражданской войне. Для украинской государственности такой расклад может оказаться разрушительным.
Интрига лишь в том, что предпримет Зеленский по итогам своей поездки в Берлин, и сможет ли министр Кулеба отбиваться от вашингтонских кураторов в лице Нуланд. Учитывая новые обстоятельства – долги Нафтогаза Украины (речь о 15 миллиардах долларов, по признанию руководства структуры) и достроенный «Северный поток-2», а также отказ западных спонсоров финансировать режим майданщиков до прекращения гражданской войны, у Зеленского положение – не позавидуешь.

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